Актуально
«Діти сприймають війну як частину свого життя, а для мене це – жах!» – казкар Сашко Лірник
Під час війни мільйони українських дітей опинилися у бомбосховищах, сотні тисяч – далеко від рідного дому, в чужій країні шукали тимчасової безпеки. Але всі вони сумували за рідним домом та лагідним словом. Одним з тих, хто міг їх розрадити, заспокоїти, навіть перебуваючи за сотні кілометрів, був Олександр Власюк, відомий як казкар Сашко Лірник.
Нещодавно його фільм «Козацьке Різдво, або Пекельна хоругва» був показаний в рамках фестивалю українського кіно в Нью-Йорку. Хоча на дворі літо, багато глядачів з радістю дивляться казку про добрих, товариських і винахідливих українських воїнів.
Про те, чому тема козаків настільки близька сучасному казкарю та що робить Сашко Лірник під час війни, автора казок розпитала кореспондентка "Голосу Америки" Наталка Чурікова.
Сашко Лірник: Це велика удача, що нам вдалося зняти таке кіно, якого давно не було в Україні. По-перше, не тільки в Нью-Йорку, його успішно показували і на фестивалі азійського кіно. Це єдиний фільм, який просили двічі показати, бо він сподобався. Ми перемогли на міжнародному фестивалі дитячих фільмів. Ця тема мені близька.
Наталка Чурікова: Чому?
С.Л.: Бо я на цьому виріс, тема козацтва – в родині. Батько нам розказував. Я знайшов свої корені. У мене предок, прапрапрапрапрадід Іван Влас, а моє прізвище – Власюк. Іван Влас був записаний в козацькому реєстрі 1534 року – у Першій сотні поручика Яна Оришкевича. Такий є родовід. Батько – історик, у нас в родині дуже цінується і шанується козацтво. І хоча це не повністю вся Україна, але без козацтва України б не було.
Це той подих волі, подих безстрашшя, оце те, що зараз відбувається, саме ці козацькі гени. Як писав поет Василь Симоненко, "Народ мій є! В його волячих жилах козацька кров пульсує і гуде!"
Н.Ч.: Чим зараз, у період війни, займається український казкар?
С.Л.: Дуже широке питання, довго розказувати. Перші дні тижня був дуже приголомшений, всі такі були, і депресія була тяжка. Я не знав, чим зайнятися, у військо мене не брали по здоров’ю, і що робити? У мене були кошти, які зібрав на видавництво своєї книги «Пекельна хоругва», до речі. Я ці кошти перерахував на Збройні Сили України.
Вони сиділи у бомбосховищі, їм було страшно, діти плакали, і я їм телефоном розказував казочки, трохи заспокоював
І так склалися зорі, що просто послали мені одного доброго чоловіка, який мені порадив і запросив, і вже майже з самого початку війни я займаюся евакуйованими дітками. Тими, чиїх батьків убили, сиротами, біженцями.
До мене звернулася одна мама. Вони сиділи у бомбосховищі, їм було страшно, діти плакали, і я їм телефоном розказував казочки, трохи заспокоював, а потім я подумав, що таких дітей багато, і я створив свій відеоканал – мені допомогли обладнати судію, спочатку в хліві, потім у якомусь підвалі, і я кожен день записував казки, видавав їх у прямий ефір, і діти дивилися.
Це оці перші 2-3 найтяжчі місяці, це була така моя робота, і мені дуже дякували, що завдяки мені, моїм історіям, вони якось втрималися, тримали клепку в голові. Діти дуже чекали цілий день, вже не так боялися. Ці казки є у вільному доступі на Ютюбі.
І, звичайно, пишу. Пишу про війну, пишу сценарій, подаюся на конкурс Netflix зі своїм сценарієм, який в Україні нова влада не пропустила, патріотичні сценарії їм не подобаються. А я подався на Netflix – теж нова казка про козаків, патріотична, називається «Перевертень».
Н.Ч.: Багато дітей виїхали за кордон. І я знаю про те, що ви сказали, що ви готові готові посилати їм свої казки…
С.Л.: Я не готовий, я надсилаю. Я зробив такий блок - 4 чи 5 годин казок із музикою, піснями, це такий ніби мультфільм, але для слухання. Всі свої диски я зібрав в один альбом і я його надсилаю. Я надіслав більше 5000, просто не рахую. Люди отримують і дякують дуже.
