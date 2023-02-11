Український "Супер Боул": бійці ЗСУ, які до війни в Україні грали та розвивали американський футбол, стали почесними гостями гри року

12 лютого на стадіоні містечка Глендайл, штат Аризона відбудеться одна з найбільш видовищних подій року для американців – фінальна гра за звання чемпіона Національної футбольної ліги США – так званий "Супер Боул". Це масштабне шоу за участю головних зірок США. Одна з найбільш популярних телевізійних подій для американців, а також для вболівальників цього спорту у світі.

В Україні до війни американський футбол активно розвивався. Юрій Гундич – президент Української Ліги американського футболу та молодший сержант Збройних сил України. Завдяки його зусиллям останні п’ять років ця заокеанська гра почала ставати все більш популярною в Україні. Проте після 24-го лютого всі ігри зупинилися, а багато гравців пішло добровольцями на фронт. За словами Гундича, близько 50-ти його побратимів по м’ячу зараз знаходяться на лінії зіткнення.

Роман Богуславський – гравець команди "Ужгородські лісоруби" та доброволець. Каже, практично усі його побратими по команді стали до лав ЗСУ. І цим він не здивований. "Хочеться вірити, що це через правильну атмосферу в команді. Коли 24-го лютого ми були військкоматі, я там зустрів майже всю свою команду", - згадує гравець.

Минулого року про те, що в Україні є американський футбол, а його гравці змінили спортивну форму на військову та зараз захищають свою землю дізналися у Національній футбольній лізі США.

Юрій та інші гравці почали записувати для них відеоролики про свою службу, які стали основою документального фільму. В кінці минулого року його показали американській аудиторії. Стрічка викликала резонанс, і представники Національної футбольної ліги США разом з ще одним вболівальником як американського футболу, так і України – колишнім губернатором штату Нью-Йорк Джорджем Патакі – вирішили привести хлопців на головну подію року.

Юрій каже, що до цього вже був в Америці чотири рази. Відвідував ігри бостонської команди "Патріоти". "Але, звичайно, потрапити на "Супер Боул" навіть для пересічного американця – це мрія, що вже казати про нас?" - додає він.

Роман також спочатку не повірив, що зможе побачити великий фінал на власні очі, адже хлопці – діючі військовослужбовці. "Ми, взагалі, перші військові, які офіційно виїхали з країни з початку великої війни. І коли Юра це озвучив, повірити в це було важко, але завдяки, зокрема і Юрію, перепони були подолані, і ми – тут", - розповідає спортсмен.

Колишній губернатор Нью-Йорка та його команда дуже допомогли чоловікам. У кінці минулого року Патакі привіз до України 800 м’ячів для американського футболу, після того як дізнався, що в цій країні є фанати цього спорту, які навіть створили власну лігу. Коли він побачив, скільки українців грали у американський футбол і скільки з них зараз ризикують своїм життям, захищаючи свободу, Патакі разом з Національною футбольною лігою США вирішили підвищити обізнаність американців про боротьбу України. "І що може бути кращим ніж "Супер Боул", який щороку є найпопулярнішою подією у світі? І я сподіваюся, що ці хлопці отримають визнання, яке вони заслуговують. І якщо під час "Супер Боулу", камера хоча би трохи буде сфокусована на них і буде пояснення про те, як українці жертвують собою – тоді усі наші зусилля варті того", - розповів Патакі в ексклюзивному коментарі "Голосу Америки".

Фонд Патакі – організував для українців насичену програму в Нью-Йорку, де розпочався їхній візит. Колишній губернатор особисто супроводжував бійців та показував Меморіал жертвам терактів 11 вересня.

За його словами, він хотів привести їх в це місце, бо коли відбулися жахи 11 вересня, американці пообіцяли ніколи не забувати героїв, які тут загинули, і трагедію, яка тут сталася. "Ми ніколи не повинні забувати героїв України, які втрачають своє життя, захищаючи свободу цієї країни і, власне, свободу світу. Ми ніколи не забудемо мужність, яку вони проявили", - додав він.

Роман дуже добре знає, що таке втрачати близьких. Його молодший брат, Данило, також гравець "Ужгородських лісорубів" та доброволець, загинув на херсонському напрямку, намагаючись врятувати життя побратима.

Роман розвіяв частину праху брата над звільненим Херсоном і носить на собі його військовий жетон. Каже нести спогади про брата – тепер його місія. Під час відвідування меморіалу він повісив жетон на одне з уцілілих під час теракту дерев. Ще одна його мрія, щоб жетон під час "Супер Боулу" повісили на кубок, і увесь світ побачив його.

"Я би хотів, щоб було таке вшанування. Воно розповість більше пересічному американському глядачу про те, що зараз відбувається в Україні, які жертви є у нас. Що звичайні хлопці, які вчора грали у футбол, наступного дня мали взяти до рук зброю. І багато хто з них загинув", - додає він.

Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету, який також допомагав з організацією візиту, каже - на заходах, які передують фіналу та самому шоу, хлопці будуть у центрі уваги.

У четвер вони були почесними гостями на щорічній церемонії вручення нагород Національної футбольної ліги США. Після трансляції відеозвернення президента України Володимира Зеленського, їхні імена оголосили зі сцени. Зал стоячи кілька хвилин вітав гравців та захисників України.

За словами генерального консула України в Нью-Йорку Олексія Голубова, така спортивна дипломатія допомагає доносити інформацію про війну та отримувати ще більше підтримку світу. "Важливо, що американський глядач, а також усі ті, хто буде слідкувати за подією, вони будуть бачити, що форму вдягають і захищають часто найвищою ціною такі самі люди, як вони - спортсмени улюбленої гри американців", - переконаний він.

Юрій Гундич, говорячи про те, які у нього особисті очікування щодо "Супер Боулу", зізнається: його мрія – це, щоб під час фіналу організатори оголосили хвилину мовчання і була можливість вшанувати пам'ять хлопців, які загинули. "Лише в нашому американському футболі вже було вбито семеро гравців. В цілому ж вже загинуло більше двохсот спортсменів. І моє велике бажання, щоб оголосили 30 секунд мовчання за всіма героями які загинули у російсько-українській війні", - додає він.