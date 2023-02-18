Пісторіус: «Україна мусить виграти війну». Німеччина допомагатиме «стільки, скільки буде потрібно».

Лідери європейських країн заявляють, що їхня мета – домогтися перемоги України над російською агресією і вони готові «зрушити гори» задля досягнення цієї мети. Про це лідери країн Європейського Союзу та високопосадовці ЄС говорили під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у суботу, що Україна повинна «виграти свою битву» проти вторгнення Росії, і що його країна та союзники допомагатимуть у цьому.

«Я чітко дав зрозуміти: Україна повинна виграти цю війну», - сказав Пісторіус у своїй промові на конференції в Мюнхені.

Пісторіус додав, що перемога Росії може надихнути Москву атакувати інші країни.

«Росія веде жорстоку загарбницьку війну проти України, і якби Путін добився свого, це був би лише початок», – заявив міністр оборони Німеччини.

Пісторіус також заявив, що він запевнив президента України Володимира Зеленського, що Німеччина та її союзники допомагатимуть Києву «стільки, скільки буде потрібно».

«Україна має виграти війну», – цитує міністерство оборони Німеччини свого очільника у твіті.

Раніше у суботу очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз може «зрушити гори», якщо це потрібно, і що у випадку «жорстокої війни, яку Росія розв’язала проти України» ЄС повинен об’єднати зусилля для закупівлі для України необхідної кількості боєприпасів.

«Це не звичайні часи, це – надзвичайні часи. І тому ми також повинні дивитися на надзвичайні заходи чи процедури», – додала вона в інтерв’ю агентству Reuters, говорячи про необхідність створення спільних європейських програм оборонних закупівель.

Вона заявила, що спільний інтерес ЄС в отриманні більшої кількості боєприпасів для України, переважатиме індивідуальні національні інтереси. Також у своїй промові фон дер Ляєн запропонувала ЄС об’єднати зусилля з оборонною промисловістю блоку, щоб прискорити та збільшити виробництво боєприпасів для України та для того, щоб поповнити склади в Європі.

Як нагадує Reuters, у минулому зосередженість на національних інтересах часто перешкоджала тіснішій оборонній співпраці між європейськими країнами, у тому числі, коли йшлося про спільні програми закупівель.

Раніше Київ звернувся до союзників по допомогу в постачанні артилерійських снарядів, оскільки його запаси виснажуються, через те, що українські війська витрачають близько 10 000 снарядів на день.