Знаєте, до війни це не цінувалося. Здавалося, що воно тут є, знаєте, як хліб лежить, а я його не хочу. А коли нема, то відразу хочеться. А тут кинулися, а де взяти? А книжок нема в Німеччині, чи там Польщі, чи в Іспанії. І книжки мої закінчилися, всі продані, вже немає, новий тираж нема за які гроші друкувати. А аудіо я можу робити, інтернет є, тому я оце розсилаю цей альбом і зараз, до речі, пишу новий.
Н.Ч.: Повертаючись до тих дітей в бомбосховищах, з якими ви говорили, чи були якісь історії, що вам запам'яталася?
Хлопчик каже: «Мені бабуня готувала борщик, а її взяли і на вулиці вбили, і я борщика з того часу не їв»
С.Л.: Запам’яталось багато. І вони такі тяжкі, ці історії. Головне, що діти сприймають війну як частину свого життя, а для мене це – жах! Ми якось приготували для них борщу, годуємо їх. А один каже: «Ой, як я люблю борщик, як я давно борщика не їв. Мені бабуня готувала борщик, а її взяли і на вулиці вбили, і я борщика з того часу не їв». І він мені отак розказує, а в мене душа заходиться. От як зараз, плачу. Багато розказують.
Ми проводимо майстер-класи, діти учаться там ліпити з глини, з тваринами граються, ну і казочки там. Дітям треба дитинство давати, навіть у час війни. У нас вони якось відходять від цих жахіть. Я не кажу, де це, бо ще ракета прилетить від москалів.
І одна дівчинка там каже: «Ой, яка гарна з глини чашечка! Мамо, давай купимо!» А мама, як будь-яка мама, каже: «Ой, в нас тих чашок вдома стільки!». А мала каже: «Мамо, а ти що забула? В нас вже немає дому, розбомбили…» Оце – частина нашого українського життя. Нам це треба перебувати, пережити, відірватися нарешті, вирватися з московської окупації. І тоді, може, діти наші заживуть.
Н.Ч.: Якими Ви бачите їхнє майбутнє? Там багато дітей зі сходу.
Усі народи переживють війни, але не кожен народ може опиратися і перемагати
С.Л.: Так, багато дітей зі сходу, російськомовних дітей багато, але я знімаю в них цей блок, що українське – це погане, сільське чи другорядне. Їх ціле життя в цьому виховували, тому вони російською мовою розмовляють. І вони вчаться української, пробують, я їх підтримую, всі їм аплодують. Сказав українське слово, всі йому зааплодували, вони тішаться.
Майбутнє має бути українським, ми –українці. І це нове покоління має зростати на українській історії, на українських казках, на наших військових подвигах.
Усяке там є, і біда, всі народи переживють війни, але не кожен народ може опиратися і перемагати. А ми перемагаємо, морально – це точно.
Всі новини дня
- Голос Америки
США стурбовані планами Індії та інших країн взяти участь у військових навчаннях з Росією, поки триває війна в Україні – Білий дім
Сполучені Штати стурбовані планами Індії, як і будь-якої іншої країни, взяти участь у спільних з Росією військових навчаннях, заявила у вівторок прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.
Відповідаючи на питання журналістів на борту президентського літака під час польоту президента Джо Байдена до Пенсільванії, Жан-П'єр сказала, що Сполучені Штати стурбовані тим, що будь-яка країна бере участь у військових навчаннях з Росією, поки вона перебуває у стані війни з Україною.
У понеділок міністерство оборони Росії повідомило, що у навчаннях «Восток-2022», які Москва оголосила минулого місяця, візьмуть участь понад 50 тисяч військових, і що активні бойові дії в Україні не вплинули на здатність проводити такі навчання на сході.
Але західні аналітики говорять, що цьогорічна цифра, про яку Москва заявила в понеділок, у шість разів менша за ту кількість, яка була залучена чотири роки тому. Хоча, як зауважує агентство Reuters, деякі західні військові аналітики підозрюють, що обидві цифри були завищені.
