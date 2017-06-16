ЗМІ: США планують надіслати до Афганістану приблизно 4000 військовослужбовців

Інформаційне агентство Associated Press, посилаючись на анонімне джерело в адміністрації Трампа, повідомляє, що Пентагон надішле додатково майже 4000 військовослужбовців до Афганістану, щоб помогти країні в боротьбі з відновленою діяльністю Талібану.

Кількість військовослужбовців подібна до тієї, про яку раніше повідомили інші службовці уряду Трампа.

Проте представник Пентагону, відповідаючи на запитання про повідомлення АР, заявив агентству Reuters, що дотепер «не було зроблено рішення про розгорнення додаткових військ.

У повідомленні AP сказано, що міністр оборони Джим Маттіс може зробити повідомлення про розгорнення військ уже наступного тижня.

Американський представник заявив цього тижня, шо президент Трамп дав міністру Маттісу повноваження для встновлення необхідного рівня кількості військових в Афганістані.

У вівторок міністр Маттіс заявив сенатському комітету з питань збройних сил, що він представить Конгресу стратегічний план до середини липня.

Він закликав Конгрес надати Пентагону бюджет, а не періодично асигнувати кошти.

Голова комітету сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив Конгресу, що він мусить бачити план, як Сполучені Штати можуть зробити поступ в Афганістані.

Дивіться також: "Я б не хотів, щоб ми були прикуті наручниками до Мінська" - Рекс Тіллерсон