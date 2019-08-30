Космічні центри США готуються до урагану

Штат Флорида готується до урагану «Доріан», який, за очікуваннями, досягне Атлантичного узбережжя в понеділок, посилившись до небезпечної 4-ї категорії.



«Схоже, що це буде абсолютний монстр», - сказав Трамп у відеоролику, опублікованому в Твіттері. Президент додав, що до Флориди вже везуть продовольство і воду.



Губернатор штату Джорджія Брайан Кемп оголосив надзвичайний стан в 12 округах, щоб підвищити готовність до урагану і полегшити відновлення після нього.



Ураган, швидкість вітру всередині якого вже перевищує 200 кілометрів на годину, насувається на центральну частину Флориди, в тому числі на знамените Космічне узбережжя. Як очікується, «Доріан» досягне суходолу в понеділок, коли в США відзначають День праці.



З наближенням «Доріана» до узбережжя штату Флорида, установа США з дослідження космосу НАСА і найбільші американські компанії, що працюють в авіакосмічній галузі, намагаються захистити від стихії коштовне устаткування і споруди, встановлені на так званому Космічному узбережжі Флориди - районі, де зосереджені космодроми і пускові майданчики для космічних запусків, що належать НАСА, ВПС США і таким компаніям, як SpaceX і Blue Origin.



На космодромі імені Кеннеді у четвер повідомили про переміщення в укриття установки для запуску ракет висотою 122 метри і вартістю 650 мільйонів доларів. Цю установку планується задіяти для запуску майбутніх місій на Місяць. Її перемістять в будівлю для збірки транспортних засобів - це споруда може витримати вітер швидкістю до 201 км / год.



«Чи витримає ця споруда ураган четвертої категорії? Ми не знаємо, тому що ще не стикалися ні з чим подібним », - заявив сьогодні Деррол Нейл, офіційний представник центру НАСА про сталеву споруду для зборки транспортних засобів.



За його словами, будівля витримувала вітер швидкістю 160-170 км /год «з мінімальними збитками».



Космічний центр на мисі Канаверал зачинять в неділю. На місці залишаться приблизно 100 співробітників, які перебуватимуть у добре захищеному приміщенні, де розташовується пункт управління космічними запусками.

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