Актуально
Вишиванку Зеленського продали за 100 000$ на благодійному аукціоні у Вашингтоні
Вишита сорочка, яку президент України Володимир Зеленський одягав на День вишиванки, 19 травня, була продана на благодійному аукціоні за 100 тисяч доларів. Покупцем лоту стала юридична компанія Asters USA. Аукціон відбувся в п’ятницю 3 червня, в рамках презентації та запуску програми United 24, на території Українського Дому, у Вашингтоні.
«За чотири тижні через United 24 було зібрано 50 мільйонів доларів. Найбільша кількість донорів зі Сполучених Штатів. Ми отримували пожертви від 20 до 1000 доларів. І кожен долар важливий».Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації.
Як пояснюють організатори події, United 24 була створена для залучення коштів для допомоги Україні. Завдання фандрейзингової платформи — стати головним центром для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку та спрямовуються профільними міністерствами на потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога, відбудова України. Також усі благодійники можуть обрати конкретний проект для передачі коштів. Пожертви не підлягають оподаткуванню.
"Сполучені Штати - це перша країна в якій ми робимо офіційну презентацію платформи United 24, - розповіла Голосу Америки, посолка України в США Оксана Маркарова, і додала. - Символічно, що ця презентація відбувається на 100-й день російської війни проти України".
"Ukraine House виступив партнером цієї ініціативи в США. Відтак кошти на United 24 пересилаються через спеціальний рахунок Ukraine House. Люди які робитимуть пожертви отримають усі пільги в податковій сфері США, відповідно до місцевого законодавства", - пояснила Голосу Америки Маркарова.
За словами української посолки, ідея створення спільної платформи на допомогу Україні виникла через велику кількість запитів на пожертви з усього світу. "На сайті United 24 можна побачити звіти. Вони з’являються щотижня. Люди перерахували кошти і бачать конкретний броньований автомобіль, який було придбано. Чи конкретні двері та вікна, які було встановлено у місцевій школі", - додала Маркарова.
Президент України Володимир Зеленський закликав усіх присутніх долучатись до нової прогами.
"Руїни – це усе, що по собі залишають росіяни. Але людям потрібно кудись повертатися, - прямо зараз, сьогодні. Саме тому я ініціював спеціальну платформу United 24. Це не просто збір коштів, це іще один із способів довести Росії, що зло не переможе", – сказав Зеленський у форматі відеозвернення.
Платформа United 24 працює вже кілька тижнів і наразі найбільше пожертв надійшло зі США, розповів віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Ви можете зробити пожертву одним кліком з будь-якої точки світу в криптовалюті або через PayPal, карткою чи прямим банківським переказом, від 1 долара до 1 мільйона доларів. І це абсолютно безпечно. За чотири тижні через United 24 було зібрано 50 мільйонів доларів. Найбільша кількість донорів – зі Сполучених Штатів. Ми отримували пожертви від 20 до 1000 доларів. І кожен долар важливий", - сказав Федоров у відеозверненні.
Треба вже зараз думати про відновлення цієї прекрасної країни, України. І для цього ми хочемо створити платформу, де усі вже існуючі ініціативи, наприклад, від наших американських друзів, Світового банку, МВФ, Організації економічного співробітництва та розвитку, G20, двостороння допомога країн – усі ці ініціативи та фінансова підтримка будуть спрямовані до цієї платформи, де ми разом будемо вирішувати напрямок нашого руху. Цю платформу очолює Україна.Урсула фон дер Ляєн
Під час благодійного аукціону в п’ятницю, окрім вишитої сорочки українського президента були продані футболки із підписами Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони змагалися під час виграшного матчу української збірної проти збірної Шотландії, 1 червня. Також, "з молотка" пішов відомий керамічний кухоль у формі півника, аналогічний тому, який вцілів на шафці в обстріляному росіянами житловому будинку, в селищі Бородянка, що на Київщині.
"Обидва лоти коштували нам 1700 доларів. Гроші підуть на United 24. Ми ще до початку (повномасштабної ред.) війни підтримували один український батальйон, іще з 2014-го року. Зараз ми із парафією церкви святого Андрія вже 8 чи 9 повних вантажівок допомоги відправили до України. Ми у будь-якому разі планували продовжувати робити пожертви, але авжеж, цікавіше, якщо за це отримуєш якийсь лот. Тож, ми дуже задоволені", - розповідають Голосу Америки українські американці Ганя Черняк та Ігор Самокіш, які стали новими власниками керамічного півника та футболки Андрія Ярмоленка.
