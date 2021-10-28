Байден заявив про досягнення історичної угоди щодо плану соціальних витрат у США, але її схвалення залишається під питанням

Президент Джо Байден у четвер виступив із заявою щодо переговорів, які стосуються його планів соціальних витрат. Звернення президента до країни відбулося напередодні його поїздки до Європи для зустрічей зі світовими лідерами.

Вартість пакету інвестицій до соціальних програм становить 1,5 трильйона доларів.

Президент заявив, що Демократична партія досягла історичної рамкової угоди щодо цієї проблеми. За словами Байдена, йдеться про найбільші в історії інвестиції у США. У Демократичній партії США назвали угоду "найбільшою протягом життя цілого покоління інвестицією" у майбутнє країни.

Як відзначив Байден у соціальній мережі Twitter, рамкова угода передбачає створення мільйонів робочих місць, зростання економіки, інвестиції у країну та людей, перетворення кліматичної кризи на нагоду, та "ставить країну на шлях до перемоги у економічному змаганні із Китаєм та рештою світу".

Втім поки не ясно, чи має Байден необхідну кількість голосів для схвалення угоди щодо соціальних витрат, а також супутнього двопартійного інфраструктурного законопроекту на 1 трильйон доларів. Навіть якщо така угода буде схвалена, Байден вирушить на зустріч лідерів G20 у Римі, а потім на Конференцію ООН зі зміни клімату в Глазго в ситуації, коли остаточний законодавчий акт з цього питання не буде прийнятий.

У четвер Байден нагадав, що США, як і раніше, є найбільшою економічною державою світу, але попередив, що без рішучих дій це становище може бути втрачено.

Президент США також наголосив на важливості справедливого оподаткування найбільших корпорацій.

У Республіканській партії виступають проти ініціатив Байдена.

Сенаторка-республіканка Марша Блекберн сьогодні заявила, що "Байден ховає захоплення уряду під машкарою витрат".

Конгресвуман-республіканка Маржорі Тейлор Грін закликала республіканців у Палаті представників Конгресу США не підтримувати плани Байдена та демократів.

"Багатотрильйонні законопроекти Джо Байдена призведуть до зростання боргу протягом наступних 10 років. До 2049, федеральний борг буде у 3 рази більшим за обсяг економіки. План Байдена "Відбудуємо краще, ніж було" це відстрочена катастрофа", - твітує Стівен Мур, дописувач видання The Wall Street Journal.

Раніше у четвер глава Білого провів переговори з лідерами демократів у Палаті представників.

Перед тим прес-служба Білого дому повідомила, що президент анонсує рамкову концепцію, яка послужить основою для законопроекту Build Back Better («Відбудуємо краще, ніж було»), і закликає Конгрес якнайшвидше винести на розгляд цю історичну ініціативу.

Ця ініціатива покликана допомогти США досягти своїх цілей у галузі боротьби зі зміною клімату, сприяти створенню мільйонів добре оплачуваних робочих місць, допомогти більшій кількості американців знайти і зберегти роботу, а також удосконалити і реформувати імміграційну систему.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters.

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