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Українська перемога передбачає повернення Криму. Байдуже, як реагуватиме Путін – колишній генсек НАТО
Якщо світ прийме збереження окупованого Криму у складі Росії, це стане надзвичайно небезпечним сигналом для всього світу. У цьому переконаний колишній генеральний секретар НАТО і прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен.
Росія порушила власноруч підписаний договір про визнання кордонів України (включно з Кримом) в обмін на ядерне роззброєння України, нагадав Фог Расмуссен.
Він також додав, що Крим мусить повернутися до України, інакше це стане сигналом для інших агресорів: “Вони зможуть прийти до висновку – якщо Путіну можна забрати Крим, отже, я можу забрати Тайвань.”
Ми не повинні боятися реакції Путіна. Він, звичайно, відреагував би – військовою силою і дуже жорстко. Але чому це повинно зупиняти нас?Андерс Фог Расмуссен
Фог Расмуссен вважає, що для президента РФ Володимира Путіна дуже важливим є збереження окупації Криму, але водночас він наголосив: “Ми не повинні боятися реакції Путіна. Він, звичайно, відреагував би – військовою силою і дуже жорстко. Але чому це повинно зупиняти нас?”
“Крим – це територія України. Тому мені байдуже, як Путін на це реагуватиме, але для мене українська перемога полягає в тому, щоб повернути Крим”, - заявив Фог Расмуссен.
Звертаючись до американців, Фог Расмуссен сказав: “Коли я чую аргумент американців, мовляв, слід зменшити допомогу Україні, бо ми потребуємо ресурсів, щоб захищати Тайвань, то я хочу сказати: насправді ці два конфлікти надзвичайно пов'язані. Допомагаючи захистити Україну, ми також стримуємо атаку на Тайвань”.
Наведені заяви Андерса Фог Расмуссена були озвучені під час онлайн-дискусії Атлантичної ради США, що стосувалася зусиль Заходу зі створення гарантій безпеки для України та стратегії підготовки до саміту НАТО в липні. Участь у дискусії взяв і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Відповідаючи на питання, чи є повернення Криму ціллю контрнаступу, Єрмак сказав: “Ми дуже відкриті щодо наших цілей. Ми казали неодноразово, що наша перемога – це повернення всієї території України у її міжнародно визнаних кордонах. Донбас – це Україна, Крим – це Україна. Я знаю, що наші партнери поважають цю нашу позицію, і я особисто ніколи не чув, щоб хтось із них намагався говорити з нами про будь-який компроміс щодо цього. Наша позиція дуже чітка і дуже принципова, тому ми готові слухати усі пропозиції, які враховують нашу територіальну цілісність, наш суверенітет і нашу незалежність”.
Як повідомляв "Голос Америки", 21 червня Комітет із закордонних справ Палати представників США підтримав Проект резолюції, яка закликає уряд надати Україні ракети великої дальності ATACMS. У документі, серед іншого, мовиться, що іранські дрони, які атакують українську цивільну інфраструктуру та розташовані в окупованому Криму, знаходяться в радіусі дії ракет ATACMS.
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- Голос Америки
Україна має перемогти, інакше для демократичної спільноти це буде більша поразка, ніж Афганістан – Єрмак
Україна мусить здобути перемогу, інакше це була б "більша поразка для демократичної спільноти, ніж Афганістан". А також це стало б тріумфом диктатури. Таку заяву озвучив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії, організованої Атлантичною радою США.
“Правда проста: бажання російського диктатора відновити імперію є екзистенційною загрозою українській державі та нації. Але це також створює широкий спектр загроз – від військових до екологічних – для західної цивілізації та людства загалом. Тому Україна повинна перемогти. Вона повинна інтегруватися в євроатлантичну спільноту. Вона має отримати надійні гарантії безпеки на перехідний період. Статус-кво – це не вихід. Будь-яка невизначеність щодо результатів цієї війни та невідповідність реакції НАТО нашим очікуванням дорівнюватиме перемозі Росії”, – заявив Єрмак.
Будь-яка невизначеність щодо результатів цієї війни та невідповідність реакції НАТО нашим очікуванням дорівнюватиме перемозі Росії.Андрій Єрмак
Посадовець також наголосив, що український народ довів, що не відмовиться від свого права залишатися вільним. А українці заплатили своєю кров’ю, потом і сльозами за власне місце серед решти світової демократичної спільноти. Тому поразка України, наголосив Єрмак, стала б поразкою всього демократичного світу, і цьому слід запобігти.
