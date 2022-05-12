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14 млн українців були змушені покинути свої домівки, приблизно половина з них – діти, - данні ООН
У четвер, 12 травня, Рада Безпеки ООН знову зібралася, аби обговорити гуманітарну ситуацію в Україні. Засідання скликали Франція та Мексика. Цього разу фокус уваги був зосереджений на наслідках війни для дітей.
Це вже сьоме засідання РадБезу ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Відкрила брифінг заступниця Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань з Джойс Мсуя. Свій виступ вона розпочала з ситуації щодо Маріуполя. У понеділок, 9 травня, ООН разом з Міжнародним комітетом Червоного хреста вдалося евакуювати з Азовсталі та інших частин міста ще 174 цивільних. Таким чином, вдалося вивести з міста, оточеного російськими військами, більше 600 осіб.
Вона також згадала і про авіаудар, який 7 травня був нанесений по школі у Білогорівці, де попередньо загинуло 60 осіб. «Останні повідомлення про обстріл школи у Білогорівці Луганської області, де жінки та діти шукали притулку від обстрілів – огидна, і людські жертви повинні бути засуджені», - додала вона.
Оновлені дані щодо ситуації надав і заступник виконавчого директора ЮНІСЕФ Омар Абді. За його словами, з кожним днем все більше українських дітей стикаються з жахами цієї війни. Тільки минулого місяця, за даними ООН, майже 100 дітей було вбито, проте реальні цифри набагато вищі. Ще більше дітей отримали поранення, мільйони були переміщені. Війна зупинила навчання.
За даними ЮНІСЕФ, станом на минулий тиждень принаймні 15 з 89 шкіл на сході України, які підтримує ЮНІСЕФ, були пошкоджені або зруйновані. Тобто це кожен шостий навчальний заклад. Ще сотні шкіл по всій країні постраждали від обстрілів та авіаударів.
За словами Абді, українські діти, з якими спілкуються представники ЮНІСЕФ, говорять, що хочуть возз’єднатися зі своїми родинами та повернутися до своїх громад, щоб ходити до школи та грати у своїх околицях. «У цій війні діти вже заплатили занадто високу ціну. Ми повинні робити все можливе, щоб це не коштувало їм майбутнього. Як гуманітарні працівники, ми зробимо все, щоб і надалі задовольняти потреби дітей, які постраждали від цієї війни – надати безпеку, стабільність і захист, але цього ніколи не буде достатньо. Зрештою, дітям потрібно, щоб ця війна закінчилася – їхнє майбутнє висить на волосині», - переконаний він.
Тим часом, заступник посолки США при ООН Річард Міллс, який головував на засіданні, у своєму виступі заявив, що з майже 14 мільйонів українців, які були змушені покинути свої домівки, приблизно половина – діти. З початку війни було зафіксовано понад 200 нападів на заклади охорони здоров’я та школи.
«Кожне день війни несе особливий ризик для дітей. Вони стають все більш вразливими до торгівлі людьми та інших форм експлуатації та жорстокого поводження. Це особливо стосується тих дітей, які перебувають без супроводу дорослих чи були розлучені з батьками чи опікунами. Українців, багато з яких – діти, депортували до Росії та переправляли через так звані фільтраційні табори. Тим часом уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова розхвалила зусилля РФ щодо прискорення усиновлення дітей з України в Росії», - зазначив посол.
Про фільтраційні табори у своєму виступі згадав і постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. «Під час евакуації 9 травня, за іронією долі в День матері, російські окупанти розлучили 4-річну дівчинку Алісу з її матір’ю. Лише маленькій дитині дозволили покинути окуповану територію, а її матір, як повідомлялося, утримують у фільтраційному таборі», - розповів він.
До Росії було перевезено понад 1 млн українців, у тому числі 200 тис. дітей. З них 2 тис. – діти-сиротиСергій Кислиця, постійний представник України при ООН
Постпред зазначив, що такі дії російських військ є грубим порушенням права дитини на життя та безпеку, гарантованого Гаазькою та Женевською конвенціями та Конвенцією ООН про права дитини. «Ми вимагаємо від Росії негайно і беззастережно звільнити матір дитини та забезпечити її возз’єднання зі своєю дочкою», - заявив дипломат.
Він додав, що, за даними офіційних російських джерел, станом на 7 травня до Росії було перевезено понад 1 мільйон українців, у тому числі 200 тисяч дітей. З них 2 тисячі – діти-сироти або позбавлені батьківського піклування. Умови життя дітей та стан їхнього здоров’я залишаються невідомими.
Також за інформацією Кислиці, наразі в результаті обстрілів та авіаударів повністю зруйновано 126 навчальних закладів і ще 1509 пошкоджено.
