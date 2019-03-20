США, Канада, Чилі, Австралія - українці світу хочуть, щоб на виборах в Україні почули їх голос

Українці за кордоном докладають значних зусиль, щоб їх голос почули і не ставляться до свого права участі в українській демократії легковажно.

За межами України на постійній основі працює 3,2 мільйона громадян України, а ще 7-9 мільйонів перебувають за кордоном на тимчасовій основі,

Наприклад, засідання української виборчої комісії на дільниці в Нью-Йорку затягуються до ранку, в Чилі на цих виборах українці голосуватимуть вперше, в Канаді активно залучають українців-волонтерів для допомоги на виборах, а в Австралії - сподіваються на можливість голосування для тих, хто проживає поза столицею. Українці діаспори розповіли "Голосу Америки", як вони готуються до президентських виборів 31 березня.

За межами України на постійній основі працює 3,2 мільйона громадян України, а ще 7-9 мільйонів перебувають за кордоном на тимчасовій основі, за офіційними даними українського Міністерства соціальної політики. Справжня кількість може виявитись набагато вищою, кажуть експерти. Про це свідчить і значні перекази з-за кордону до України, обсяг яких перевищив 10% ВВП, за оцінками Світового банку.

Нью-Йорк завжди був зразковою дільницею

Вибори на дільниці у Нью-Йорку завжди проводились на високому професійному рівні, стверджує член виборчої комісії Ірина Мазур. "Ми розуміємо, що ми є зразкова дільниця. Ми розуміємо, що на нас дивиться весь світ і ми завжди були зразковою дільницею і МЗС нас завжди відзначало, що робота завжди була проведена бездоганно", - говорить вона.

"Комісія важко працює і засідання тривають до пізньої ночі. Такий напружений графік на цих виборах не є виключенням - Ірина, яка працювала на добровільних засадах на двох минулих виборах, присвятила їм загалом 500 робочих годин свого часу. "А працює ціла команда в 19 людей і плюс волонтери", - додає активістка.

Обсяг роботи на закордонних дільницях великий, адже кількість виборців на одній дільниці за кордоном може набагато переважати середньостатистичні в Україні. Так, наприклад, кількість виборців-українців, закріплених за дільницею у Сан-Франциско становить декілька десятків тисяч, що набагато перевищує розмір середньостатистичної виборчої дільниці на території України.

Робота в Комісії вимагає знання законодавства і діловодства. Цього року, вже на стадії формування виборчих комісії в Нью-Йорку, серед керівництва комісії відбулись зміни, які мало оперативно зареєструвати ЦВК, щоб комісія могла продовжити роботу.

Щоб забезпечити конституційне право голосу, треба додати гнучкості системі

Ледь розпочавши роботу, комісія вже змога виявити помилку у іменних запрошеннях, які надіслало МЗС і вчасно виправити її, говорить Ірина. Так, попередній список виборців станом на 14 березня мав 11 135 виборців, а кількість іменних запрошень виявилась на декілька тисяч більшою. Розбіжність могла бути пов'язана з використанням застарілої інформації. Виборча комісія відмовилась прийняти ці запрошення, МЗС їх передрукувало і доставило до Нью-Йорка за лічені дні. "Ми зловили цей момент і вчасно виправили. МЗС вчасно прореагував", - відзначає Ірина.

Процес голосування, загалом, надзвичайно архаїчний, говорить волонтерка і щоб забезпечити конституційне право голосу треба додати гнучкості системі . Так, розсилка запрошень поштою є трудомісткою і витратною для українського бюджету. Розсилка кожного такого запрошення коштує півдолара США для українського бюджету плюс конверт, зауважує Ірина.

Депутати згадують, що ми є громадянами України, коли їм потрібна допомога, або коли вони приїздять до Вашингтона

Ірина підтримує законопроект 10053, який зараз знаходиться на розгляді комітетів Верховної Ради і передбачає більше можливостей для використання електронного документообігу при організації виборів за кордоном.

Однак, активності народних депутатів стосовно законопроекту немає, нарікає Мазур: "Вони згадують, що ми є громадянами України, коли їм потрібна допомога, або коли вони приїздять до Вашингтона".

Ці вибори – історичні для українців у Чилі

"Вибори Президента України в Чилі відбуватимуться вперше в історії, - говорить Оксана Тунська, українка, що проживає в Чилі і бере активну участь в організації виборчого процесу.

Цей факт вже сам собою є величезним досягненням, адже раніше українці мусили летіти у посольство у Буенос-Айресі в Аргентині, що надзвичайно розмотивовувало навіть політично активних громадян, говорить Оксана.

