Індія залишається одним з епіцентрів пандемії COVID-19 після того, як понеділок 26 квітня став п’ятим поспіль днем рекордної кількості виявлених заражень коронавірусом - 352 991 за минулу добу.

У столиці Делі та інших містах країни, населення якої становить 1,3 мільярда, багато лікарень не можуть приймати хворих через переповнення і скаржаться на брак медичного кисню.

За даними міністерства охорони здоров’я Індії за останні 24 години кількість померлих після зараження коронавірусом в країні становила 2 812.

Індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді закликав громадян виконувати правила карантину та робити щеплення.

Але темпи вакцинації в Індії сповільнилися через недостатні обсяги вакцин в умовах браку сировинних речовин, а також після пожежі на одному з індійських підприємств, що виготовляє вакцину AstraZeneca.

Президент Джо Байден у неділю сказав, що США надішлють до Індії речовини, необхідні для виготовлення вакцин та медичне устаткування для лікарень.

Білий дім пішов на такий крок після того, як індійські посадовці а також фармацевтична компанія Індійський інститут сироватки крові закликали, щоб Сполучені Штати скасували запроваджені у лютому обмеження на експорт зі США сировини для вакцин.

Провідний американський епідеміолог Ентоні Фаучі також сказав, що США розглядають можливість надати Індії частину американських запасів вакцини AstraZeneca, яку у Сполучених Штатах ще не ліцензували і не використовують.

Велика Британія оголосила, що надсилає апарати для допомоги диханню, а також пристрої для концентрації кисню.

Німеччина теж повідомила, що надсилає кисень та ліки. Про плани надіслати кисень каже також Франція.

Критика індійської влади

Прем’єр-міністр Нарендра Моді та інші політики в Індії зазнали критики за те що в умовах пандемії проводили передвиборчі мітинги, в яких брали участь тисячі людей.

Правозахисники та деякі парламентарі також висловлюють обурення видаленням з Twitter дописів, в яких владу критикували за дії в умовах пандемії.

Інформаційне агентство Reuters передає, що в компанії Twitter підтвердили вилучення низки дописів після позовів індійського уряду.

Серед них були дописи члена парламенту, міністра уряду в штаті Західний Бенгал, а також індійського кінорежисера.

«Приховування інформації та обмеження критики уряду не лише небезпечне для Індії, але й загрожує людям в інших країнах світу», - сказав агентству Reuters адвокат Мірза Саіб Беґ, дописи якого також були вилучені.

Згідно з повідомленнями уряд скористався законом про інформаційні технології, який дозволяє владі закривати доступ до інформації для захисту «суверенітету і цілісності Індії», а також, щоб зберігати громадський порядок.

Twitter має в Індії приблизно 17,5 мільйонів користувачів.

В останньому звіті за період першого півріччя 2020 року Twitter повідомляє, що отримав 42 220 юридичних вимог про видалення інформації в понад п’ятдесяти країнах, а найбільше вимог надходило від п’яти країн, включно з Росією, Індією і Туреччиною.

Цього року Twitter закрив десятки облікових записів у відповідь на вимоги уряду Індії, який скаржився на поширення оманливої інформації, що мала на меті підштовхнути насильство під час фермерських протестів поблизу Делі.

Twitter заявляє, що не закрив усі понад 1100 облікових записів, як цього вимагав уряд, бо не всі вимоги відповідали індійським законам.

Після протистояння з Twitter уряд Індії оголосив нові жорсткіші правила регулювання соціальних медій і для притягнення компанії до відповідальності за зловживання та порушення.

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