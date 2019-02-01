Гідна відповідь Росії, чи подарунок Путіну? США виходять з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності

Державний секретар США Майк Помпео заявив у п'ятницю про вихід США із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Помпео заявив, що Державний департамент за 6 місяців передасть Росії офіційну заяву про вихід з угоди, якщо Росія не повернеться до виконання положень Договору.

Надто довго Росія безкарно порушувала​ Договір, таємно створюючи та розміщуючи заборонені ним ракетні системи, які становлять безпосередню загрозу нашим союзникам та військам за межами США

Прикладом порушення договору з боку Росії називають нові російські ракети 9М729. США не мають у Європі аналогів цієї зброї, яка здатна сягнути європейських столиць та військових баз США у регіоні за короткий проміжок часу.

У п'ятницю Помпео заявив про "обов'язок США належно відповісти" на дії Росії.

Білий дім у заяві з даного приводу відзначив, що США дотримувались договору понад 30 років, але "не будуть обмежувати себе його положеннями, доки Росія не повернеться до його виконання, яке можна буде підтвердити та гарантувати".

Наші союзники по НАТО цілком підтримують нас, бо розуміють, яку загрозу становить порушення з боку Росії

Рішення США також мотивоване необхідністю відповісти на нарощування Китаєм озброєнь на які Америка, за умовами Договору, не може відповісти відповідним посиленням власного арсеналу.

Угода підписана у 1987-му році президентами США та СРСР стала першою угодою щодо контролю за озброєннями, яка заборонила цілий клас озброєнь: крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 500 до 5000 кілометрів. Росія відкидає звинувачення у тому, що вона порушує угоду. У Москві заявили, що рішення США покликане надати Америці можливість відповісти на заявлену Росією здатність її нової гіперзвукової ядерної зброї гарантовано подолати систему протиракетної оборони США. Мовляв розміщення американської ядерної зброї середньої дальності у Європі гарантує здатність США скоротити час необхідний для завдання удару по Росії.

"Надто довго Росія безкарно порушувала​ Договір, таємно створюючи та розміщуючи заборонені ним ракетні системи, які становлять безпосередню загрозу нашим союзникам та військам за межами США.

Завтра США припинять виконання зобов'язань за Договором та почнуть процес виходу з нього, який буде завершено за 6 місяців, якщо Росія не повернеться до виконання Договору та знищить всі ракети, які суперечать умовам Договору, пускові установки та пов'язане устаткування. Наші союзники по НАТО цілком підтримують нас, бо розуміють, яку загрозу становить порушення з боку Росії та загрозу зусиллям спрямованим на скорочення озброєнь, яку тягне за собою ігнорування порушень Договору", - йдеться у заяві президента США з приводу виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Заява також відзначає, що Америка готова до переговорів з Росією щодо контролю за озброєнням, а у разі їх успіху, США готові "розробити, можливо вперше в історії, надзвичайні відносини на економічному, торговельному, політичному та військовому рівнях".

Головним полігоном розміщення та ціллю відповідних ракет під час "Холодної війни" між СРСР та США була власне територія Європи. Нині країни Європи висловлюють найбільшу зацікавленість у збереженні угоди, прагнучи уникнути нарощування США та Росією відповідних озброєнь у регіоні.

Рішення США підтримав сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Я цілком підтримую рішення Адміністрації президента Трампа вийти з Договору через його невиконання Росією. Росія роками порушувала Угода, а Адміністрація президента США Барака Обами нічого з даного приводу не зробила", - заявив Грем.

Впливовий сенатор-демократ Кріс Мерфі при цьому назвав рішення Трампа "подарунком для Росії".

"США продовжують віддалятись від світу. Припинення Договору - це подарунок для Росії - бо дозволяє їй прискорити створення ядерних ракет середньої дальності вже без нагляду США. Ми не отримуємо жодних переваг від цього рішення, лише додаткові ризики", - заявив Мерфі.

Напередодні рішення США засудила Беатріс Фін, виконавчий директор Міжнародної кампанії за відмову від ядерних озброєнь.

"Якщо США стурбовані, що Росія порушує Договір, то вихід з неї - це найгірший можливий вибір, бо це дозволить і Росії вийти з договору. Не знаю, як ще сказати, наскільки це погана ідея. Це рішення не матиме жодного впливу на Росію та Китай. Ось вам цитата, яка вказує, що США підтримують ідею гонки ядерних озброєнь: "Це дозволить нам розробити та побудувати системи, над якими ми не працювали, бо дотримувались угоди". І знаєте, що найбільше лякає? Ці ракети побудовані, щоб їх використали проти європейських міст. Трамп та Путін грають у гру, в якій повне знищення загрожує великим та малим містам на території Європейського континенту. І наші уряди не роблять достатньо, щоб нас захистити від цього! Уряди Європи не можуть допустити та легітимізувати погрози використання ядерної зброї на їх території. Вони всі повинні приєднатись до угоди про заборону ядерної зброї!", - заявила Фін.

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