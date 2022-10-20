Адмірал США: війна Росії в Україні показала, що ВМС США мають бути готові битись "вже сьогодні" 

Війна Росії в Україні показала, що важливо бути готовими до бою в будь-який час, заявив голова операційного командування ВМС США адмірал Майк Гілдей у виступі у вашингтонському науковому центрі Atlantic Council в середу.

"Хто думав, що ми побачимо сухопутну війну в Східній Європі в 2022 році? Небагато. Це свідчення того, що ми маємо бути готові битись вже сьогодні", - вказав він.

"Якщо раніше ми говорили про конкуренцію сил, коли йшлося про Китай, тепер ми зіткнулись із все більш агресивними Китаєм та Росією і тому зосереджуємося на готовності до "битви сьогодні", - додав Гілдей. - Це може статись у будь-який момент... і це дуже реалістична річ, особливо, якщо повернутись до того, що я сказав щодо України".

Гілдей додав, що через війну Росії в Україні, США відправили до регіону бойовий корабель Ford раніше, ніж планувалось. За розкладом він мав відправитись наступного року. "Ми відправили його цієї осені з певної причини і це через війну Росії в Україні", - сказав адмірал.

"З нами діятимуть союзники та партнери. Ми не одні, але це надсилає потужний сигнал російському президентові Путіну щодо того, з ким він має справу", - додав адмірал.

Як повідомляв Голос Америки, найновіший і найсучасніший авіаносець Сполучених Штатів Gerald R. Ford на початку жовтня прибув на тренування із союзниками та патрулювання у відкритому морі Атлантики. Він є головним кораблем авіаносної ударної групи, яка включає шість кораблів з країн НАТО, кілька військових кораблів США та підводний човен.

Гілдей також вказав, що війна підкреслила важливість обміну інформацією між союзниками.

"Стосовно того, чого нас навчає ситуація в Україні - це використання інформації, - зауважив адмірал, - ми значно більше ділимося інформацією з нашими союзниками та партнерами, як перед війною, так і тепер".

Крім того він наголосив на інших уроках російського вторгнення в Україну.

"Явна і чітка загроза завжди призводить до змін і це видно зараз в тому, як ми обмінюємося інформацією, як ми навчаємося тактиці, вивчаємо війну і в тому, як ми маємо перебувати в боєготовності і бути гнучкими і що не можна покладатись на єдину платформу чи систему озброєння, маємо бути більш диверсифікованими", - наголосив посадовець.