Керівник Офісу президента України також заявив, що 15-річний “тіньовий бан” вступу України до НАТО повинен бути припинений, інакше Путін “отримає величезний бонус” до президентських виборів, що триватимуть у Росії наступного року.
Єрмак додав, що “невизначеність у Будапешті та Бухаресті” зробили напад Росії на Україну можливим. Він також додав, що воєнний стан не повинен бути перешкодою для вступу України до альянсу.
Про те, що “НАТО помилилося”, не надавши Україні дорожню карту до членства в Альянсі після саміту у Бухаресті у 2008-му році, заявляв і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. Він також був учасником онлайн-дискусії Атлантичної ради США, де виступав Андрій Єрмак.
Як повідомляв Голос Америки, Фог Расмуссен і зі свого боку висловив упевненість, що Україна повинна перемогти. А також наголосив, що на саміті у Вільнюсі, що має пройти в липні цього року, країни-члени НАТО повинні озвучити конкретні пропозиції щодо подальшого вступу України до Альянсу, оскільки нейтралітет не дасть Україні гарантій безпеки.
"Війна лише довела, як багато може запропонувати Україна", – Ріші Сунак. Відео
"Це був “хлібний кошик” Європи, звідки щомісяця експортувалися мільйони тонн продовольства і зерна. Один з п’яти найбільших експортерів залізної руди та сталі, лідер у галузі енергетики, що просуває відновлювані джерела енергії" – прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
Проект резолюції про ракети ATACMS для України схвалив комітет Конгресу США
Проект резолюції, який закликає уряд США надати Україні ракети великої дальності ATACAMs, підтримали в Комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США. За документ члени комітету проголосували переважною більшістю.
Рішення Комітету дозволяє винести документ на голосування у Конгрес. Резолюція набуде чинності після голосування в обох палатах американського Конгресу. Хоча резолюція, на відміну від закону, не має обов'язкової сили, вона зафіксує точку зору Конгресу США і таким чином буде вагомим аргументом на користь передачі Україні далекобійних ракет ATACMS.
"Ця резолюція закликає адміністрацію Байдена надати Україні ракети ATACMS. Її створено двопартійними зусиллями. ATACMS є критично важливими для успіху України в контрнаступі. Вони мають радіус дії понад 300 кілометрів, що дозволяє українцям завдавати ударів по територіях, які зараз підконтрольні Росії", - заявив під час слухань голова Комітету Палати представників із закордонних справ США, республіканець від штату Техас, Майкл Маккол.
Конгресмен Маккол, який є одним із підписантів проекту резолюції також наголосив, що США мають або надати Україні усе необхідне для перемоги, або не втручатися взагалі.
"Ці ракети також можна використовувати для ударів по іранських безпілотниках в Криму. Побоювання адміністрації Байдена щодо ескалації конфлікту через використання ATACMS є помилковими. Україна зобов'язалася не використовувати ці ракети для ударів по території Росії. Велика Британія також вже відправляє в Україну ракети Storm Shadow, дальність яких є аналогічною як і в ATACMS. Нам немає сенсу давати Україні допомогу в таких розмірах, щоб вони просто стікали кров’ю, але не перемогли. І це моя позиція від самого початку. Якщо ми збираємося їм допомагати, - ми повинні або йти до кінця, або не влазити взагалі", - сказав Маккол.
Співголова комітету, демократ від штату Нью-Йорк, Грегорі Мікс, також підтримав проект резолюції та спільні зусилля США та партнерів щодо надання Україні ракет високої дальності.
"Я сподіваюся, що ми зможемо зробити крок вперед та зберегти нашу двопартійну підтримку, яка є особливо важливою, оскільки зараз Україна продовжує контрнаступ, щоб звільнити свої території. Сполучені Штати разом із нашими партнерами та союзниками мають розглянути всі способи, якими ми можемо допомогти Україні перемогти та наблизити нас усіх до миру. Для українців, які проживають на окупованих територіях, кожен день приносить жах, через геноцидні цілі Кремля.
За будь-яким просуванням Росії до перемоги пильно спостерігають інші авторитарні держави світу, зокрема Китай. Тож я підтримую співпрацю адміністрації Байдена з нашими союзниками щодо спільного, обережного надання ракет великої дальності українським бійцям, які доказали свою боєздатність", - заявив Мікс під час засідання.
