ООН закликає до діалогу та мирного вирішення у Киргизстані

Генеральний секретар Організації Об`єднаних Націй Антоніу Гутерріш обговорив ситуацію у Киргизстані із колишньою президенткою країни Розою Отунбаєвою.

Про це Отунбаєва повідомила радіо «Азаттик». За її словами, «пан Гутерріш сказав, що хотів отримати інформацію про те, що відбувається в Киргизстані, з перших рук, і висловити свою підтримку громадянам країни».

Раніше генсек ООН заявляв про готовність виступити посередником у врегулюванні ситуації у Киргизстані.

На своїй сторінці у твітері ООН закликає киргизстанців «підтримувати верховенство закону в країні і продовжувати виявляти стриманість, і утримуватися від насильства».

"Генеральний секретар ООН закликає усі сторони у Киргизстані до діалогу і пошуків вирішення ситуації у рамках Конституції. ООН готова підтримати всі зусилля, спрямовані на пошук мирного розв'язання нинішньої ситуації включно з залученням Регіонального центру ООН з превентивної дипломатії в країнах Центральної Азії", - йдеться у заяві.

У Бішкеку 5 жовтня відбувся мітинг проти підсумків парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання результатів голосування і проведення перевиборів.

Увечері учасники мітингу виламали ворота біля «Білого дому» - будівлі, в якій працюють парламент і президент. Через кілька хвилин пролунали постріли. Силовики почали розганяти мітинг, виникли сутички.

6 жовтня заворушення призвели до захоплення будівель державної влади.

9 жовтня на площі «Ала-Тоо» був зірваний мітинг громадських активістів і прихильників руху «Акирки Умут», куди входять колишній президент Алмазбек Атамбаєв, Омурбек Бабанов і інші політики.

Після сутичок п’ять людей були госпіталізовані. Двоє з них, за даними міліції, зазнали вогнепальних поранень.

За фактом правоохоронці порушили справу за статтею 264 («Масові заворушення») Кримінального кодексу Киргизької Республіки.

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