Також були розіграні: прапор України із підписом президента Зеленського, вино яке вціліло у сховищах, зруйнованих російськими обстрілами, поштові марки із цитатою українських військових на о. Зміїний та інші лоти.
Нагадаємо, що 17 травня Зеленський підписав указ щодо заснування національного бренду United 24 для обʼєднання зусиль міжнародних партнерів у підтримці України.
2 червня, під час виступу на форумі GLOBSEC- 2022, в столиці Словаччини, в місті Братислава, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також закликала міжнародні організації та партнерські країни долучитися до ініціативи United 24.
"Треба вже зараз думати про відновлення цієї прекрасної країни, України, - заявила посадовиця. - І для цього ми хочемо створити платформу, де усі вже існуючі ініціативи, наприклад, від наших американських друзів, Світового банку, МВФ, Організації економічного співробітництва та розвитку, G20, двостороння допомога країн – усі ці ініціативи та фінансова підтримка будуть спрямовані до цієї платформи, де ми разом будемо вирішувати напрямок нашого руху. Цю платформу очолює Україна. Тому що саме Україна обирає своє майбутнє. Але разом з ними ми хочемо із самого початку сформувати цю платформу таким чином, щоб у нас були інвестиції разом з реформами. І це також прокладе шлях до членства у Євросоюзі".
Дивіться також: Що думають мешканці німецького Гановера про зусилля Німеччини у підтримці України?
Всі новини дня
В Україні та світі згадують безневинних жертв війни - дітей
4 червня, в світі відзначають Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії. Цей день покликаний привернути увагу до фізичних, психологічних та емоційних страждань, яких завдають дітям збройні конфлікти, йдеться на сайті ООН.
Сумна реальність в тому, що в збройному конфлікті найбільше від наслідків війни страждає найбільш вразливе населення, а саме діти, йдеться в повідомленні.
Війна в Україні призвела до спустошливих наслідків для дітей, небачені з часів Другої світової війни, заявили в Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ). Згідно з даними організації, три мільйони дітей в Україні та більше 2,2 мільйона дітей в країнах, які приймають біженців, потребують гуманітарної допомоги. Практично кожна третя дитина була змушена полишити місце проживання через бойові дії.
Щодня в Україні через масштабну війну, почату Росією, гине двоє дітей, четверо зазнають поранення – здебільшого внаслідок нападів із використанням вибухової зброї у населених пунктах, повідомив 1 червня ЮНІСЕФ із посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
«Цивільна інфраструктура, від якої залежать діти, і надалі зазнає пошкоджень чи руйнувань. Станом на тепер постраждали принаймні 256 медичних закладів і кожна шоста «безпечна школа», яку підтримує ЮНІСЕФ на сході країни. Сотні інших шкіл по всій країні також були пошкоджені. Умови життя дітей на сході та півдні України, де активізувалися бойові дії, стають все більш нестерпними», – заявили в ЮНІСЕФ, пише Радіо Свобода
В Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії перша леді країни Олена Зеленська, представники міжнародної спільноти та новоприбула посол США в Україні Бриджіт Брінк "у жалобі згадали про дітей України, які загинули у невиправданій російській війні", йдеться в повідомленні посольства США в Україні.
На території національного заповідника "Софія Київська" на деревах розвісили дзвіночки, що символізують голоси померлих дітей.
"... І в страшному сні ми не могли тоді уявити сьогоднішній день і ці дзвіночки, - написала Зеленська в Instagram. - У Софії поруч стояли дипломати з різних країн і близькі дітей, яких більше немає. Розстріляних в евакуаційних автівках. Вбитих уламками. Відібраних дикою російською агресією. Назавжди. Страшне слово. Страшна його невблаганність.
Не знаю, що відчували дипломати. Я просила їх не кидати українських дітей сам на сам із війною – заради тих, кого вже немає. Робити все для захисту тих, хто ще живий. Боляче навіть уявити, що відчувають батьки. Всі банальні слова тут зайві. Хотілося просто обійняти, потримати за руку. Побути поряд".