Для українців у Чилі, участь у виборах президента України не є побіжним питанням, переконана активістка. "Судячи з кількості питань українців у соцмережевій групі "Українці у Чилі", можливість участі у виборах Президента України має не "прохідне" значення, люди запитують, як зареєструватися тощо та отримують детальні відповіді.

Українці мають достатньо інформації для виборів. У березні 2018 року у Чилі було інавгуровано Дипломатичну Місію України в Республіці Чилі, яка ефективно виконує функцію інформаційного та довідкового центру для громадян України як у консульських питаннях, так і в усіх інших, які мають стосунок до дотримання прав і обов'язків громадян, зокрема у тому, що стосується виборів", - стверджує Тунська.

Моїм найбільшим враженням після спостереження за двома виборами президента Чилі, було те, наскільки швидко та ефективно проводився процес перерахунку голосів. Чилійці знали результат уже в день проведення виборів

Найбільше українців в Чилі проживає біля Сантьяго та околицях і вони матимуть змогу проголосувати, вважає Оксана, адже для того, щоб взяти участь у голосуванні потрібно прибути на дільницю особисто.

Чилі - витягнута у довжину країна, відстань між найпівнічнішою та найпівденнішою точками якої складає близько 4 300 км. Дипломатична місія наразі не має представництв у інших регіонах країни. Та й чисельність українців у Чилі не є такою значною, як, скажімо, а Аргентині", - зауважує активістка.

Про вдосконалення виборчого процесу, Оксана, яка була спостерігачем на двох президентських виборах в Чилі, говорить: "Моїм найбільшим враженням після спостереження за двома виборами президента Чилі, було те, наскільки швидко та ефективно проводився процес перерахунку голосів. Чилійці знали результат уже в день проведення виборів".

Канада – українські волонтери завжди активно долучаються до організації виборів

Загалом, єдине, що може викликати складнощі в процесі голосування українців в Канаді – це необхідність завчасно стати на консульський облік щоб бути включеним у список виборців по закордонному окрузі, говорить Святослав Поляков, колишній член виборчої комісії по закордонному виборчому округу в місті Торонто, українець, який проживає в Канаді.

"В Канаді можна проголосувати в трьох містах - Оттава, Торонто та Едмонтон. Якщо виборець перебуває за межами провінцій Онтаріо та Альберта то поїздка на виборчу дільницю може бути досить тривалою, сотні або навіть тисячі кілометрів", - пояснює він.

"На цих виборах, як і на попередніх, вичерпну інформацію щодо виборів розміщено на сайті Генерального Консульства України в Канаді і, як завжди серед українців в Канаді досить велика кількість волонтерів які готові бути як членами виборчої комісії, так і просто готових допомогти у день виборів".

З мого особистого досвіду роботи на виборах в Канаді система працює нормально, наголошує Святослав.

В Австралії важко дістатись до голосування, а інформування часто недостатнє - українка з Сіднею

"У нас одна виборча дільниця на всю Австралію", - говорить Наталія Шкнеєва, яка нещодавно переїхала до Сіднею в Австралії.

На думку Наталії, інформування українців в Австралії є досить заплутаним. "Наприклад, на сайті МЗС вказано, що, для того щоб проголосувати, треба подати заяву на зміну виборчої адреси. В дійсності ж це виявилося не обов'язковим", - говорить вона.

"Я вже планувала поїздку у столицю Австралії Канберру (не хотілось чомусь слати поштою, бо маю лише один закордонний паспорт і у разі втрати, мала б купу проблем), аж зовсім випадково через Facebook дізналася, що консул і посол будуть у Сіднеї - жодного повідомлення на сайті посольства не було, написали тільки, що того дня прийому не буде.

Тому у моєму випадку, я всі документи подавала тут у Сіднеї у почесному консульстві. На прийомі у консула, з'ясувалося, що через те, що я стаю на консульський облік, заяву подавати на зміну виборчої адреси не потрібно (про це жодного слова на сайті).

Австралія – дуже велика країна і внутрішній переліт, наприклад, з Перс до Канберри коштує приблизно 800 AUD на одну людину

"Австралія – дуже велика країна і внутрішній переліт, наприклад, з Перс до Канберри коштує приблизно 800 AUD на одну людину, - говорить українка , - і це не враховуючи інші витрати".

Наталія підтримує законодавчу ініціативу, яку зараз розглядає Верховна Рада і яка б полегшила можливість голосування українців. Вона також виступає за також відкриття тимчасових виборчих дільниць.

"Сподіваюсь на нове законодавство, хоча б до парламентських виборів, щоб полегшити процес голосування в Австралії", - говорить вона.

Наявність тимчасових виборчих дільниць у Мельбурні та Сіднеї, напевно б підвищила рівень активності виборців, розмірковує Наталія

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