Його колега, постійна представниця Великобританії при ООН Барбара Вудвард, заявила, що Рада Безпеки неодноразово у продовж останніх 25 років визнавала, засуджувала та намагалася подолати вплив конфліктів на дітей.
За її словами, зараз існує цілком реальна загроза втрати покоління та продовження циклу насильства, спричиненого вторгненням Росії та тим спустошенням, яке вона створила.
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Запровадити план Маршалла для України закликав у Вашингтоні прем’єр-міністр Італії
До швидкого ухвалення останнього пакету санкцій ЄС та досягнення миру на умовах українців закликав у Вашингтоні прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі.
«Ми мусимо надалі підтримувати хоробрість українців, які борються за свою свободу і за безпеку всіх нас. Ми повинні продовжувати завдавати збитків Росії, не зволікаючи з нашим останнім пакетом санкцій. Але ми також повинні зробити все можливе, щоб досягти припинення вогню та довготривалого миру. І умови цього миру вирішуватимуть українці й ніхто інший».
Про це він сказав від час щорічної церемонії нагород за Видатне Лідерство, організованою Атлантичною Радою.
Драґі – один із лауреатів цьогорічної премії, який отримав її за міжнародне лідерство. Під час своєї промови він закликав світ також готуватися до тривалої відбудови України.
«Тим часом ми повинні підготуватися до світу, в якому житимемо завтра. Ми мусимо бути готові підтримувати Україну ще довго після закінчення війни. Знищення її міст, промислових підприємств, полів потребуватиме величезної фінансової підтримки. Україні знадобиться власний план Маршалла, подібний до того, що сприяв особливим відносинам між Європою та Сполученими Штатами. І ми маємо впевнитись, що українські демократичні інституції залишаться сильними, стабільними та живучими», - сказав він.
Одну з премій присвоїли українському народові - "за його надзвичайну мужність і стійкість перед жорстоким та неспровокованим вторгненням Росії".
«Кожнісінького дня світ захоплюється хоробрістю, героїзмом та рішучістю українського народу, який переживає немислимі страждання та стикається з нерівними шансами на перемогу. Хоробрі українці виступили на захист свого народу, щоб зберегти свою Батьківщину та захистити демократію - для своєї держави і для світу», - сказала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі під час церемонії.
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Вона підкреслила, що українці борються не лише за свою свободу, а й свободу у світі і що «Америка буде з українцями до тих пір, поки цю боротьбу не буде виграно».
У вівторок, 10 травня, Палата представників Конгресу США у вівторок підтримала надання допомоги Україні обсягом близько 40 млрд. дол. "За" проголосували 368 конгресменів, 57 проголосували "проти". Очікується, що Сенат США швидко затвердить цей законопроект.
Також премію за лідерство у мистецтві присвоїли артистам України, які захищають свою культуру в час російського вторгнення. Від імені українських митців нагороду отримала співачка Джамала.
Подія зібрала впливових посадовців та дипломатів зі США та інших країн.
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- Голос Америки
Комісар ООН з прав людини: У Маріуполі - “немислимі жахи”, вбито тисячі цивільних
За останні понад два місяці повномасштабної війни в Україні у Маріуполі загинули тисячі людей, - про це заявила Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Башеле під час 34-ї спеціальної сесії Ради ООН з прав людини.
“За нашими підрахунками, кількість смертей цивільних мешканців у Маріуполі сягає тисяч людей. Але лише з часом стане відомо, яка справжня кількість загиблих і які справжні обсяги руйнувань”, - сказала Мішель Башеле.
"Колись процвітаюче місто лежить в руїнах", - додала Башеле про Маріуполь.
"З часу, коли РФ почала повномасштабне вторгнення, місто Маріуполь та його мешканці пережили немислимі жахи. Я шокована масштабами руйнувань та незліченною кількістю порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, які, як повідомляють, були скоєні в цьому місті. Зокрема, напади на цивільних громадян та цивільну інфраструктуру", - сказала вона.
За словами Башеле, багато порушень прав людини та міжнародних гуманітарних прав в Україні можуть вважатись воєнними злочинами.
Верховна комісарка ООН з прав людини наголосила, що члени її команди не мають доступу до збору повної інформації про ситуацію в Маріуполі через високий рівень небезпеки.
Верховна комісарка ООН з прав людини закликала до припинення нападів на цивільних громадян України та на цивільну інфраструктуру.
У четвер, 12 травня, Рада ООН з прав людини проголосувала за поглиблення розслідування ймовірних порушень прав з боку російських військ в Україні. Проголосована на позачерговому засіданні ради постанова закликає слідчих зосередити зусилля на подіях під Києвом, на Чернігівщині, районах Харківської та Сумської областей, які були окуповані російськими військами. Тридцять три країни – члени ради підтримали цей захід, і лише дві країни — Китай та Еритрея — проголосували проти.
