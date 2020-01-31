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Українці – на третьому місці серед біженців до США – The Washingon Post

Місто Сіетл у штаті Вашингтон. Саме цей штат приймає найбільшу кількість біженців-українців

Українці – на третьому місці серед біженців до США, після громадян Конго та М'янми в фінансовому 2019 році. Кількість біженців –українців склала 4 451, що становить 15% загальної кількості біженців. В 2016 році українці становили 3% всіх біженців. Про це йдеться у статті The Washington Post.

Видання припускає – до змін демографічного складу біженців могла призвести політика адміністрації президента США Дональда Трампа, який виступав за заборону на подорожі до США з низки країн, де більшість населення – мусульмани. В 2019 році з проханням про політичний притулок до США українців прибуло у 8 разів більше, ніж сирійців, у 4 рази більше, ніж афганців та у 12 разів більше, ніж суданців.

"Це безпрецедентно і становить відхід від історичного спрямування програми на основі потреб та загроз, - коментує виданню Незенін Еш, віце-президент Міжнародного комітету біженців. – Змінився порядок національностей і не на основі потреб. Стратегія адміністрації не відкриває доступ до найбільш вразливих категорій біженців".

Більшість українців, які прибувають у США як політичні біженці не втікають від війни, а використовують можливості надані законодавством США для репресованих категорій громадян в колишньому Радянському Союзі, зазначає видання.

Відома поправка Лотенберга, введена в США у 1989 році регулярно поновлює свою дію і дотепер і надає спільнотам, що зазнають утисків, можливості для полегшеного в'їзду до США. Більшість українських біженців – це баптисти, п'ятидесятники, євангелісти. Найбільше українців протягом останніх десяти років приймає штат Вашингтон, пише видання.

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Хто був перший політичний український біженець до США? Відео
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Хто був перший політичний український біженець до США? Відео

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