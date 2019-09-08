Генсек ООН похвалив Зеленського і Путіна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вітає обмін в'язнями та затриманими між Російською Федерацією та Україною. Про це йдеться у заяві речника генерального секретаря Організії Об'єднаних Націй.

Як відзначається у заяві, генсек ООН "високо оцінив тих, хто працював над цим, включно з президентом Володимиром Зеленським та президентом Володимиром Путіним".

Гутерреш сподівається, що обмін полоненими зможе стати першим позитивник кроком до посилення довіри

Гутерреш також сподівається, що обмін полоненими "зможе стати першим позитивник кроком до посилення довіри між усіма, уможлививши регулярний та конструктивний діалог на всіх рівнях з метою прокласти шлях до вирішення конфлікту на сході України".

"Генеральний секретар закликає усі сторони вдатись до подальших заходів у цьому дусі, щоб використати створену нагоду у поточних мирних зусиллях - Нормандської четвірки, Тристоронньої контактної кгрупи, ОБСЄ та інших суб'єктів - включно із забезпеченням тривалого припинення вогню, полегшенням гуманітарної ситуації вздовж контакної лінії, та сприянню прогресу з втіленням Мінських угод", - йдеться у заяві.

Обмін полоненими між Україною та Росією привітали численні західні уряди. При цьому уряди Голландії та Австралії висловили жаль з приводу включення до обміну українця Володимира Цемаха, який розглядається, як підозрюваний, свідок у справі щодо збиття літака рейсу MH17.

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