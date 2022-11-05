США звинувачують Росію та Китай у "повному захисті" Північної Кореї

Сполучені Штати розкритикували Китай і Росію в Раді Безпеки ООН у п’ятницю за надання «повного захисту» Північній Кореї після того, як Пхеньян почав серію ракетних випробувань.

Північна Корея «користується повним захистом від двох членів цієї ради», — заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд на екстреному засіданні ради в п’ятницю, не називаючи країни прямо.

«Ці члени активно намагаються виправдати неодноразові порушення КНДР, надають підтримку КНДР і роблять посміховисько з цієї ради», — сказала Томас-Грінфілд.

З середи Північна Корея запустила 30 ракет, деякі з запусків викликали попередження про повітряний наліт і накази негайно перейти в укриття в Південній Кореї та Японії. У четвер було проведено випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка, як повідомляється, вийшла з ладу під час польоту.

Запуски ракет є відповіддю на військові навчання США та Південної Кореї, розширені у відповідь на нещодавні випробування зброї Північною Кореєю та інші загрози.

Південна Корея підняла винищувачі в п'ятницю після того, як виявила 180 північнокорейських військових польотів поблизу кордону. Напруга на Корейському півострові продовжує зростати.

Мовчання Ради назвали "жахливим"

Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення цього питання в п'ятницю на прохання Сполучених Штатів, Британії, Албанії, Франції, Ірландії та Норвегії.

10 тимчасових членів Ради Безпеки, включаючи Індію, Бразилію та Мексику, засудили запуски ракет Північною Кореєю у спільній заяві.

Томас-Грінфілд назвала 59 запусків балістичних ракет Північною Кореєю цього року "жахливими".

«Не менш жахливим є оглушливе мовчання Ради щодо цього питання», — сказала вона про Раду Безпеки, що складається з 15 країн. Рада не виступила із заявою та не посилила санкції проти Північної Кореї за її заборонені дії.

Це сталося через спротив Китаю та Росії. Китай навіть закликав до послаблення санкцій проти Пхеньяна. Обидві країни також вказали на спільні військові навчання США та Південної Кореї як на причину загострення напруженості на Корейському півострові, сказала Томас-Грінфілд.

Посланник Китаю закликав Вашингтон у п'ятницю припинити "в односторонньому порядку нагнітати напругу і конфронтацію" і продемонструвати щирість у відповідь на "законні та розумні занепокоєння" Північної Кореї.

«У питанні Корейського півострова Рада Безпеки повинна відігравати конструктивну роль, а не тиснути завжди», — додав посол Чжан Цзюнь.

Росія також звинуватила Сполучені Штати в розпалюванні напруженості.

«З жалем констатуємо, що останнім часом ситуація на Корейському півострові значно загострилася, і причина цього зрозуміла: прагнення Вашингтона за допомогою санкцій і тиску змусити Пхеньян роззброїтися в односторонньому порядку», — сказала заступниця російського посла. в ООН Анна Євстигнєєва.

ООН засуджує запуски ракет КНДР.

Посланник Франції Ніколя де Рів'єр закликав посилити тиск на Північну Корею через ознаки того, що країна готує нове ядерне випробування.

"Поточна ескалація безпрецедентна, і ці нові провокації є неприйнятними", - сказав він.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у п'ятницю засудив запуски ракет КНДР і закликав Пхеньян «припинити будь-які подальші безрозсудні дії».

"Генеральний секретар закликає КНДР негайно повернутися за стіл переговорів. Він також закликав ключові сторони відновити свої дипломатичні зусилля з метою досягнення сталого миру та повної і перевіреної денуклеаризації Корейського півострова", - помічник. Про це заявив генеральний секретар Мохамед Халед Кхіарі.

Кореспондент ООН Маргарет Бешер долучилась до написання статті. Деякі відомості надійшли від The Associated Press, Reuters і Agence France-Presse.