Що думають мешканці німецького Гановера про зусилля Німеччини у підтримці України? Відео
Однією з найбільш впливових країн Європейського союзу, від яких залежить підтримка України, є Німеччина.
Законодавці США закликали уряд ввести санкції і проти менш впливових посіпак Путіна
На тлі нових санкцій США, запроваджених 2 червня проти низки представників російської еліти, мільярдерів та інших, американські законодавці закликали уряд вводити санкції і проти менш впливових осіб, які допомагають путінському режимові.
"Хоча багато провідних осіб путінського режиму вже підпадають під санкції Сполучених Штатів, Європи та інших країн, ми переконані, що важливо також запровадити санкції проти підручних нижчого рівня, включаючи мілітаристів, пропагандистів, тих, хто надає публічну підтримку, високих посадовців федерального рівня та законодавців, щоб забезпечити, що вони не зможуть продовжувати підтримувати російську агресію, яка заслуговує на осуд, і водночас, отримувати зиск від активів, відпусток чи освітніх можливостей Заходу". Так представники комітету Сенату США з розвідки написали в листі від 3 червня до міністра фінансів США Дженнет Єллен.
Вони закликали уряд звернути увагу на перелік з 6 000 осіб, складений російським опозиціонером Олексієм Навальним, а також нагадали, що звернути увагу на перелік Навального закликав Європу і Європейський парламент в резолюції від 19 травня.
Такий крок "закриє прогалини" в санкціях, твітує один із співавторів листа сенатор Марк Воррен. "Ці люди не можуть безперешкодно продовжувати своє життя, поки Путін веде війну проти українців", - додав він.
2 червня США оголосили новий раунд санкцій проти Росії. Нові санкції, запроваджені Державним департаментом США, спрямовані проти п'ятьох осіб, яких вважають близькими до Путіна. Це, зокрема, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, Олесій Мордашов, очільник "Сєвєргруп", якого в Білому домі назвали "одним із найзаможніших мільярдерів Росії" а також Год Нізанов, який, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, є "одним із найзаможніших людей в Європі і який близько пов'язаний з декількома російськими посадовцями".
В той же день Міністерство фінансів США оголосило санкції проти російських бізнесменів, управлінців розкішними активами та тих, хто, за цінками відомства, допомагає кремлівській еліті уникати санкцій, а міністерство торгівлі США додало до пакету санкцій 71 компанію, розташовану в Росії та Білорусі, з метою обмежити доступ Росії до військових технологій.
Головний генерал США обговорив підтримку України на зустрічах в Швеції, Фінляндії
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі перебуває з візитом в Швеції та Фінляндії. Під час візиту, покликаного показати підтримку США членству двох країн в НАТО, йшлося і про Україну.
Російська агресія та підтримка України з боку США та Швеції а також членство Швеції в НАТО стали предметом обговорення між Міллі та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон в суботу. Зустріч відбулась на борту американського корабля Kearsarge в Стокгольмі, повідомили в уряді Швеції.
Корабель США Kearsarge прибув до Швеції для участі в масштабних навчаннях НАТО Baltops, що розпочнуться наступного тижня.
"Дякую за підтримку! Разом ми сильніші", - йдеться в соцмережевому дописі Андерссон.
В п'ятницю Міллі провів зустріч з президентом Фінляндії Саулі Нііністо, під час якої посадовці обговорили питання європейської безпеки в контексті російського вторгнення до України а також співпрацю США та Фінляндії, повідомили в Пентагоні.
"Ми обговорили теперішній етап та прогнози щодо війни в Україні, - написав у Twitter Нііністо. - Потужну підтримку членства Фінляндії в НАТО та двосторонню співпрацю між Фінляндією та США".
В червні в Мадриді заплановано засідання НАТО, на якому буде обговорюватись, зокрема і членство в Альянсі Швеції та Фінляндії. Єдина країна НАТО, яка виступила із застереженнями стосовно членства - це Туреччина. Раніше США висловлювали впевненість в тому, що підтримку Туреччини буде отримано. В п'ятницю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і заявив, що діалог з цього питання триватиме.
15 червня відбудеться третє засідання Міжнародної контактної групи з оборони України під головуванням очільника Пентагону Ллойда Остін, повідомляють ЗМІ. Під час перших двох засідань "Рамштайн-1" та "Рамштайн-2", більше 40 країн взяли участь в координації оборонної допомоги Україні.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum