Український театральний проект ЦеШо підкорює Америку

Українські співи, танці, ляльки - у престижному культурному закладі "Кеннеді Центр" у Вашингтоні колектив київського "Театру-Пральня" представив новий музичний проект "ЦеШо".

У своїй виставі, яка поєднує елементи фольклору, кабаре, лялькового театру та мультимедіа, артисти розповідали про виклики, які кидають сучасному суспільству нові технології, про те, як молоді люди, однолітки незалежності України, шукають себе в сьогоднішньому інформаційному середовищі. До США вони приїхали за програмою культурного обміну Державного департаменту "Центральна сцена" та, окрім театральних виступів в кількох містах США, також проводять майстер-класи та зустрічаються з людьми, розповідаючи їм про Украйну.

Бенд "ЦеШо" – у місячному турне по Америці. Шість міст від східного до західного узбережжя, вісім тисяч кілометрів, десятки концертів, майстер-класи для місцевих театралів. Кажуть – американська публіка приймає їх із відкритими обіймами.

"Тут, в Америці, люди дуже відкриті, вони готові сприймати, наскільки артист дає, настільки вони і приймають. Одразу, абсолютно!" - каже Катерина Петрашова.

"У мене постійне відчуття, що людям дуже цікаво. Ти граєш на сцені, вони дивляться, і їм дуже цікаво, що зараз відбувається, і тобі стає легше це робити", - ділиться Ігор Митальников.

Колектив виступив на престижній сцені столичного "Центру Кеннеді".

В турне по Америці "ЦеШо" приїхали в межах програми культурного обміну та дипломатії Держдепартаменту США "Сентер Стейдж". Кожні два роки Держдеп обирає дві країни та запрошує театральні і музичні колективи звідти до Америки. Цього обрали Україну і Єгипет.

Після концертів артисти мають нагоду розповісти про свою країну.

"Така мрія є. Щоб ніхто не сказав в Америці – Зе Юкрейн. Щоб знали, де це, і з чим асоціювати це місце. Нам би цього дуже хотілося", каже Марічка Штирбулова.

Гострі соціальні теми – невід’ємна частина репертуару ЦеШо.​

Підпишіться на наш Ютуб-канал і дивіться більше цікавих відео.

Три роки тому ці актори-лялькарі, випускники Університету Карпенка-Карого, заснували колектив "Театр-Пральня".

"Ми всі актори, ми одногрупники, ще коли були студентами, у нас була велика мрія створити щось своє. Ми хотіли зробити синтез театру і живої музики, ляльок. Ми почали вчитися грати на музичних інструментах", - розповідає Марічка Штирбулова.

А згодом у співпраці з режисером Владом Троїцьким, засновником театру Дах, запустили проект "ЦеШо".

"Наша творчість – це не відповіді, це питання…Театр – це діалог, це діалог з публікою, з самим собою у питаннях, які стосуються нашої генерації. У нас є різні гаджети, телефони, є всі можливості поспілкуватися, побачити, але іноді в житті ти не бачиш", - каже Надія Голубцова.

Наступна зупинка – Портланд, штат Орегон, де заплановані 10 концертів і чотири дні майстер-класів, потім Альбукерке, Нью-Мексико. Додому колектив обіцяє приїхати із новими ідеями і новими запитаннями до своєї публіки.

Дивіться також: Виставка української графіки в Інституті модерного мистецтва у Чикаго