«Це будуть найменші навчання стратегічного рівня за багато років, тому що весь потенціал сухопутних сил задіяний в операціях в Україні. Тому навчання будуть дуже невеликими», – сказав агентству Reuters Конрад Музика, директор військової консалтингової компанії Rochan Consulting.
Значна частина російських військ, що здійснюють вторгнення в Україну, були передислоковані з Далекого Сходу.
За оцінкою Музики, 70-80% підрозділів зі Східного військового округу Росії було розгорнуто в Україні. Через це Москва, на його думку, не може вивільнити навіть 50 тисяч військових для навчань. На його думку, більш вірогідною цифрою буде 10-15 тисяч.
«Росія просто вдає, що все добре, і вона все ще має можливість розпочати широкомасштабні військові навчання з Китаєм. Але насправді я думаю, що масштаб цих навчань, особливо з точки зору наземних сил, буде дуже, дуже обмежено», – сказав він.
Очікується, що у навчаннях візьмуть участь військові з країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), Шанхайської організації співробітництва (ШОС), а також інших держав-партнерів, у тому числі з Азербайджану, Алжиру, Вірменії, Білорусії, Індії, Казахстану, Киргизії, Китаю, Лаосу, Нікарагуа, Сирії та Таджикистану.
За інформацією російських військових, на навчаннях, які пройдуть з 1 по 7 вересня, військові «відпрацюють забезпечення безпеки у Східному регіоні», і в них буде задіяно понад 5 тисяч одиниць озброєння.
У понеділок уряд Японії заявив, що він «із занепокоєнням стежить» за проведенням стратегічних навчань «Восток-2022» поблизу Північних територій, так Японія називає чотири острови, які СРСР анексував наприкінці Другої світової війни.
За словами речника японського Кабінету міністрів, 27 липня Японія висловила протест та «рішуче вимагає виключити з району проведення навчань чотири Північні острови».
Міністри оборони ЄС погодились почати роботу зі створення місії військової допомоги Україні
Міністри оборони ЄС на зустрічі у Празі погодилися розпочати "роботу, необхідну для визначення параметрів нової місії військової допомоги Україні".
Про це у вівторок, 30 серпня, повідомив Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
«На шляху є багато тренувальних ініціатив (для українських військових - ред.), але потреби величезні, і ми повинні забезпечити узгодженість цих зусиль», - заявив Боррель після зустрічі міністрів оборони двадцяти семи країн ЄС у Празі.
«Всі країни-члени чітко погодились щодо початку роботи, необхідної для визначення параметрів місії ЄС з надання військової допомоги Україні», - сказав головний дипломат ЄС. Дипломат не уточнив, який мандат може бути в цієї місії і де може бути розташована база для тренування українських військових.
За словами Борреля, на зустрічі у Празі міністр оборони України Олексій Резніков показав європейським колегам перелік коротко-, середньо- та довгострокових тренувальних заходів, яких потребують ЗСУ. Олексій Рєзніков приєднався до зустрічі у Празі по відеозвязку.
Коментуючи плани щодо створення військової місії ЄС до України в інтервю "Радіо Свобода", Джозеп Боррель заявив, що раніше не всі члени ЄС підтримували створення цієї місії.
“Ми повинні були підтримати українську армію, деякі країни-члени, головним чином країни Балтії та Польща, просили нас, просили мене як відповідального за таку діяльність, представити план цієї навчальної місії для української армії.
Все затягувалося, тому що не було згоди, не всі були переконані, що це потрібно. Ну, а зараз у нас війна, тому це має статися зараз або ніколи. Ми не можемо продовжувати обговорення того, що було на столі протягом місяців, а війна триває. Отже, якщо ми хочемо відправити цю місію, ми повинні зробити це зараз”, - розповів головний дипломат ЄС.
На питання журналіста, якою б мала бути ця місія, Боррель відповів: “Я думаю більше про кваліфіковану підготовку, з точки зору логістичного потенціалу, технологічного потенціалу, організаційного потенціалу. Українська армія не схожа на малійську чи мозамбікську, де потрібно йти до основ. Вивчення основ не потрібне. Ми говоримо про щось більш потужне”.
Як повідомляв "Голос Америки", сьогоднішня нарада міністрів оборони ЄС була неофіційна. Конкретні рішення, за словами Боррел, будуть схвалені згодом в результаті передбачених в ЄС механізмів.
