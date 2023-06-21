Українська перемога передбачає повернення Криму. Байдуже, як реагуватиме Путін – колишній генсек НАТО

Якщо світ прийме збереження окупованого Криму у складі Росії, це стане надзвичайно небезпечним сигналом для всього світу. У цьому переконаний колишній генеральний секретар НАТО і прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен.

Росія порушила власноруч підписаний договір про визнання кордонів України (включно з Кримом) в обмін на ядерне роззброєння України, нагадав Фог Расмуссен.

Він також додав, що Крим мусить повернутися до України, інакше це стане сигналом для інших агресорів: “Вони зможуть прийти до висновку – якщо Путіну можна забрати Крим, отже, я можу забрати Тайвань.”

Ми не повинні боятися реакції Путіна. Він, звичайно, відреагував би – військовою силою і дуже жорстко. Але чому це повинно зупиняти нас?

Фог Расмуссен вважає, що для президента РФ Володимира Путіна дуже важливим є збереження окупації Криму, але водночас він наголосив: “Ми не повинні боятися реакції Путіна. Він, звичайно, відреагував би – військовою силою і дуже жорстко. Але чому це повинно зупиняти нас?”

“Крим – це територія України. Тому мені байдуже, як Путін на це реагуватиме, але для мене українська перемога полягає в тому, щоб повернути Крим”, - заявив Фог Расмуссен.

Звертаючись до американців, Фог Расмуссен сказав: “Коли я чую аргумент американців, мовляв, слід зменшити допомогу Україні, бо ми потребуємо ресурсів, щоб захищати Тайвань, то я хочу сказати: насправді ці два конфлікти надзвичайно пов'язані. Допомагаючи захистити Україну, ми також стримуємо атаку на Тайвань”.

Наведені заяви Андерса Фог Расмуссена були озвучені під час онлайн-дискусії Атлантичної ради США, що стосувалася зусиль Заходу зі створення гарантій безпеки для України та стратегії підготовки до саміту НАТО в липні. Участь у дискусії взяв і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Відповідаючи на питання, чи є повернення Криму ціллю контрнаступу, Єрмак сказав: “Ми дуже відкриті щодо наших цілей. Ми казали неодноразово, що наша перемога – це повернення всієї території України у її міжнародно визнаних кордонах. Донбас – це Україна, Крим – це Україна. Я знаю, що наші партнери поважають цю нашу позицію, і я особисто ніколи не чув, щоб хтось із них намагався говорити з нами про будь-який компроміс щодо цього. Наша позиція дуже чітка і дуже принципова, тому ми готові слухати усі пропозиції, які враховують нашу територіальну цілісність, наш суверенітет і нашу незалежність”.

Як повідомляв "Голос Америки", 21 червня Комітет із закордонних справ Палати представників США підтримав Проект резолюції, яка закликає уряд надати Україні ракети великої дальності ATACMS. У документі, серед іншого, мовиться, що іранські дрони, які атакують українську цивільну інфраструктуру та розташовані в окупованому Криму, знаходяться в радіусі дії ракет ATACMS.