14 млн українців були змушені покинути свої домівки, приблизно половина з них – діти, - данні ООН

У четвер, 12 травня, Рада Безпеки ООН знову зібралася, аби обговорити гуманітарну ситуацію в Україні. Засідання скликали Франція та Мексика. Цього разу фокус уваги був зосереджений на наслідках війни для дітей.

Це вже сьоме засідання РадБезу ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Відкрила брифінг заступниця Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань з Джойс Мсуя. Свій виступ вона розпочала з ситуації щодо Маріуполя. У понеділок, 9 травня, ООН разом з Міжнародним комітетом Червоного хреста вдалося евакуювати з Азовсталі та інших частин міста ще 174 цивільних. Таким чином, вдалося вивести з міста, оточеного російськими військами, більше 600 осіб.

Вона також згадала і про авіаудар, який 7 травня був нанесений по школі у Білогорівці, де попередньо загинуло 60 осіб. «Останні повідомлення про обстріл школи у Білогорівці Луганської області, де жінки та діти шукали притулку від обстрілів – огидна, і людські жертви повинні бути засуджені», - додала вона.

Оновлені дані щодо ситуації надав і заступник виконавчого директора ЮНІСЕФ Омар Абді. За його словами, з кожним днем ​все більше українських дітей стикаються з жахами цієї війни. Тільки минулого місяця, за даними ООН, майже 100 дітей було вбито, проте реальні цифри набагато вищі. Ще більше дітей отримали поранення, мільйони були переміщені. Війна зупинила навчання.

За даними ЮНІСЕФ, станом на минулий тиждень принаймні 15 з 89 шкіл на сході України, які підтримує ЮНІСЕФ, були пошкоджені або зруйновані. Тобто це кожен шостий навчальний заклад. Ще сотні шкіл по всій країні постраждали від обстрілів та авіаударів.

За словами Абді, українські діти, з якими спілкуються представники ЮНІСЕФ, говорять, що хочуть возз’єднатися зі своїми родинами та повернутися до своїх громад, щоб ходити до школи та грати у своїх околицях. «У цій війні діти вже заплатили занадто високу ціну. Ми повинні робити все можливе, щоб це не коштувало їм майбутнього. Як гуманітарні працівники, ми зробимо все, щоб і надалі задовольняти потреби дітей, які постраждали від цієї війни – надати безпеку, стабільність і захист, але цього ніколи не буде достатньо. Зрештою, дітям потрібно, щоб ця війна закінчилася – їхнє майбутнє висить на волосині», - переконаний він.

Тим часом, заступник посолки США при ООН Річард Міллс, який головував на засіданні, у своєму виступі заявив, що з майже 14 мільйонів українців, які були змушені покинути свої домівки, приблизно половина – діти. З початку війни було зафіксовано понад 200 нападів на заклади охорони здоров’я та школи.

«Кожне день війни несе особливий ризик для дітей. Вони стають все більш вразливими до торгівлі людьми та інших форм експлуатації та жорстокого поводження. Це особливо стосується тих дітей, які перебувають без супроводу дорослих чи були розлучені з батьками чи опікунами. Українців, багато з яких – діти, депортували до Росії та переправляли через так звані фільтраційні табори. Тим часом уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова розхвалила зусилля РФ щодо прискорення усиновлення дітей з України в Росії», - зазначив посол.

Про фільтраційні табори у своєму виступі згадав і постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. «Під час евакуації 9 травня, за іронією долі в День матері, російські окупанти розлучили 4-річну дівчинку Алісу з її матір’ю. Лише маленькій дитині дозволили покинути окуповану територію, а її матір, як повідомлялося, утримують у фільтраційному таборі», - розповів він.

До Росії було перевезено понад 1 млн українців, у тому числі 200 тис. дітей. З них 2 тис. – діти-сироти

Постпред зазначив, що такі дії російських військ є грубим порушенням права дитини на життя та безпеку, гарантованого Гаазькою та Женевською конвенціями та Конвенцією ООН про права дитини. «Ми вимагаємо від Росії негайно і беззастережно звільнити матір дитини та забезпечити її возз’єднання зі своєю дочкою», - заявив дипломат.

Він додав, що, за даними офіційних російських джерел, станом на 7 травня до Росії було перевезено понад 1 мільйон українців, у тому числі 200 тисяч дітей. З них 2 тисячі – діти-сироти або позбавлені батьківського піклування. Умови життя дітей та стан їхнього здоров’я залишаються невідомими.

Також за інформацією Кислиці, наразі в результаті обстрілів та авіаударів повністю зруйновано 126 навчальних закладів і ще 1509 пошкоджено.

Його колега, постійна представниця Великобританії при ООН Барбара Вудвард, заявила, що Рада Безпеки неодноразово у продовж останніх 25 років визнавала, засуджувала та намагалася подолати вплив конфліктів на дітей.

За її словами, зараз існує цілком реальна загроза втрати покоління та продовження циклу насильства, спричиненого вторгненням Росії та тим спустошенням, яке вона створила.

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