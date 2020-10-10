Азербайджан та Вірменія погодились на перемир’я і подальші переговори щодо Нагірного Карабаху

Представники Азербайджану та Вірменії на переговорах у Москві погодилися тимчасово припинити вогонь у конфлікті довкола Нагірного Карабаху.

Перемир’я має початися опівдні у суботу 10 жовтня для проведення гуманітарних операцій під егідою Міжнародної організації червоного хреста.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, який був посередником, оголосив про домовленість пізно вночі після десятигодинних переговорів сторін, які також зобов’язалися далі розмовляти про шляхи припинення конфлікту.

Азербайджанський міністр закордонних справ Джейхун Байрамов та вірменський Зограб Мнацаканян з журналістами не спілкувались.

Це були перші переговори Азербайджану та Вірменії після того, як 27 вересня спалахнули бої, що призвели до загибелі сотень людей.

Нагірний Карабах - територія в межах міжнародно визнаних кордонів Азербайджану, але її населяють переважно вірмени, і Вірменія їх підтримує.

Ці бої були найгіршими з часів війни 1991-94 року, в якій загинули близько 3 тисяч людей і яка закінчилась перемир'ям, що зазнавало неодноразових порушень.

Москва має тісніші договірні зв’язки про безпеку з Вірменією, де міститься російська військова база, але також близькі стосунки з Азербайджаном, якому Росія постачає зброю.

Поновлення конфлікту довкола Нагірного Карабаху, що триває вже кілька десятків років, викликало побоювання можливого залучення Туреччини - близького союзника Азербайджану та Росії - на боці Вірменії.

Бойові дії також можуть вплинути на роботу трубопроводів, які постачають нафту й газ з Азербайджану до Європи.

У п’ятницю Азербайджан, що від 27 вересня загинули 31 цивільна людина і 168 зазнали поранень. Про військові втрати азербайджанці не повідомляють.

Нагірний Карабах повідомив, що за той період загинули 376 його військових і 22 цивільних.

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