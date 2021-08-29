Ураган Айда небезпечної 4-ї категорії наближається до Луїзіани та Міссісіпі

Ураган “Айда” зріс до небезпечної 4-ї категорії і рухається у напрямку американського штату Луїзіана.

За словами метеорологів, стихія може сягнути материка в другій половині дня в неділю, 29 серпня.

Лише за ранок в неділю, сила вітру урагану зросла від 70 кілометрів на годину до 230 кілометрів на годину. Якщо потужність вітру зросте ще на 11 кілометрів за годину, урагану нададуть 5-ту категорію.

Як очікується, стихія принесе великі зливи, шторми, а хвилі океану в деяких районах сягатимуть 4-5 метрів у висоту.

"На основі останніх супутникових знімків так виглядає, що посилення урагану неминуче", - цитує канал CNN "Національну службу метеорологів".

Кілька американських штатів отримали попередження про небезпеку шторму, що насувається на їхні прибережні райони: Луїзіана, Міссісіпі, Алабама та Флорида.

Служби надзвичайних ситуацій готуються до негоди, організовують притулки для евакуації. Підготовкиа відбувається з врахуванням ризиків поширення коронавірусу.

Медики побоюються, що “Айда” сприятиме швидшому поширенню коронавірусу на півдні США, адже регіони стихії мають порівняно низький рівень вакцинації.

Як повідомляє Аssociated Рress, ураган активізувався так швидко, що місто Новий Орлеан, де проживає 390 тисяч людей, заявило, що не встигне підготувати притулки для евакуйованих. Влада міста закликала мешканців або виїжджати добровільно із небезпечних районів, або підготуватись до довготривалого відключення електроенергії в умовах надзвичайної спеки.

Губернатор Луїзіани заявив, що через COVID-19 притулки для евакуйованих можуть помістити значно менше людей, ніж зазвичай. За його словами, під час минулого сезону штормів місцева влада змогла помістити у притулках та місцевих готелях близько 20 тисяч евакуйованих.

У притулках штату Міссісіпі всі зобов'язані носити маски, людям двічі-тричі на день перевіряють температуру, а тих, хто відмовляється виконувати правила безпеки, переводять в ізольовані зони.

Раніше президент Байден оголосив надзвичайний стан в Луїзіані та Міссісіпі. Це дозволить уряду виділити кошти для допомоги цим штатам.

"Айда" насувається на ті ж самі райони, які у 2005 році постраждали від урагану "Катріна". Тоді від урагану 3 категорії загинуло 1800 людей у штаті Міссіссіпі.

В статті використано матеріали CNN, Associated Press.

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