ЮНЕСКО, Держдеп США засудили вбивство американського журналіста в Україні

Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азулай засудила вбивство в Україні американського журналіста Брента Рено.

“Журналісти відіграють критичну роль у висвітленні інформації під час конфлікту, по них ніколи не можна цілитись. Я закликаю до поваги міжнародних гуманітарних стандартів, зробити все, щоб журналісти та інші працівники ЗМІ були захищені”, - мовиться у заяві гендиректорки ЮНЕСКО, яку опублікували в неділю, 13 березня.

На вбивство журналіста відреагував і Державний департамент США.

“Ми шоковані тим, що журналісти та оператори - яку не є учасниками конфлікту - вбиті та поранені в Україні кремлівськими силами. Висловлюємо співчуття всім, хто постраждав від цього жахливого насильства. Це ще один жахливий приклад невибіркових дій Кремля”, - заявив на своїй Твітер-сторінці речник зовнішньополітичного відомства США Нед Прайс.

За даними ЮНЕСКО, Брент Рено співпрацював з низкою американських компаній, зокрема HBO, NBC та виданням The New York Times. У минулому він висвітлював події низки різних військових конфліктів.

13 березня вранці стало відомо, що неподалік міста Ірпінь російські війська вбили 51-річного американського журналіста Брента Рено, ще один його колега, також журналіст зі США, поранений.