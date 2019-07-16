Чого прагне Урсула фон дер Ляєн?

Переконуючи депутатів Європейського парламенту затвердити її на посаді президента Європейської комісії, Урсула фон дер Ляєн обіцяла 16 липня у Страсбурзі зосередилася на проблемах довкілля та клімату, соціально-екномічних гарантіях для європейців і на реформуванні системи міграції.

Опитування у Європі вказують, що самі ці три теми часто опиняються на верхівці списків проблем, які європейці вважають найважливішими.

Наше найнагальніше завдання - зберегти здоров’я нашої планети.

Якщо вона здобуде голоси понад 374 євродепутатів, то стане першою жінкою на одній із найвпливовіших посад Європейського Союзу і впливатиме на рішення, які стосуватимуться 500 мільйонів європейців.

60-річна Урсула фон дер Ляєн - німецький політик, але народилася і перші 13 років жила в Брюсселі, де її батько працював у структурах ЄС.

Вона вивчала економіку в Лондоні, а згодом - медицину в Ганновері, але майже одразу пішла в політику, долучившись до правоцентристської партії Християнсько-демократичний союз, очолюваної Анґелою Меркель.

Матір сімох дітей, Урсула фон дер Ляєн на додаток до рідної німецької вільно володіє французькою та англійською мовами, що фактично є обов’язковою умовою для чільних посадовців ЄС.

З 2013 року до 15 липня 2019 року вона була міністром оборони Німеччини, а перед тим очолювала міністерство у справах родини та міністерство охорони здоров’я.

Ми хочемо багатосторонності, справедливої торгівлі, ми захищаємо порядок, що тримається на правилах.

Урсула фон дер Ляєн завжди була вірною соратницею Анґели Меркель, і їй навіть пророкували можливість наступництва на посаді канцлера.

З виступу перед євродепутатами

Програмну промову перед голосуванням у Європейському парламенті Урсула фон дер Ляєн почала з кількох тез французькою, а потім німецькою мовою, якою також завершила виступ, але більшу частину виступу вона говорила англійською.

Фон дер Ляєн пообіцяла у перші 100 днів на посаді запропонувати “зелену” програму для Європи, щоб континент до 2050 року повністю нейтралізував свої викиди вуглекислого газу в атмосферу.

“Наше найнагальніше завдання - зберегти здоров’я нашої планети”, - підкреслила вона у Страсбурзі, вказавши, що “від авіації до морського транспорту і того, як кожен з нас подорожує і живе, викиди повинні мати ціну, яка змінюватиме нашу поведінку”.

“Ми представляємо половину населення. Ми хочемо мати належну справедливу частку”, - сказала фон дер Ляєн, наголошуючи на потребі більшого представництва жінок в керівних органах, на статевому рівноправ’ї та на подоланні проблеми насильства щодо жінок.

Коли техновелетні отримують величезні прибутки у Європі, це відбувається тому, що ми - відкритий ринок.

Кожна країна Європейського Союзу на її думку повинна гарантувати мінімальну заробітну платню.

“І досі сім’ям у Європі, які тяжко працюють, нелегко звести кінці з кінцями. Я хочу домогтися, щоб праця оплачувалася належним чином. У соціально-ринковій економіці кожна людина, яка працює на повну ставку, повинна заробляти мінімальну плату, якої досить на гідне життя”, - запропонувала вона.

Вказавши на світові проблеми, що супроводжуються глобалізацією, зростанням впливу цифрових технологій та демографічними змінами, Урсула фон дер Ляєн визнала, що “усе це залишило людей з відчуттям страти контролю, ослаблення зв'язків з нашими громадами”.

“Жодна з цих проблем не зникне. Але є різні способи протидії цим тенденціям. Подекуди це авторитарні режими. Дехто купує собі вплив у світі, створюючи сателітів, інвестиціями у порти й дороги. Інші вдаються до протекціонізму. Жоден з цих варіантів не для нас. Ми хочемо багатосторонності, справедливої торгівлі, ми захищаємо порядок, що тримається на правилах. Бо ми знамо, що так краще для нас усіх. Нам треба це робити по європейськи”, - сказала вона.

“Оскільки ми хочемо витрачати, то спочатку нам треба заробити”, - нагадала Урсула фон дер Ляєн про потребу зміцнення економіки, впровадженням необхідних реформ та інвестиціями.

Основою нашої колективної безпеки завжди буде НАТО.

“Коли техновелетні отримують величезні прибутки у Європі, це відбувається тому, що ми - відкритий ринок і нам подобається конкуренція. Але, якщо вони отримують ті прибутки, використовуючи нашу систему освіти, наших кваліфікованих працівників, нашу інфраструктуру і наш соціальний захист, якщо це так, то це неприйнятно, що вони отримують прибутки, але майже не платять податки, використовуючи лазівки нашої податкової системи”, - пояснила вона свою позицію у суперечках щодо оподаткування транснаціональних технологічних компаній на зразок Facebook, Amazon тощо.

“Ми повинні зменшити незаконну міграцію, боротися з перемитниками і торговцями людьми - це організована злочинність. Нам треба зберегти право на притулок і покращити становище біженців. Наприклад, з допомогою гуманітарних коридорів у тісній співпраці з Агентством ООН з питань біженців”, - вказала Урсула фон дер Ляєн у промові, запропонувавши оновлення спільної європейської системи надання притулку біженцям.

Вона назвала вільне пересування у Шенгенській зоні “ключовим рушієм добробуту, безпеки і свобод” і вказала на потребу “посилення Європейського агентства прикордонної та берегової охорони”, що віддає зовнішніми кордонами ЄС.

Коли ви торгуєте, то здобуваєте нових друзів і не стріляєте один в одного.

Урсула фон дер Ляєн заявила у Страсбурзі, що “світові потрібно більше Європи”, наголосивши, що ЄС має спростити свою процедуру схвалення рішень у галузі зовнішньої політики.

“Основою нашої колективної безпеки завжди буде НАТО. Ми залишатимемося трансатлантичними і нам треба стати більш європейськими”, - сказала вона.

На завершення промови вона згадала про Другу світову війну, що спустошила Європу і навела слова свого батька:

“Моєму батькові було 15 років, коли закінчилася жахлива війна, в якій моя країна принесла смерть, спустошення, біженців і руйнування на нашому континенті. Він часто говорив про це своїм дітям, мені і моїм шести братам і сестрам.

Насамперед він казав про важливість того, що інші країни знову подали нам руку і повернули нас в коло демократичних народів. Про створення Європейського об'єднання вугілля і сталі він казав: “Ми знову торгуємо один з одним, а коли ви торгуєте, то здобуваєте нових друзів і не стріляєте один в одного”.

Назвавши єдність Європи найбільшою цінністю, Урсула фон дер Ляєн попросила підтримки її намірів розбудовувати й зміцнювати Європейський Союз.

Дивіться також: Представники української громади вийшли під стіни італійського консульства у Нью-Йорку, вимагаючи звільнити Віталія Марківа