8 вересня у Німеччині має відбутись п'ята зустріч Міжнародної контактної групи з оборонної допомоги Україні під керівництвом очільника Пенгатону США Ллойда Остіна, так званої "Рамштайн 5".
Дивіться також: Ці американські компанії продовжують вести бізнес в Україні і навіть відривають нові вакансії в час війни
- Голос Америки
ЮНЕСКО допоможе Одесі терміново отримати статус Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою
Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле повідомила, що агентство ООН з питань освіти, науки та культури допоможе Україні подати заявку, щоб історичний центри Одеси, терміново внесли до Списку всесвітньої спадщини та Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.
Як повідомляє агентство AFP, ЮНЕСКО також проситиме свій Комітет всесвітньої спадщини, щоб визнати Софіївський собор у Києві та історичний центр Львова, які вже включені у Список всесвітньої спадщини, такими, що перебувають під загрозою зникнення.
Як повідомляє прес-служба ЮНЕСКО, на прохання України агенція вже мобілізувала міжнародних експертів для надання технічної підтримки Україні, щоб цю номінацію терміново розглянули держави-члени, які засідають у Комітеті всесвітньої спадщини. Також Гендиректорка ЮНЕСКО повідомила про рішення направити до Києва спеціального координатора, який доповнить команду місцевих експертів, що вже працюють на місцях.
Комітету всесвітньої спадщини рекомендуватимуть внести об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою, Київ і Львів, чиїм культурним пам’яткам загрожує руйнація через російську агресію в Україні.
45 сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО мала відбутися у російському місті Казань, але її скасували після того, як 46 із 195-ти країн відмовилися брати участь у сесії, яку очолює Росія.
В інтерв'ю агентству AFP міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко сказав, що «Одеса є у великій небезпеці».
На думку військових аналітиків, Росія може зруйнувати Одесу, намагаючись відрізати Україну від доступу до Чорного моря. Одеський порт зазнав бомбардування лише через кілька годин після того, як Росія погодилася дозволити експорт українського зерна з цього порту.
Під час робочої зустрічі, яка відбулася в Парижі у вівторок, 30 серпня, міністр культури та інформації України Олександр Ткаченко повідомив, що Україна планує якнайшвидше подати заявку про включення історичного центру Одеси у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, мовиться у повідомленні.
За словами Ткаченка, цей об’єкт, визнаний державою та охороняється, розташований лише за кілька десятків кілометрів від лінії фронту, і вже був уражений артилерійським обстрілом.
Як наголосив Ткаченко, 24 липня 2022 року було знищено частину великого скляного даху та вікна Одеського музею образотворчого мистецтва, відкритого у 1899 році.
Щодо конкретних кроків допомоги Одесі, Одрі Азуле повідомила, що агентство ООН надасть фінансову допомогу для відшкодування збитків, завданих Одеському музею образотворчого мистецтва та Одеському музею сучасного мистецтва, а також фінансування найму додаткового персоналу, який займатиметься охороною колекцій.
ЮНЕСКО також надасть обладнання, щоб оцифрувати щонайменше 1000 творів мистецтва в Одесі та документальну колекцію Одеського державного архіву.
Від початку війни ЮНЕСКО розгортає надзвичайні заходи в Україні в рамках свого мандату в галузі освіти, культури, науки, інформації та комунікації. На сьогоднішній день Організація зібрала близько 7 мільйонів доларів США, надала низку грантів та призначила своїх експертів для консультування професіоналів на місцях. Крім того, організація впроваджуватиме нові заходи для захисту української культурної спадщини, зокрема в Одесі та Львові, мовиться у повідомленні.
Екс-міністр закордонних справ Литви: «Нехай росіяни подорожують навколо Красної площі, а не в Європі, поки йде війна». Відео
В Європі обговорюють можливість обмежити видачу віз росіянам. Обмеження видачі туристичних віз громадянам Росії підтримали в Естонії, Фінляндії, Чехії, Литві, Латвії, Польщі та Данії. Втім, в Європейському Союзі немає єдності щодо питання обмеження туристичних віз. «Це було б історичним рішенням, якби Європейський Союз його колективно прийняв. Це було б ефективно. І це те, що ми пропонуємо з самого початку», - заявив екс-міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус в інтервʼю Голосу Америки.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum