У результаті атаки з безпілотника в Афганістані загинуло четверо командирів «Ісламської держави»

Згідно з повідомленнями, запущена з безпілотника ракета вбила чотирьох командирів у східному Афганістані. Про це повідомив службовець місцевих органів безпеки.

Атака з безпілотника, яка сталася у вівторок ввечері – про яку поки що не повідомив Пентагон – була скерована проти учасників нарад екстремістів «Ісламської держави» у східній провінції Кунар. Загинуло 11 бойовиків, включно з чотирма командирами.

«Атака з безпілотника була скерована проти екстремістів у районі Гамбір», сказав Афганській службі «Голосу Америки» начальник поліції Джума Гуль Геммат.

Серед убитих командирів був Мохаммад Рахман, який займався фінансовими справами терористів, а також Нура, який відповідав за вербування нових бойовиків у провінції.

Згідно з начальником поліції Гемматом, також загнув брат Рахмана. Базоване у південних районах східної провінції Нагархар, відділення екстремістів виникло у 2015 році в гірських районах Афганістану і Пакистану. Воно веде діяльність у кількох районах східної провінції Нагархар.

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