За даними ООН, 3,7 млн українських біженців отримали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі, майже стільки ж повернулись

У США запровадили низку жорстких санкцій проти Росії і продовжуватимуть це робити надалі. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода зазначила надзвичайна і повноважна посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Амбасадорка розповіла про:

ймовірність оголошення Росії державою-спонсором тероризму;

те, як саме США допомагатимуть Україні на шляху до її перемоги;

прокоментувала можливі дії Росії щодо спроб анексії новоокупованих територій України та методи протидії цьому.

– Мені подобається бути в Києві. Перше, що я зробила, по приїзді в Київ – дві речі: побувала на майдані Незалежності та відвідала тих, хто загинув у цій жахливій війні, яка почалася не 24 лютого, а ще у 2014 році.

Для мене велика честь і привілей бути тут разом із чудовою, патріотичною та відважною групою американських дипломатів. Ми тут, щоб допомогти Україні захистити себе.

– Ми вдячні вам за це.

У квітні наша колега Віра Гирич, журналістка Радіо Свобода, загинула від російської ракети , яка потрапила в її квартиру. Вона загинула у себе вдома, як цивільна особа. Цей випадок та велика кількість інших наштовхують на одне запитання.

Україна неодноразово закликала США оголосити Росію державою-спонсором тероризму. Ще навесні Державний департамент США відповів, що уважно розгляне це питання . Тож, яку відповідь ви можете дати Києву зараз?

– Перш за все, мої співчуття вашим колегам та родині Віри. Я чула про це. І це – жахливий результат жорстокої війни Росії. Я знаю, що журналісти по всьому світу стикаються з небезпекою. Й тут також. Тому я співчуваю з приводу цієї жахливої, жахливої події.

Щодо оголошення Росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів. Про те, що ми робимо: ми змушуємо Росію відповідати за свої дії й продовжуємо це робити.

Разом з нашими партнерами та союзниками зі всього світу ми запровадили безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій, і ми продовжуватимемо це робити й надалі.

Ми також відключили Росію від фінансування міжнародних фінансових установ. Ми також перешкодили використанню Росією заморожених коштів центрального банку для погашення свого боргу. Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором.

Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства.

– Іншою проблемою глобального масштабу є українське зерно. В українських портах заблоковані мільйони тонн зерна. Беручи до уваги договір, підписаний у Стамбулі під наглядом ООН, наскільки ефективним, на вашу думку, він буде? І чи вбачаєте ви у цьому ризики, враховуючи, що однією зі сторін є Росія?

(Ця розмова відбулася 22 липня, ще до ракетного удару російських військ по порту Одеси 23 липня, який Бріджит Брінк засудила. Посол заявила, що Кремль «продовжує використовувати їжу як зброю» – ред.).

– Ми вітаємо укладення та підписання цього договору. Ми також цінуємо ті зусилля, справді великі і довготривалі зусилля ООН і Туреччини з підготовки цієї угоди.

Врешті-решт, саме Росія перетворила на зброю питання харчування в розпал глобальної кризи продовольчої безпеки. І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість.

– Якщо ця домовленість не спрацює, якою може бути альтернатива? І що зможе зробити США для розблокування портів? Я маю на увазі зброю, яка зможе цьому допомогти: кораблі, системи протиповітряної оборони або ракети великої дальності.

– Звичайно, я дуже сподіваюся, що підписання цього договору (включаючи факт того, що його підписала Росія) – це найкращий варіант. Але, звісно, ми повинні продумати й підтримати інші можливі варіанти, що ми й зробимо. Я не хочу про них говорити, тому що я вважаю, що в ідеалі ця угода є найбезпечнішим, найкращим і найшвидшим способом експорту зерна.

Ви також підняли питання безпекового забезпечення. Я дуже рада бути тут й представляти Сполучені Штати, тому що ми є найбільшим постачальником безпекової допомоги, починаючи з 24 лютого. І вона включає артилерію великої дальності, протиповітряну оборону, берегову оборону, боєприпаси і багато-багато іншого.

Тож зараз ми надаємо допомогу через «програму президентських повноважень» (presidential drawdown – програма президентських вилучень із запасів США – ред.), що є надзвичайно швидким шляхом. І ми робимо це приблизно кожні два тижні – це те, що ми запланували, і ми продовжуватимемо підтримувати та допомагати Україні у сфері безпеки стільки, скільки буде потрібно.

– Для нашої аудиторії питання про зброю, певно, є найважливішим.

Міністр оборони України Олексій Резніков днями заявив, що Україні потрібні 50 HIMARS, щоб зупинити Росію, і 100 – для початку ефективного контрнаступу, а також бронетехніка, авіація, тощо. При цьому артилерія та інше озброєння передається Україні невеликими частинами.

Так чому зброя постачається, як кажуть деякі експерти, повільно і невеликими порціями? І чи вважає Вашингтон, що кількості зброї, яка надсилається до Києва, достатньо для перемоги України?

– Я можу сказати, що ми дуже тісно співпрацюємо по годинах, навіть по хвилинах з Україною та з міністром оборони, з керівником Збройних сил, моїми колегами у Вашингтоні, і також в Європі. Таким чином, ми тісно співпрацюємо, щоб не лише забезпечити всім, що зможе допомогти Україні перемогти у цій боротьбі, але й активізувати міжнародну спільноту.

У нас пройшло віртуальне засідання так званої Контактної групи, до якої входять США та близько 40 інших країн, які надають безпекову допомогу та озброєння Україні. І це була дуже позитивна зустріч, ми оголосили про ще одну «програму президентських повноважень», яка включає ще 4 HIMARS та деяке інше озброєння.

