Українці зможуть залишитися у США із простроченими візами

Громадяни України, які перебувають у США, зможуть залишитися в країні навіть після завершення терміну дії їхньої візи чи дозволу на роботу. У четвер Міністерство внутрішньої безпеки оголосило, що надаватиме українцям статус тимчасового захисту (TPS).

28 лютого двопартійна група із 39 сенаторів звернулася до Білого дому із проханням надати цей статус .

«Після тижня незаконної та нещадної війни Володимира Путіна проти народу України я радію, що адміністрація Байдена прислухалася до наших закликів призначити Україні статус тимчасового захисту. У результаті сьогоднішнього рішення президент Байден знову дає зрозуміти, що підтримка Сполучених Штатів народу України в цей темний момент історії не ставатиме слабшою», - йдеться у повідомленні, який Голос Америки отримав від офісу сенатора-демократа Роберта Менендеса, одного із авторів листа сенаторів.

Очікується, що цей крок стосуватиметься близько 30 тисяч українців, які перебувають у США на неімміграційних візах, повідомляють в Конгресі, базуючись на оцінках Державного департаменту.

Світлана Угрин, юристка з імміграційних питань, яка мешкає у Чикаго, пояснила Голосу Америки, що наразі інструкції щодо цього статусу ще не опубліковані. Формально ця процедура почне працювати, коли наказ Міністерства внутрішньої безпеки та інструкції щодо його застосування будуть опубліковані у Федеральному реєстрі (Federal Registry).

«Але вже зараз можна сказати, що його дія буде поширюватися на тих, хто перебував у США станом на 1-е березня і раніше. Цей статус також передбачає подання на дозвіл на роботу, що важливо для людей, які вимушені залишитися в країні, працювати офіційно і утримувати себе», - пояснила юристка.

Інша юристка, яка практикує імміграційне право в Філадельфії, Ірина Мазур, з оцінкою колеги погодилася і додала, що наразі цей статус запроваджується на 18 місяців, але часто такий статус продовжується багато разів. «Це унікальний крок, бо TPS поширюється навіть на тих громадян України, які перебувають у США, практично із будь-яким статусом», - сказала Мазур. Також тимчасово призупинено видворення громадян України, тобто депортація, пояснила вона.

Наразі цей статус діє щодо Венесуели, Сальвадору, Гондурасу, Гаїті, Непалу, Сирії, Нікарагуа, Ємену, Судану, Сомалі, Південного Судану та Бірми, повідомляється на сайті Служби громадянства та імміграції США.

Дивіться також: Верховний комісар ООН у справах біженців: "Лише за сім днів мільйон людей залишили Україну". Відео