Наголос на патріотизмі не зміг гарантувати Порошенку перемогу з огляду на його інші вади, як кандидата, але ця тема лишається актуальною для виборців

Наголоси державної політики на підтримці впровадження української мови, розвитку збройних сил та церковній автокефалії, які відстоював президент Порошенко, не допомогли йому перемогти на виборах президента, але підтримуються відчутною частиною населення. Володимиру Зеленському, щоб дати позитивний сигнал українському суспільству щодо своїх намірів у цих галузях, варто звернути увагу на кадрові рішення. Це, коментуючи перебіг виборів в Україні, відзначив дослідник Королівського коледжу у Лондоні, доктор Александр Кларксон, який спеціалізується не питаннях України.

Володимир Зеленський лідирує у другому турі виборів президента за результатами полів

"Порошенко побудував свою репутацію на них (армія, віра та мова), а інших принад у нього не лишилось, щойно ситуація стабілізувалась", - відзначив Кларксон.

"Якщо Зеленський зможе знайти прем'єр-міністра, або міністрів, які зможуть задовольнити запит на (вирішення проблем на) безпекову та патріотичну тематику, він може у майбутньому уникнути електоральних пасток", - пише Кларксон.

Політолог відзначив, що наголос на патріотизмі не зміг гарантувати Порошенку перемогу з огляду на його інші вади, як кандидата, але дана тема лишається актуальною для виборців.

"В інших країнах дані теми виявилу свою ефективність в умовах економічної стагнації", - відзначив експерт.

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