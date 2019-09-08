Держдеп США хоче більш активного діалогу між Росією та Україною - заява

Сполучені Штати вітають звістку про звільнення 35 українців, утримуваних Росією, в обмін на 35 полонених, утримуваних Україною. Про це йдеться у заяві Морган Ортагус, речниці Державого департаменту США.

Ми хотіли б бачити ознаки більш активного діалогу між Росією та Україною

"Ми постійно закликали звільнити 24 членів українських екіпажів, затриманих Росією після нападу на українські судна в Чорному морі біля Керченської протоки в листопаді 2018 року, а також Олега Сенцова та інших політичних в’язнів. Ми вітаємо повідомлення про те, що вони повернулися додому", - йдеться у заяві.

7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами.

Державний департамент США також закликав Росію негайно звільнити всіх інших українців, включно із представниками кримськотатарської громади, які все ще залишаються несправедливо ув’язненими.

"Ми хотіли б бачити ознаки більш активного діалогу між Росією та Україною. Президент Зеленський чітко заявив про свою прихильність досягти дипломатичного вирішення конфлікту, підбурюваного Росією на сході України. Ми підтримуємо зусилля Президента Зеленського і закликаємо Росію виконати всі свої зобов’язання, взяті нею в рамках Мінських угод", - йдеться у заяві.

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