Актуально
- Голос Америки
Адмірал США: війна Росії в Україні показала, що ВМС США мають бути готові битись "вже сьогодні"
Війна Росії в Україні показала, що важливо бути готовими до бою в будь-який час, заявив голова операційного командування ВМС США адмірал Майк Гілдей у виступі у вашингтонському науковому центрі Atlantic Council в середу.
"Хто думав, що ми побачимо сухопутну війну в Східній Європі в 2022 році? Небагато. Це свідчення того, що ми маємо бути готові битись вже сьогодні", - вказав він.
"Якщо раніше ми говорили про конкуренцію сил, коли йшлося про Китай, тепер ми зіткнулись із все більш агресивними Китаєм та Росією і тому зосереджуємося на готовності до "битви сьогодні", - додав Гілдей. - Це може статись у будь-який момент... і це дуже реалістична річ, особливо, якщо повернутись до того, що я сказав щодо України".
Гілдей додав, що через війну Росії в Україні, США відправили до регіону бойовий корабель Ford раніше, ніж планувалось. За розкладом він мав відправитись наступного року. "Ми відправили його цієї осені з певної причини і це через війну Росії в Україні", - сказав адмірал.
"З нами діятимуть союзники та партнери. Ми не одні, але це надсилає потужний сигнал російському президентові Путіну щодо того, з ким він має справу", - додав адмірал.
Як повідомляв Голос Америки, найновіший і найсучасніший авіаносець Сполучених Штатів Gerald R. Ford на початку жовтня прибув на тренування із союзниками та патрулювання у відкритому морі Атлантики. Він є головним кораблем авіаносної ударної групи, яка включає шість кораблів з країн НАТО, кілька військових кораблів США та підводний човен.
Гілдей також вказав, що війна підкреслила важливість обміну інформацією між союзниками.
"Стосовно того, чого нас навчає ситуація в Україні - це використання інформації, - зауважив адмірал, - ми значно більше ділимося інформацією з нашими союзниками та партнерами, як перед війною, так і тепер".
Крім того він наголосив на інших уроках російського вторгнення в Україну.
"Явна і чітка загроза завжди призводить до змін і це видно зараз в тому, як ми обмінюємося інформацією, як ми навчаємося тактиці, вивчаємо війну і в тому, як ми маємо перебувати в боєготовності і бути гнучкими і що не можна покладатись на єдину платформу чи систему озброєння, маємо бути більш диверсифікованими", - наголосив посадовець.
Всі новини дня
- Російська служба "Голосу Америки"
- Associated Press
- Голос Америки
Пенс: в американському консервативному русі немає місця «апологетам Путіна»
Колишній віце-президент США Майк Пенс виступив проти наростаючого популістського руху в Республіканській партії, засудивши «апологетів Путіна», які не бажають виступити проти російського лідера через його напад на Україну.
Пенс заявив про це, виступаючи в консервативному Фонді "Спадщина" (Heritage Foundation) менш ніж за місяць до проміжних виборів в листопаді.
Лідер республіканської меншини в Палаті представників Кевін Маккарті раніше цього тижня дав зрозуміти, що допомога Україні може сповільнитися, якщо палата перейде під контроль республіканців.
«Я знаю, що в нашій партії, включаючи нові голоси у нашому русі, наростає хор, учасники якого хотіли б, щоб ми відірвалися від решти світу, – сказав Пенс. – Але політика умиротворення ніколи не працювала, ніколи в історії. І зараз, як ніколи, нам потрібен консервативний рух, який відданий ролі Америки як лідера вільного світу та авангарду американських цінностей».
«Оскільки Росія продовжує свою безсовісну агресивну війну в Україні, я вважаю, що консерватори мають ясно дати зрозуміти, що Путін має зупинитися і Путін заплатить ціну, – додав він. – У консервативному русі не може бути місця для апологетів Путіна. У цьому русі є лише для поборників свободи».
У якийсь момент виступу Пенса перервали члени аудиторії, які вийшли із зали на знак протесту.
У вівторок Маккарті сказав Punchbowl News, що з наближенням рецесії американці не збираються виписувати Україні "необмежений чек", маючи на увазі необмежене фінансування. «Вони просто цього не зроблять. Це не безкоштовний ненобмежений чек», — сказав він.
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заперечила зростаючі занепокоєння щодо того, що законодавці-республіканці можуть припинити надавати допомогу Україні, якщо вони повернуть контроль над Палатою представників США на проміжних виборах у листопаді.
"Сполучені Штати надали Україні потужну двопартійну підтримку", - сказала вона журналістам у середу. «Ми продовжуватимемо працювати з Конгресом протягом останніх кількох місяців над цими зусиллями та підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно».
У статті використані матеріали російськомовної служби "Голосу Америки".
Опитування показало, що українці налаштовані боротися до перемоги
Нове опитування Gallup, оприлюднене цього тижня, показало, що 70% українців хочуть продовжувати війну з Росією до перемоги, а 91% сказали, що перемога означає повернення всієї території України, захопленої Росією, включаючи Крим.
Опитування проводилося у вересні на тлі захоплення нещодавніми бойовими перемогами та перед останньою хвилею авіаударів по українських населених пунктах.
Отримані дані свідчать про сильну підтримку позиції президента України Володимира Зеленського, який наприкінці минулого місяця заявив, що не буде припиняти війну шляхом перемовин, доки Володимир Путін залишається президентом Росії.
Виступаючи незабаром після того, як Путін оголосив про незаконну «анексію» Росією чотирьох українських територій, Зеленський сказав: «Україна не буде вести жодних переговорів з Росією, поки Путін є президентом Російської Федерації. Ми будемо вести переговори, але з новим президентом».
