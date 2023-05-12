ООН не має запасного плану, якщо Росія вийде з зернової угоди

Організація Об’єднаних Націй заявляє, що не має запасного плану, якщо Росія вийде з угоди, яка дозволяє Україні експортувати зерно на міжнародні ринки та допомогла спростити експорт зерна та добрив Москви.

"Немає плану Б для Чорного моря, - сказав речник ООН Стефан Дюжаррік у відповідь на запитання про те, що станеться, якщо Росія виконає погрози вийти з угоди 18 травня. - Є Чорне море. Ми не можемо пересунути море. Ми не можемо перемістити Босфор".

З моменту підписання 22 липня в Стамбулі Чорноморська зернова ініціатива сприяла безпечному експорту понад 30 мільйонів метричних тонн зерна та інших продуктів харчування з трьох чорноморських портів України на світові ринки.

Відповідний Меморандум про взаєморозуміння між Росією та Організацією Об’єднаних Націй заспокоїв банки, страховиків, вантажовідправників та інших учасників приватного сектору. Але Москва неодноразово скаржилася, що не отримує достатньої вигоди від угоди.

Москва захищає "національні інтереси Росії, сільгоспвиробників, виробників добрив, - заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін. - Ініціатива, яка приносить односторонню користь, навряд чи може бути визнана та підтверджена всіма".

Однак посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила журналістам у четвер: "Росія експортує просто чудово. Вона експортує зерно та добрива на тому ж рівні, якщо не вище, ніж до повномасштабного вторгнення".

"Погрози Росії стосуються грошей і влади. Чим більше Росія перешкоджає експорту України, тим вищі ціни, і оскільки російський експорт розвивається добре, вони отримують більше прибутків", - сказала вона.

Росія сповільнила експорт українського зерна в рамках угоди, загальмувавши обов’язкову перевірку суден.

Дані Стамбульського спільного координаційного центру, який здійснює нагляд за інспекціями, показують, що кількість інспекцій суден, які прямують до України та виходять з країни, суттєво зменшилась з найвищого показника в жовтні (4,4 інспекції на вхід на день і 6,3 на вихід) до 1,4 на вхід і 1,5 на вихід на день в травні.

"Росіяни традиційно грають із процедурами Чорноморської зернової ініціативи», — сказав посол Джим О’Брайен, який очолює Управління координації санкцій Державного департаменту США. - Вони не дозволяють суднам реєструватись, а потім не перевіряють їх".

JCC повідомляє, що на даний момент у турецьких водах перебуває 26 суден із понад мільйоном метричних тонн зерна та продуктів харчування. Українці повідомили їм, що ще 62 очікують переходу в українські порти, щоб забрати поставки на експорт.

У четвер чотири сторони угоди — Україна, Росія, Туреччина та ООН — зустрілися в Стамбулі, щоб обговорити майбутнє зернової угоди.

Організація Об’єднаних Націй підкреслила важливість Чорноморської зернової ініціативи для підтримки стабільних світових цін на продовольство, а також доступності їжі, особливо для найбідніших країн. Більше половини українського зерна, експортованого за угодою, було спрямовано до країн, що розвиваються.

"Зрозуміло, що якщо ця ініціатива не зможе тривати, ... це матиме негативний вплив на глобальну продовольчу безпеку, на світові ціни на продовольство, – сказав журналістам речник ООН Дюжаррік. - Важливо, щоб усі, хто до цього причетний, безпосередньо чи на периферії, виконували свої обов’язки".