Мюнхенська конференція: ЄС, Британія закликають дати більше зброї Україні, Китай виступає за діалог

Війна Росії в Україні та спільні дії Заходу в протистоянні російській агресії - серед основних питань Мюнхенської безпекової конференції, що відбувається 17-18 лютого в Німеччині.

У своєму виступі на конференції в суботу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала союзників збільшити виробництво боєприпасів для України. Зокрема, фон дер Ляєн підтримала пропозицію, яка раніше звучала від посадовців країн Балтії, застосувати механізми закупівлі зброї ЄС, які працювали для закупівель медпрепаратів під час пандемії COVID-19.

"Ми можемо, наприклад, розглянути завчасні угоди із закупівель, які б надавали оборонній промисловості можливості інвестувати до виробничих ліній, щоб пришвидшити і наростити обсяги, які вони можуть надати", - сказала посадовиця.

"Ми не можемо чекати місяці та роки на можливість поповнити [запаси боєприпасів] а також доставити Україні", - додала вона.

Із подібним закликом до учасників Мюнхенської конференції в суботу звернувся і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який закликав збільшити оборонну допомогу Україні та надати їй "сучасні спроможності, які відповідають стандартам НАТО і яких вони [українці] потребуватимуть в майбутньому". Сунак відзначив, що Путін, розв'язав війну, сподіваючись, що "наша рішучість зменшиться. Навіть зараз він робить ставку на те, що у нас здадуть нерви".

Напередодні про те, що діалог з Путіним "не на часі" заявив на Мюнхенській конференції президент Франції Еммануель Макрон. Надати Україні танки закликав союзників канцлер Німеччини Олаф Шольц.

А от радник Китаю із зовнішньополітичних питань Ван Ї звернувся до учасників конференції в суботу із закликом до миру та діалогу. "Я пропоную всім почати думати спокійно, - сказав він, - особливо європейським друзям, про зусилля, які ми можемо докласти, щоб зупинити війну". Він оголосив, що Китай планує запропонувати мирний план для України.

Західні союзники із застереженням оцінюють позицію Китаю. Раніше цього місяця США закликали Китай визначитись щодо України.

Російські ЗМІ повідомили з посиланням на МЗС Росії, що президент Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, відвідає Москву під час роковин російського вторгнення в Україну. Коментуючи можливий візит китайського лідера в інтерв'ю Голосу Америки координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що незважаючи на мотиви Кремля, Росія знаходиться у ще більшій світовій ізоляції, ніж це було після першого вторгнення в Україну у 2014 році.

“У Путіна зараз небагато друзів у світі. Ніхто не підтримує його у цій жорстокій неспровокованій війні, тому він так довго увивається за президентом Сі Цзіньпіном”, — розповів представник Білого дому.

Кірбі зауважив, що Китаю час зробити вибір, так як це зробила більша частина світу. Він нагадав, що 143 країни проголосували в Раді Безпеки ООН, засудивши анексію Росією території України і близько 50 країн беруть участь у засіданнях Контактної групи з питань оборони України.

В суботу до учасників конференції в Мюнхені звернулась віце-президентка США Камала Гарріс. Вона оголосила про рішення США визнати дії Росії в Україні злочинами проти людяності.