В тексті проекту резолюції йдеться, що Палата представників закликає Сполучені Штати негайно надати Україні достатню кількість ракет ATACMs. Проект також, закликає союзників і партнерів США передати Україні подібні ракети;
Необхідність надати Україні ракети ATACMs аргументується наступним чином:
- Затримка надання Україні більш вагомої допомоги, зокрема ракет високої дальності, затягує війну;
- Велика Британія вже передала Україні аналоги ATACMS, - ракети Storm Shadow. І Це не спровокувало жодної суттєвої реакції з боку Росії;
- Уряд Франції також оголосив, що надасть власні ракети великої дальності;
- США та країни-союзники разом володіють тисячами ракет ATACMS, які можуть бути передані Україні;
- Тим часом арсенал ракет великої дальності РФ в значній мірі перевершує Український;
- Резолюція також наголошує, що іранські дрони, які атакують українську цивільну інфраструктуру та розташовані в окупованому Криму, - знаходяться в радіусі дії ракет ATACMS.
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Росія влаштовує "буфонаду в повітрі" - Командувач США
Високопоставлений американський військовий командувач звинуватив російські військово-повітряні сили в тому, що вони заохочують своїх пілотів брати участь у "буфонаді в повітрі", підвищуючи ризик аварій або навіть конфлікту в Сирії.
Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, командувач повітряного компоненту об’єднаних сил Центрального командування США, заявив журналістам у середу, що російські літаки продовжують порушувати протоколи уникнення конфлікту в Сирії кілька разів на день, наражаючи на небезпеку сили США.
І незважаючи на попередження Сполучених Штатів, каже Гринкевич, агресивність поведінки Росії, схоже, погіршується.
"У нас були випадки нещодавно, сьогодні вранці за сирійським часом, коли російський літак заходив у наш повітряний простір", - сказав він журналістам під час віртуального брифінгу.
"У нас були випадки вчора і у нас були випадки напередодні", — додав Гринкевич, сказавши, що сили США в Сирії бачили три-чотири подібних вторгнення за один день російськими літаками, які несли повний комплект боєприпасів "повітря-земля" і бомби.
Гринкевич не вперше попереджає про ризиковані маневри Росії над Сирією.
Командувач повітряним компонентом центрального командування CENTCOM повідомив NBC News у березні, що відбулося значне збільшення російських прольотів американських сил.
Гринкевич також повторив свою стурбованість, яку він висловив минулого тижня під час віртуального саміту, звинувативши Росію в прагненні чинити тиск на США в Сирії, незважаючи на зусилля CENTCOM щодо деескалації напруженості.
На запит Голосу Америки щодо звинувачень посольство Росії у Вашингтоні одразу не відповіло.
Минулого тижня США розгорнули на Близькому Сході винищувачі-невидимки F-22 Raptors з бази ВПС Ленглі в США, щоб протистояти діям Росії.
У заяві CENTCOM описав F-22 як «найкращий у світі винищувач п’ятого покоління», додавши, що розгортання було частиною «багатогранної демонстрації» сили. Але Гринкевич у середу попередив, що готується до погіршення дій Росії, вказавши на те, як російські лідери винагородили пілота винищувача, який зіткнувся з американським безпілотником над Чорним морем у березні.
"Пілоти винищувачів, які зараз перекинуті в Сирію з Росії, побачать, що вони винагороджені за таку поведінку, — сказав Гринкевич. - Пілот не збирався цього робити. Ви бачите на відео", – сказав він.
"Коли військово-повітряні сили впали настільки низько на професійній драбині, що вони роздають медалі за буфонаду в повітрі, дійсно треба запитати, що вони думають".
Командувач ВПС CENTCOM також попередив, що зосередженість Росії на спробах спровокувати США, замість того, щоб зосереджуватися на боротьбі з тероризмом, йде на користь терористичній групі «Ісламська держава».
Терористичне угруповання «знищено, але не вийшло», — сказав Грінкевич, попередивши, що бойовики угруповання мають «достатню кількість свободи дій» у районах, які знаходяться під контролем росіян або сирійського режиму.
"Вони проводять тренувальні табори та нарощують свої можливості, тому що росіяни нездатні, або не хочуть чинити тиск на ІДІЛ, — сказав він. - Вони дозволяють загрозі ІДІЛ зростати прямо у них під носом".
США мають близько 900 військових у Сирії для боротьби із загрозою з боку ІД. Оцінки розвідки держав-членів Організації Об’єднаних Націй, оприлюднені у звіті на початку цього року, свідчать про те, що терористичне угруповання налічує близько 2500-3500 бойовиків по всій Сирії та Іраку.
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