- Голос Америки
ООН: Починають надходити повідомлення про згвалтування хлопчиків та чоловіків в Україні
Офіс Комісара ООН з прав людини вивчає інформацію про випадки сексуального насильства на українських територіях, які перебували під окупацією російських військових.
Про це заявила Мішель Башеле, Верховна Комісарка ООН з прав людини під час 34-сесії спеціальної сесії Ради з прав людини, присвяченій “погіршенню гуманітарної ситуації в Україні внаслідок російської агресії”.
Вона також повідомила, що останнім часом її офіс отримує повідомлення про згвалтування росіянами не лише дівчаток і жінок в Україні, але й хлопчиків та чоловіків.
“Мій офіс зараз перевіряє інформацію щодо сексуального насильства. І вже підтвердив десятки випадків по всій країні. Мене турбують заяви щодо сексуального насильства у Київському регіоні, на територіях, що перебували під окупацією російських військ. Там були випадки згвалтуваль та вбивств жертв насильства та їхніх родичів. Ті, хто вижив, неохочі розповідають про цей досвід через страх та стигму. Жертвами найчастіше є жінки та дівчатка. Між тим, починають з'являтися випадки, коли це хлопчики та чоловіки”, - заявила у своїй доповіді Верховна Комісарка ООН з прав людини Мішель Башеле.
Незліченні порушення прав людини та гуманітарних прав на території України у деяких випадках можуть вважатися військовими злочинами, - заявив під час цієї ж сесії голова Координаційного комітету ООН зі спеціальних процедур Віктор Мадригал-Борлос.
“Ми вражені тривожними повідомленнями про порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини, які в деяких випадках можуть бути військовими злочинами”, - зазначив він.
За його словами, 13 мільйонів українців на сьогодні ризикують стати жертвами російських військових. Представник ООН закликав до припинення нападів на цивільних громадян в Україні.
“За нашими оцінками, 13 мільйонів людей, що застрягли в регіонах, постраждалих внаслідок конфлікту, перебувають під високим ризиком. Їхні життя та їхня безпека під загрозою, і вони значною мірою не мають доступу до життєвонеобхідної допомоги. Ми засуджуємо напади на цивільних громадян і закликаємо негайно їх припинити”, - заявив Мадригал-Борлос.
Він також закликав “детально, незалежно та ефективно розслідувати” всі порушення прав людини та гуманітарних прав на території України, і додав, що винні мають понести відповідальність.
“Світло має бути пролите на страждання українців, і відповідальні за це мають бути виявлені”, - сказав Віктор Мадригал-Борлос. Він закликав ООН вжити конкретних дій, щоб зупинити насильство проти цивільного населення України.
У четвер, 12 травня, Рада ООН з прав людини проголосувала за поглиблення розслідування ймовірних порушень прав з боку російських військ в Україні. Проголосована на позачерговому засіданні ради постанова закликає слідчих зосередити зусилля на подіях під Києвом, на Чернігівщині, районах Харківської та Сумської областей, які були окуповані російськими військами. Тридцять три країни – члени ради підтримали цей захід, і лише дві країни — Китай та Еритрея — проголосували проти.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Моніторингова група ООН в Україні заявила, що велика кількість порушень, які ймовірно вчиняють російські війська в Україні, можуть вважатися воєнними злочинами.
- Голос Америки
Міністри НАТО на вихідних обговорять війну Росії проти України
14 - 15 травня в Німеччині відбудеться неформальне засідання міністрів закордонних справ НАТО.
У засіданні планує взяти участь і держсеркретар США Ентоні Блінкен, а 15 травня він планує обговорити питання торгівлі США та Європи на засіданні Ради з питань торгівлі та технологій США та ЄС в Парижі, йдеться в повідомленні Держдепу.
Під час засідання міністрів НАТО, організованого Німеччиною, посадовці обговорять питання єдності союзників та партнерів у своїй відповіді на російську війну проти України. Союзники також планують затвердити нову стратегічну концепцію НАТО на наступні десять років, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.
На важливості Альянсу у міжнародній відповіді на російське вторгнення наголосили напередодні міністри оборони США та Великої Британії. Під час зустрічі у Вашингтоні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес нагадав, що в бік НАТО часто звучала критика в застарілості Альянсу. "Гадаю, відповідь на російське вторгнення показала, що справді НАТО далеке від вимирання. НАТО живе, добре почувається і об'єднане", - вказав британський міністр, повідомили в Пентагоні.
Ллойд Остін наголосив на тому, що США та Велика Британія "рішучі в своїй солідарності зі збройними силами та народом України. Світ в захваті від їхньої мужності. Я гордий спіивпрацювати з вами, щоб допомогти Україні захистити демократію".
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