Тож я можу вам сказати, що на кожному етапі в найтіснішій координації з нашими українськими партнерами ми робимо все можливе, щоб дати українським воїнам на передовій те, що їм потрібно, як тільки їм це буде потрібно.

Міністр оборони Остін сказав близько місяця тому, після на той час останнього засідання цієї Контактної групи, що ми будемо наполягати сильніше та рухатися швидше. І це саме те, що ми зробили. І тому було прискорення, і це продовжуватиметься на підтримку України.

– Одна з найпопулярніших тем сьогодні – це військова авіація. Є новини про те, що група сенаторів закликала Пентагон розглянути можливість рекомендувати надання Україні сучасні винищувачі. Чи є новини з цього приводу?

– Зараз я не можу нічого оголосити. Але можу сказати, що кожен запит, який надходить до нас, ми ретельно вивчаємо. У тісній координації з українськими військовими та цивільними лідерами ми надаємо все, що можемо, і спонукаємо наших партнерів і союзників чинити так само.

– Зараз США є країною-лідером у наданні підтримки Україні. Чи бачать США достатньо прозорості, коли йдеться про контроль того, як Україна використовує зброю та кошти?

– Відтоді, як я очолила посольство, вияв підтримки не лише від адміністрації, а й від Конгресу і американського народу Україні був безпрецедентним і дивовижним для мене, як для людини, яка працювала у міжнародних відносинах все своє професійне життя.

Коли я приїхала в Україну, одним з моїх основних пріоритетів було забезпечувати, щоб неймовірна кількість допомоги, яка йде від адміністрації, Конгресу і американського народу, використовувалась за призначенням. Тож ми дуже на цьому зосереджені, так само як і Конгрес.

Ми працюємо з різними частинами нашого уряду для того, щоб мати змогу, перебуваючи у Києві, робити все, щоб забезпечити прозорість і підзвітність. Для цього ми працюємо з американськими інституціями та агенціями, щоб робити це разом. Це дуже важливо, ми ставимось до цього з усією серйозністю. Ми відповідальні перед Конгресом і американцями за цей високий рівень підтримки.

– Як довго США готові допомагати Україні фінансово?

– Я думаю, ми вже надаємо безпрецедентну підтримку. Але ми готові підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.

– Скільки знадобиться для перемоги?

– Ми завжди казали, і це казав президент, що ми не збираємося казати Україні, що саме вважати за перемогу, або ж змушувати Україну поступатися територією чи щось на кшталт цього. Цього робити ми не збираємось. Що ми хочемо бачити – це те, що ми підтримуємо суверенну, незалежну, демократичну і процвітаючу Україну. Тож вся ця підтримка покликана допомогти українській владі досягти цієї мети.

– Ви вірите, що санкції проти Росії матимуть потужний ефект?

– Я думаю, вони вже мають ефект. І санкції працюють таким чином, що ефект від них часто вимагає часу. Зараз очевидно, виходячи з рівня ВВП, інфляції та інших індикаторів, що санкції вже мають вплив.

– Я запитую це, бо російські посадовці постійно погрожують Україні, США і Заходу в цілому: якщо Захід надаватиме Україні більше зброї, або якщо Захід накладе більші санкції, то Росія піде на «жорсткі кроки» або на ескалацію військової агресії. Яка реакція США на такі погрози?

– Я – посол США в Україні. Тож мій фокус на тому, як ми підтримуємо Україну, не на заявах, які озвучують інші країни.

З моєї точки зору, і того, якою є наша політика, ми маємо надавати Україні зброю, щоб забезпечити її перевагу на полі битви. Тож коли настане час, коли Україна вирішить, чи уряд, чи президент вирішать сісти за стіл перемовин, то українська позиція буде сильною.

– Як США реагуватимуть, якщо Росія спробує анексувати новоокуповані території України? Чи призведе це до нових санкцій проти Росії, чи можуть вони бути сильнішими, ніж є зараз?

– Це те, за чим ми уважно стежимо. І це те, на що ми вважаємо, необхідно давати відповідь. Це обурливо, що Росія намагається анексувати територію України. Але це не несподівано.

Ми бачили, як це було у Криму в 2014 році. І здається, вони використовують ту ж методичку. Ми бачимо, що в Херсоні та інших частинах України, які зараз окуповані Росією, намагаються видавати паспорти, вимагати російську мову в школах та адміністраціях, встановлювати проксі-лідерів у цих адміністраціях. Це обурливо, і не відповідає міжнародному праву.

Тож наша позиція полягає в тому, щоб водночас привертати увагу до цього і переконатися в тому, що наші партнери і союзники про це знають, а потім вжити кроків, якщо Росія все ж вирішить це зробити.

Ми продовжимо накладати санкції проти проксі-посадовців і вживати інших заходів, які в майбутньому не дозволять коли-небудь визнати подібну анексію.

– Можливо, США та союзники могли б щось зробити, щоб запобігти цій можливій анексії?

– Я на це сподіваюсь. Білий дім також цього тижня опублікував певну інформацію щодо цього, і заявив, що в нас є розвідувальна інформація, і зараз ми її оприлюднили – деталі того, якими можуть бути ці плани анексії.

І, так само, як і перед повномасштабною війною, перед тим, як Росія почала свою масштабну війну проти України 24 лютого, ми теж так зробили. І це, на мою думку, було дуже важливим і ефективним дипломатичним підходом з боку президента Байдена і держсекретаря Блінкена, ми привертаємо увагу до цих дій ще до того, як вони стаються. Тому що вони вже відбувалися у минулому. І ми бачимо, до чого йде.

Тож коли ми обговорюємо це публічно, ми сподіваємось залучити наших союзників і партнерів до підняття ціни, і кажемо Росії, яку ціну вона заплатить, якщо вони продовжать йти шляхом спроб анексувати території України.