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Як світ допомагає Україні врятувати її культурну спадщину. Відео

Як світ допомагає Україні врятувати її культурну спадщину. Відео
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Як світ допомагає Україні врятувати її культурну спадщину. Відео

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Десятки об'єктів культурної спадщини України були зруйновані за три тижні вторгнення Росії в Україну, - повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики.

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Український Мінкульт, волонтери та агенція ЮНЕСКО об'єднали зусилля, щоб врятування цінні колекції, музеї та інші обєкти культурної та духовної спадщини.

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