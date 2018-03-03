Потужний ураган атакує північний схід США, залишаючи повені та відключення енергії

Згідно з прогнозами, сильний шторм, у результаті якого загинуло щонайменше п'ятеро людей, у суботу відійде з північно-східної частини Сполучених Штатів, залишивши за собою затоплені вулиці, відключене електроживлення та жорстокі вітри.

Сніг і дощ зійдуться, коли небо проясниться, але вітер поривами до 80 км/год зберігатиметься вдень по всьому регіону, повідомляє Національна метеорологічна служба.

У Бостоні та прилеглих прибережних громадах штормові хвилі та високі припливи заливали вулиці морською водою, друга повінь цього року. Пориви вітру понад 90 кілометрів на годину звалили дерева та лінії електропередачі на добу раніше.

Уранці в суботу майже 2,4 млн будинків та підприємств не мали електропостачання. Деякі комунальні компанії попередили клієнтів, що електропостачання може не бути відновленим до кінця дня або неділі.

Приватна служба прогнозування AccuWeather заявила, що шторм скинув до 46 см снігу на частини штатів Нью-Йорк і Пенсильванія.

Більш ніж чверть рейсів у трьох найбільших аеропортах Нью-Йорка та Бостона скасовані.

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