Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Український пристрій, що може запобігти інсульту

Український винахід “Кардіомо” - це маленький портативний пристрій, що вимірює електрокардіограму пацієнтів і може повідомити про небезпечні зміни серцебиття.

“У більшості випадків, щоб виміряти кардіограму, люди мають стояти чи лежати чи бігти - має пройти певний час. А коли ми говоримо про “Кардіомо” вона прикріплюється від грудини і так починає працювати.” – розповідає Микита Сафроненко, учасник команди стартапу.

Дані надходять у додаток на телефон, а потім до хмарного сховища. Штучний інтелект аналізує інформацію. Окрім цього додаток вимірює температуру тіла, частоту дихання. Ідея розробки пристрою належить киянину Роману Бєлкіну.

"Я зателефонував мамі, а вона сказала що два дні лежить, їй погано. Тож я розробив пристрій для того, щоб знати, як моя мама себе почуває, бо вона, як багато хто, має проблеми із серцем. І на жаль, серцево-судинні захворювання молодшають, тож якщо раніше група ризику була з 50 років, то зараз – з 35 років”, – каже Бєлкін.

Мама Романа стала першим бета-тестером “Кардіомо”. Потім пристрій випробували на інших пацієнтах із проблемами серця. Так виявили, що Кардіомо може допомогти запобігти й інсультам.

“Чому вони стаються? Тому що, в людини відбувається коротенькі порушення ритму з дуже високою частотою, і з часом ці порушення ритму можуть викликати тромбоутворення у певних відділах серця і спричиняти порушення мозкового кровообігу. Власне, ці пристрої й треба, щоб виявити ці короткі порушення ритму. “ – розповів Ярослав Скибчик, лікар-кардіолог Інституту серця МОЗ України.

Якщо лікар побачить такі короткі порушення ритму, він може уважніше вивчити стан пацієнта. Також пристрій може допомогти у критичній ситуації: тоді одразу відправляється сповіщення до лікаря, в систему “Кардіомо”, до близької людини чи навіть до швидкої допомоги.

Засновники стартапу розповідають, що планують продаватимуть пристрій лікарям, а вже вони надаватимуть їх в оренду пацієнтам.

Хоч компанія зареєстрована у США, найбільше українським стартапом зацікавились у Європі. “Кардіомо” уже сертифікують у Нідерландах. Також у планах стартапу - вихід на американський ринок.

Дивіться також: Українці розробили стартап, який може попередити про загрозу інсульту. Відео

Українці розробили стартап, який може попередити про загрозу інсульту. Відео
Embed
Українці розробили стартап, який може попередити про загрозу інсульту. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:16 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG