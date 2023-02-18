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- Голос Америки
Пісторіус: «Україна мусить виграти війну». Німеччина допомагатиме «стільки, скільки буде потрібно».
Лідери європейських країн заявляють, що їхня мета – домогтися перемоги України над російською агресією і вони готові «зрушити гори» задля досягнення цієї мети. Про це лідери країн Європейського Союзу та високопосадовці ЄС говорили під час Мюнхенської конференції з безпеки.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у суботу, що Україна повинна «виграти свою битву» проти вторгнення Росії, і що його країна та союзники допомагатимуть у цьому.
«Я чітко дав зрозуміти: Україна повинна виграти цю війну», - сказав Пісторіус у своїй промові на конференції в Мюнхені.
Пісторіус додав, що перемога Росії може надихнути Москву атакувати інші країни.
«Росія веде жорстоку загарбницьку війну проти України, і якби Путін добився свого, це був би лише початок», – заявив міністр оборони Німеччини.
Пісторіус також заявив, що він запевнив президента України Володимира Зеленського, що Німеччина та її союзники допомагатимуть Києву «стільки, скільки буде потрібно».
«Україна має виграти війну», – цитує міністерство оборони Німеччини свого очільника у твіті.
Раніше у суботу очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз може «зрушити гори», якщо це потрібно, і що у випадку «жорстокої війни, яку Росія розв’язала проти України» ЄС повинен об’єднати зусилля для закупівлі для України необхідної кількості боєприпасів.
«Це не звичайні часи, це – надзвичайні часи. І тому ми також повинні дивитися на надзвичайні заходи чи процедури», – додала вона в інтерв’ю агентству Reuters, говорячи про необхідність створення спільних європейських програм оборонних закупівель.
Вона заявила, що спільний інтерес ЄС в отриманні більшої кількості боєприпасів для України, переважатиме індивідуальні національні інтереси. Також у своїй промові фон дер Ляєн запропонувала ЄС об’єднати зусилля з оборонною промисловістю блоку, щоб прискорити та збільшити виробництво боєприпасів для України та для того, щоб поповнити склади в Європі.
Як нагадує Reuters, у минулому зосередженість на національних інтересах часто перешкоджала тіснішій оборонній співпраці між європейськими країнами, у тому числі, коли йшлося про спільні програми закупівель.
Раніше Київ звернувся до союзників по допомогу в постачанні артилерійських снарядів, оскільки його запаси виснажуються, через те, що українські війська витрачають близько 10 000 снарядів на день.
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- Голос Америки
Мюнхенська конференція: ЄС, Британія закликають дати більше зброї Україні, Китай виступає за діалог
Війна Росії в Україні та спільні дії Заходу в протистоянні російській агресії - серед основних питань Мюнхенської безпекової конференції, що відбувається 17-18 лютого в Німеччині.
У своєму виступі на конференції в суботу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала союзників збільшити виробництво боєприпасів для України. Зокрема, фон дер Ляєн підтримала пропозицію, яка раніше звучала від посадовців країн Балтії, застосувати механізми закупівлі зброї ЄС, які працювали для закупівель медпрепаратів під час пандемії COVID-19.
"Ми можемо, наприклад, розглянути завчасні угоди із закупівель, які б надавали оборонній промисловості можливості інвестувати до виробничих ліній, щоб пришвидшити і наростити обсяги, які вони можуть надати", - сказала посадовиця.
"Ми не можемо чекати місяці та роки на можливість поповнити [запаси боєприпасів] а також доставити Україні", - додала вона.
Із подібним закликом до учасників Мюнхенської конференції в суботу звернувся і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який закликав збільшити оборонну допомогу Україні та надати їй "сучасні спроможності, які відповідають стандартам НАТО і яких вони [українці] потребуватимуть в майбутньому". Сунак відзначив, що Путін, розв'язав війну, сподіваючись, що "наша рішучість зменшиться. Навіть зараз він робить ставку на те, що у нас здадуть нерви".
Напередодні про те, що діалог з Путіним "не на часі" заявив на Мюнхенській конференції президент Франції Еммануель Макрон. Надати Україні танки закликав союзників канцлер Німеччини Олаф Шольц.
А от радник Китаю із зовнішньополітичних питань Ван Ї звернувся до учасників конференції в суботу із закликом до миру та діалогу. "Я пропоную всім почати думати спокійно, - сказав він, - особливо європейським друзям, про зусилля, які ми можемо докласти, щоб зупинити війну". Він оголосив, що Китай планує запропонувати мирний план для України.
Західні союзники із застереженням оцінюють позицію Китаю. Раніше цього місяця США закликали Китай визначитись щодо України.
Російські ЗМІ повідомили з посиланням на МЗС Росії, що президент Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, відвідає Москву під час роковин російського вторгнення в Україну. Коментуючи можливий візит китайського лідера в інтерв'ю Голосу Америки координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що незважаючи на мотиви Кремля, Росія знаходиться у ще більшій світовій ізоляції, ніж це було після першого вторгнення в Україну у 2014 році.
“У Путіна зараз небагато друзів у світі. Ніхто не підтримує його у цій жорстокій неспровокованій війні, тому він так довго увивається за президентом Сі Цзіньпіном”, — розповів представник Білого дому.
Кірбі зауважив, що Китаю час зробити вибір, так як це зробила більша частина світу. Він нагадав, що 143 країни проголосували в Раді Безпеки ООН, засудивши анексію Росією території України і близько 50 країн беруть участь у засіданнях Контактної групи з питань оборони України.
В суботу до учасників конференції в Мюнхені звернулась віце-президентка США Камала Гарріс. Вона оголосила про рішення США визнати дії Росії в Україні злочинами проти людяності.
- Голос Америки
Винних у злочинах в Україні притягнуть до відповідальності – заява Державного департаменту
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російські військові, які вчиняють злочини проти людяності в Україні, будуть покарані. Він запевнив, що Сполучені Штати «домагатимуться справедливості для народу України стільки, скільки буде потрібно».
«Представники російських військ вчиняли вбивства українських чоловіків, жінок і дітей у стилі страт; катування цивільних осіб у місцях позбавлення волі шляхом побиття, ураження електричним струмом та імітаційних страт; зґвалтування; і, разом з іншими російськими посадовцями, депортували до Росії сотні тисяч українських цивільних осіб, у тому числі дітей, яких насильно розлучили зі своїми родинами», – мовиться у заяві Блінкена, яку публікує сайт Державного департаменту США.
У заяві наголошується, що «ці дії не є випадковими чи спонтанними», натомість, на думку американських дипломатів, вони є «частиною широкомасштабної та систематичної атаки Кремля проти цивільного населення України».
Як наголошує Блінкен у своїй заяві, США є «глибоко віддані» притягненню до відповідальності російських військовослужбовців та інших російських посадових осіб за їхні звірства проти народу України.
«Ці злочини не можуть бути безкарними. Усі винні мають понести відповідальність. Як показує сьогоднішня рішучість, Сполучені Штати домагатимуться справедливості для народу України стільки, скільки буде потрібно», – мовиться у заяві керівника Державного департаменту.
Окремо у суботу, 18 лютого, Державний департамент США оприлюднив заяву, в якій повідомив про конкретні кроки, які здійснюють Сполучені Штати та їхні союзники, щоб притягнути винних у воєнних злочинах, спричинених рішенням російського уряду про напад на Україну майже рік тому.
«Хоча жорстока війна за вибором, яку президент Путін веде проти України, спричинила величезні страждання, вона також призвела до безпрецедентних скоординованих міжнародних дій, спрямованих на те, щоб винні у звірствах в Україні були притягнуті до відповідальності через внутрішні судові процеси чи міжнародні механізми та установи», – мовиться у заяві, яку Державний департамент США опублікував на своєму сайті.
За словами заяви, Сполучені Штати надали 30 мільйонів доларів США на підтримку документування та судового переслідування воєнних злочинів та інших звірств з березня 2022 року. Також адміністрація співпрацює з Конгресом, щоб надати додаткові 28 мільйонів доларів на підтримку зусиль органів влади України та міжнародних органів правосуддя для притягнення до відповідальності осіб, винних у скоєнні воєнних злочинів.
Як наголошується у заяві, «хоча епіцентр страждань, спричинених російським урядом, є в Україні, відгомін цього порушення міжнародного миру та безпеки є глобальним».
Багато країн, зокрема Сполучене Королівство, Німеччина, Литва та Швеція, оголосили про відкриття розслідувань жорстоких злочинів у рамках національного законодавства. Сполучені Штати також внесли зміни до свого законодавства, що дозволяють притягати до відповідальності винних у злочинах в Україні, на території США, мовиться у заяві.
Як повідомляв «Голос Америки», під час виступу Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції 18 лютого віце-президентка США Камала Гарріс оголосила, що США офіційно визнали дії Росії в Україні злочинами проти людяності. Вона запевнила, що США докладуть всіх зусиль для того, щоб винні у них були покарані.
Віце-президентка США: Росія коїть злочини проти людяності, злочинці відповідатимуть. Відео
«Сполучені Штати офіційно заявляють, що Росія коїть злочини проти людяності. Я кажу всім, хто скоїв ці злочини і їхнім керівникам, які є співучасниками цих злочинів - ви відповідатимете перед лицем цих беззаперечних фактів», - заявила віце-президентка США Камала Гарріс.
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