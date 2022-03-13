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В Ірпені окупанти розстріляли американського журналіста – поліція
Військовослужбовці російських Збройних сил, які окупували місто Ірпінь поблизу Києва, вбили 51-річного американського журналіста Брента Рено, ще один його колега, також журналіст зі США, поранений. 13 березня начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив , що було вбито журналіста американського видання The New York Times, оскільки при ньому було посвідчення видання.
Пізніше заступник головного редактора The New York Times Кліфф Леві підтвердив загибель Брента Рено у себе в Твіттері, але уточнив, що Брент не був в Україні на завданні The New York Times.
"Ми глибоко засмучені дізнатися про смерть Брента Рено. Брент був талановитим фотографом та документалістом, який протягом років виконував завдання для The New York Times.
Хоча в минулому він виконував завдання для The Times (востаннє в 2015 році), в Україні він не перебував на завданні будь-якого відділу The Times. Всі повідомлення, що він працював на The Times надійшли, оскільки він мав при собі посвідчення, яке було видано йому багато років тому", - йдеться у заяві Леві.
Другого журналіста на імʼя Хуан госпіталізували до клініки Охматдит у Києві. За його словами, разом із Брентом Рено вони намагалися зняти, як відбувається евакуація жителів Ірпеня, але після перетину блокпосту біля мосту по них почали стріляти. Хуан бачив, що Брент Рено був поранений у шию.
Раніше цього тижня, в Баришівці, що на схід від Києва, зазнав поранення журналіст Радіо Свобода Марʼян Кушнір. Це сталося під час виконання ним редакційного завдання.
За словами Кушніра, ракетний удар чи удар з авіації стався близько 3:00 11 березня в Баришівці. Внаслідок того нападу були ще постраждалі.
Першу допомогу кореспондентові Радіо Свобода надали військові медики і медики Баришівки.
В матеріалі використані джерела Твіттер
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Камала Гарріс: РФ загрожує не лише українській демократії, але й демократії та безпеці Європи
“Вторгнення Росії загрожує не лише українській демократії, воно загрожує демократії та безпеці всієї Європи... І океан, що розділяє нас, не вбереже нас від цієї агресії.”Камала Гарріс, віце-президентка США
Віце-президентка США, Камала Гарріс прокоментувала свій триденний візит до Польщі та Румунії, 9-11 березня. Відповідну заяву вона зробила під час Зимового засідання Демократичного національного комітету, в суботу 12го березня.
“Вторгнення Росії загрожує не лише українській демократії, воно загрожує демократії та безпеці всієї Європи. А коли існує загроза для демократії, це загроза для усіх нас. І океан, що розділяє нас, не вбереже нас від цієї агресії, ” - цитує посадовицю офіційний сайт Білого Дому.
Гарріс, у черговий раз наголосила, що “Сполучені Штати твердо стоять на стороні українського народу і на захисті Альянсу НАТО”, - а також підкреслила, що демократичний світ об’єднався навколо України, - “Наша колективна рішучість зміцніла після повторного вторгнення росіян в Україну та війни Путіна”.
Під час свого візиту віце-президентка США зустрілася із польськими та румунськими чиновниками, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну та вплив війни на регіон. Посадовиця також поспілкувалась із переселенцями з України. Як із українськими громадянами, так і з студентами з інших держав, які навчались в Україні і були вимушені тікати від обстрілів.
“Знаєте, вони почуваються дуже самотніми. Звісно, через той досвід, який вони пережили. Одним з них був 22-річний студент з Марокко, який втік сам, немаючи жодних знайомих”, - розповіла Гарріс.
Нагадаємо, раніше віце-президентка США заявила, що нове вторгнення Росії в Україну ставить під загрозу наріжні принципи важливості суверенітету та територіальної цілісності.
Третій рік пандемії: світ перетнув позначу в 6 мільйонів смертей
11-го березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила COVID-19 пандемією.
Через два роки після тієї заяви ВООЗ зафіксовано понад 6 мільйонів смертей від коронавірусу та понад 453 мільйони випадків зараження коронавірусом у всьому світі, - повідомляють в Ресурсному центрі щодо коронавірусу Джонса Хопкінса (Johns Hopkins Coronavirus Resource Center - англ.).
Представники міністерства охорони здоров’я США попереджають, що кількість заражень і смертей у деяких країнах, ймовірно, сильно занижена. Відтак, визначити справжні масштаби руйнівного впливу вірусу дуже важко.
«Пандемія ще далека від завершення», – заявив на початку тижня генеральний директор ВООЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Попри те, що зареєстровані випадки та смертність зменшуються в усьому світі, а деякі країни вже зняли обмеження», — каже Тедрос, пандемія «не може вважатись закінченою ніде, поки не закінчиться всюди».
Як стверджує голова ВООЗ: «Тестування залишається важливим інструментом у нашій боротьбі з пандемією, як частина всеосяжної стратегії». Він рекомендує окрім професійних, лабораторних тестів на COVID також проводити самостійне, швидке тестування.
