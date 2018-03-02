Високі температури повітря в Арктиці пов’язані із суворою зимою в Європі

Вищі від пересічних температур в Арктиці останніми днями викликають побоювання, що кліматичні зміни мають дедалі більший вплив на клімат на нашій планеті, ніж це раніше вважалося.

Норвезький архіпелаг Свальбард (Шпіцберґен) розташований на північ від арктичного кола. І хоча ще панує зима, і протягом найближчих трьох тижнів Сонце не підніматиметься понад горизонт, там тане лід. Ще кілька років тому в цю пору року береги фіордів були сковані суцільним льодом. Тепер все це змінилося.

Протягом останніх тридцяти днів температура на архіпелазі сягала 10 градусів вище пересічної, і метеорологічна служба передбачає, що навіть на Північному полюсі може бути вищою нуля за Цельсієм.

На відміну від відносно теплої Арктики, на європейському континенті панує сувора зима. В Німеччині реєструють температуру мініус 27 градусів за Цельсієм, а в Україні сувора зима спричинила припинення постачання електроенергії в деяких районах. Шар снігу вкрив римський Колізей.

Теоргія «тепла Арктика – холодний континент» вказує на те, що вітри, які циркулюють навколо Арктики і нормально втримують там холодне повітря - polar vortex - втратили стабільність.

Експерти задумуються над тим, чи швидке потепління в Арктиці і надзвичайно холодна погода в Європі – стануть частішим явищем. На жаль, кажуть правівники НАСА, нестача даних унеможливлює будь-які передбачення.

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