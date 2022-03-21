Український Мінкульт, волонтери та агенція ЮНЕСКО об'єднали зусилля, щоб врятування цінні колекції, музеї та інші обєкти культурної та духовної спадщини.
Як світ допомагає Україні врятувати її культурну спадщину. Відео
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березень 22, 2022
Якими є прогнози Пентагону щодо можливого розвитку військових дій? Відео
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Як українські медики рятують дітей та дорослих в умовах війни. Відео
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березень 21, 2022
Як спільнота геймерів і розробників допомогають Україні. Відео
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березень 19, 2022
В яких умовах живуть і працюють українські медики. Інтерв'ю
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