Попри те, що центр Джонса Хопкінса повідомляє, що в усьому світі було введено 10,7 мільярда вакцин проти COVID, нерівне постачання вакцин залишається проблемою.
«Доступ до вакцин і їх розподіл, — йдеться у заяві ВООЗ, — повинні ґрунтуватися на принципах, заснованих на праві кожної людини на найвищий рівень охорони здоров’я. Незалежно від раси, релігії, політичних, економічних чи будь-яких інших переконань або соціальних умов».
Нагадаємо, що новий підвид високозаразного штаму коронавірусу "Омікрон" - вірус BA.2 - може не просто поширюватись швидше, а й призводити до тяжчого перебігу і наслідків хвороби, ніж попередні штами, зокрема "Дельта", - про це свідчить нове дослідження у Японії, пише CNN.
У статті використано матеріали Центральної служби "Голосу Америки", CNN.
Байден погодив для України 200 мільйонів доларів на озброєння та навчання військових
Президент США Джо Байден погодив 200 мільйонів доларів на озброєння та іншу воєнну допомогу для України. Відповідний меморандум опубліковано на сайті Білого Дому, в суботу 12 березня.
200 мільйонів мають піти на придбання зброї та інших оборонних виробів для України у співпраці із Міноборони США,- повідомляє адміністрація американського президента. Окрім оборонного озброєння, йдеться також про військову освіту та іншу підготовку, які мають допомогти Україні.
Відповідно до меморандуму опублікованого Білим Домом, президент США делегує державному секретарю Ентоні Блінкену повноваження щодо виділення відповідних коштів.
Відтак, за останній рік загальний обсяг безпекової допомоги Україні від Сполучених Штатів становив 1,2 мільярда доларів, - про це повідомляє американське видання Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника США.
Нагадаємо, що ці кошти надійшли через кілька днів після того, як Конгрес США схвалив 13,6 мільярдів доларів на надзвичайну допомогу Україні, в рамках погодження загального бюджету уряду США до вересня, на суму в 1,5 трильйонів доларів.
В ООН розпочинають масштабні зусилля, щоб допомоги вимушеним переселенцям, біженцям з України
Агентство ООН у справах біженців, УВКБ ООН, розпочало масштабну операцію, щоб допомоги та надати захист мільйонам українців, які внаслідок вторгнення Росії стали вимушено переміщеними особами в Україні та біженцями в інших державах.
За останніми оцінками ООН, щонайменше 2 мільйони людей стали вимушеними переселенцями в середині України. Іще понад 2,5 мільйона біженців шукають безпеки у сусідніх країнах. Ці цифри продовжують зростати, адже вимушене переміщення швидко посилюється відповідно до ескалації війни.
Спілкуючись з "Голосом Америки" з польського Жешува, речник УВКБ ООН Метью Солтмарш сказав, що його агентство нарощує діяльність, щоб не відставати від потреб. За його словами, доступ до постраждалих від конфлікту значно ускладнений у таких уражених війною містах, як Маріуполь і Харків.
Незважаючи на ризики, він каже, що співробітники УВКБ ООН прагнуть залишатися і надавати допомогу, там де зробити це дозволяє ситуація з доступом та безпекою.
«Наше представництво розширило присутність та діяльність у центральній та західній Україні, де умови гарантують більший гуманітарний доступ і де потреби також зростають, бо люди евакуюються на захід і далі й стають внутрішньо переміщеними особами», – сказав він.
Солтмарш зазначає, що війна в Україні зачепила понад 12,5 мільйонів людей, багато з яких, ймовірно, найближчими днями будуть у дорозі. За його словами, УВКБ ООН координує роботу з місцевою владою щодо покращення умов прийому на міжнародних пунктах пропуску. За його словами, люди у мороз простоюють у черзі багато годин.
Всередині України, за його словами, УВКБ ООН заздалегідь розгортає свої ресурси, вже відкрило склади в кількох місцях, і роздає необхідні речі внутрішньо переміщеним особам. Серед предметів першої необхідності - ковдри, спальні килимки, каністри та кухонні набори.
«Ми працюємо з владою та партнерами, щоб створити та розширити можливості прийому ВПО у низці міст і селищ у цьому регіоні та надати ключові послуги щодо захисту. Зараз багато магазинів в Україні вимагають готівкових розрахунків, тому потреба в грошовій підтримці є абсолютно критичною», – сказав Солтмарш.
За його словами, УВКБ ООН розширює свою програму грошової допомоги для ВПО, а програми надзвичайних грошових витрат також впроваджуються в сусідніх країнах, де як очікується, українці будуть шукати притулку.
На початку цієї кризи УВКБ ООН планувало надати допомогу приблизно 4 мільйонам біженців. Однак Солтмарш каже, що цю цифру, можливо, доведеться переглянути в бік збільшення. Із посиленням війни кількість біженців ймовірно збільшуватиметься, - наголошує Солтмарш.
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