У той час, коли проводилося опитування, український контрнаступ повернув собі значні території на сході країни, піднявши настрій у всій країні. Зараз українські війська наближаються до ключового південного міста Херсона, але прогрес там повільніший, тоді як Росія відповіла серією нищівних ракетних і безпілотних ударів по цивільних цілях та інфраструктурі по всій Україні.
Р. Дж. Рейнхарт, провідний автор серії звітів, які Gallup публікує цього тижня на основі результатів опитування, сказав, що ще занадто рано прогнозувати, який вплив могло мати російське бомбардування на суспільне ставлення.
«Навіть сьогодні росіяни націлюються на електростанції в Україні з ідеєю перетворити це на справді холодну, темну зиму [в надії, що] це спонукатиме українське населення фактично відмовитися від боротьби та усвідомити, що якимось чином росіяни виграють або, принаймні, не виграють українці», – сказав він.
«У цього є інша сторона, — додав він. - Це може спонукати їх боротися набагато завзятіше».
Опитування Gallup також виявило, що підтримка боротьби до перемоги є найсильнішою в регіонах, найдальших від наземної війни, і найменшою в регіонах, де люди найближче до дій.
«Підтримка військових зусиль найвища в таких містах, як Київ (83%), а також у Західному (82%), Центральному (78%) і Північному (75%) регіонах країни. Значно менша більшість на Сході (56%) і Півдні (58%) країни підтримують продовження війни», – показало опитування Gallup.
«Якщо у вас війна прямо на порозі, ваша головна турбота — просто припинити бойові дії, припинити насильство, яке відбувається», — сказав Рейнхарт у телефонному інтерв’ю.
Крім того, він зазначив: «Зазвичай західна частина країни більше пов’язана з Європою і Заходом, тоді як на сході є населення, яке принаймні дещо більше пов’язане з Росією».
Тим не менш, сказав він, опитування показує, що "є явна більшість, яка підтримує боротьбу до перемоги".
Що стосується окремого питання про якість свого життя, українці були незадоволені нинішніми умовами, але сподівалися на покращеня у майбутньому. Коли респондентів попросили оцінити свої умови життя за шкалою від 1 до 10, вони оцінили свої поточні умови в середньому на 4,6, але поставили свої очікування на найближчі п’ять років на 7,9.
Трохи більше половини респондентів повідомили Gallup, що економічні умови в місті чи районі, де вони живуть, погіршуються, тоді як майже третина повідомили, що економічні умови покращуються.
Опитування також запитувало респондентів, як вони ставляться до керівництва великих країн, включаючи США, Китай, Росію та Німеччину.
«Сприйняття російського керівництва погіршилося, і зараз менше 0,5% українців схвалюють керівництво Росії», — сказав Рейнхарт «Голосу Америки». «Погляди на Китай, ключового союзника Росії, також досить погані; 14% українців схвалюють лідерство Китаю, порівняно з 36% у 2021 році».
Погляди керівництва Сполучених Штатів, які допомогли Україні військовою технікою та гуманітарною допомогою на мільярди доларів, різко покращилися. Близько 66% українців схвалюють лідерство США проти лише 37% у 2021 році.
А от погляди щодо Німеччини майже не змінилися, порівняно з минулим роком. Лише 46% респондентів сказали, що вони схвалюють німецьке лідерство, що майже не змінилося порівняно з 48% у 2021-му році.
«Погляди українців на Німеччину не змінилися через затримку значної військової допомоги з боку країни», – сказав Рейнхарт.
У статті використані матеріали англомовної служби "Голосу Америки".
- Голос Америки
Китай може напасти на Тайвань вже в 2022-2023 роках, вважають у ВМС США
Китай може напасти на Тайвань вже до 2024 року. Такими оцінками поділився Голова операційного командування ВМС США адмірал Майк Гілдей під час події в вашингтонському науковому центрі Atlantic Council в середу.
Заява прозвучала у відповідь на прохання прокоментувати оцінки, які в 2021 році у свідченнях перед Конгресом США озвучив командувач ВМС США в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Філ Девідсон. Девідсон тоді заявив, що Китай прагне отримати можливість забрати Тайвань за шість років, тобто до 2027 року, пише новинне видання американських ВМС USNI.
"Коли йдеться про вікно до 2027 року, - сказав Гілдей, - на мою думку варто говорити про вікно 2022 року, або, можливо, 2023 року. Не можу цього виключати. Я не хочу бути алармістом, але це не зникне за нашим бажанням".
Гілдей закликав дивитись не на заяви президента Китаю Сі Цзіньпіна, а на дії Китаю. "За минулі 20 років, як ми бачили, вони виконували кожну із своїх обіцянок навіть раніше, ніж строки, які вони оголошували", - сказав адмірал.
В неділю президент Китаю Сі Цзіньпін в промові на з'їзді Комуністичної партії Китаю заявив про намір приєднати Тайвань, називаючи це "возз'єднанням".
Підхід Пекіна до Тайваню в останні роки змінився, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в понеділок.
"Замість того, щоб дотримуватись статусу-кво, що склався і був позитивним, - сказав Блінкен у виступі в Стенфордському університеті, - було прийнято основоположне рішення, що статус-кво більше не прийнятний і, що Пекін хоче домагатись приєднання у значно більш короткі строки".
Український ветеранський фонд переймає американський досвід комплексної реабілітації воїнів. Відео
Делегація Українського ветеранського фонду перебуває з візитом у Вашингтоні. Якими є нагальні потреби українських ветеранів, і як в цьому може допомогти американський досвід?
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum