Український винахід “Кардіомо” - це маленький портативний пристрій, що вимірює електрокардіограму пацієнтів і може повідомити про небезпечні зміни серцебиття.

“У більшості випадків, щоб виміряти кардіограму, люди мають стояти чи лежати чи бігти - має пройти певний час. А коли ми говоримо про “Кардіомо” вона прикріплюється від грудини і так починає працювати.” – розповідає Микита Сафроненко, учасник команди стартапу.

Дані надходять у додаток на телефон, а потім до хмарного сховища. Штучний інтелект аналізує інформацію. Окрім цього додаток вимірює температуру тіла, частоту дихання. Ідея розробки пристрою належить киянину Роману Бєлкіну.

"Я зателефонував мамі, а вона сказала що два дні лежить, їй погано. Тож я розробив пристрій для того, щоб знати, як моя мама себе почуває, бо вона, як багато хто, має проблеми із серцем. І на жаль, серцево-судинні захворювання молодшають, тож якщо раніше група ризику була з 50 років, то зараз – з 35 років”, – каже Бєлкін.

Мама Романа стала першим бета-тестером “Кардіомо”. Потім пристрій випробували на інших пацієнтах із проблемами серця. Так виявили, що Кардіомо може допомогти запобігти й інсультам.

“Чому вони стаються? Тому що, в людини відбувається коротенькі порушення ритму з дуже високою частотою, і з часом ці порушення ритму можуть викликати тромбоутворення у певних відділах серця і спричиняти порушення мозкового кровообігу. Власне, ці пристрої й треба, щоб виявити ці короткі порушення ритму. “ – розповів Ярослав Скибчик, лікар-кардіолог Інституту серця МОЗ України.

Якщо лікар побачить такі короткі порушення ритму, він може уважніше вивчити стан пацієнта. Також пристрій може допомогти у критичній ситуації: тоді одразу відправляється сповіщення до лікаря, в систему “Кардіомо”, до близької людини чи навіть до швидкої допомоги.

Засновники стартапу розповідають, що планують продаватимуть пристрій лікарям, а вже вони надаватимуть їх в оренду пацієнтам.

Хоч компанія зареєстрована у США, найбільше українським стартапом зацікавились у Європі. “Кардіомо” уже сертифікують у Нідерландах. Також у планах стартапу - вихід на американський ринок.

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