Посол США у РФ подав у відставку і закликав Трампа змусити Росію відповісти за дії, які загрожують Америці

Посол США у РФ Джон Хантсман відправив Дональду Трампу листа із проханням про відставку. У документі зазначається, що Хантсман покине Посольство Америки в Росії 3 жовтня.

«Для мене велика честь мати довіру, яку Ви надали мені, (призначивши) мене послом Сполучених Штатів в Росії в цей історично важкий період в двосторонніх відносинах», – йдеться в листі, текст якого опублікувало місцеве видання у Солт-Лейк-Сіті.

Ми маємо продовжувати змушувати Росію нести відповідальність, коли її дії погрожують нам і нашим союзникам.

Також Хантсман додав, що "ми маємо продовжувати змушувати Росію нести відповідальність, коли її дії загрожують нам і нашим союзникам".

"У той час, коли ми не можемо дійти згоди у питаннях, які розділяють нас, існують спільні інтереси, які ми не можемо ігнорувати", – додав Хантсман.

Як повідомляють ЗМІ, можливо, Джон Хантсман змагатиметься за крісло губернатора Юти. Він вже займав цю посаду з 2005 по 2009 рік.

Дивіться також: Американець у російській тюрмі: як вдалось вижити 2-денне затримання, що перетворилось на 2-річне ув’язнення