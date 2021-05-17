До кінця червня США відправлять до інших країн 80 мільйонів доз вакцин - вперше відправляють вакцини дозволені в Америці

Президент США Джо Байден оголосив у понеділок, що до кінця червня відправить до інших країн 80 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

За словами Байдена, в інші країни будуть відправлені партії вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson. Таким чином, Сполучені Штати вперше поділяться вакцинами, дозволеними для використання в країні. Раніше вже була запланована відправка 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, яка поки не схвалена американськими регулюючими органами.

"Америка ніколи не буде повністю захищена поки у світі лютує пандемія. Саме тому сьогодні я заявляю, що протягом наступних 6 тижнів ми відправимо 80 мільйонів доз вакцин до інших країн. Це правильний вчинок. Це розумний вчинок. Це сильний вчинок", - заявив президент США.

«Подібно до того, як під час Другої світової війни Америка була арсеналом демократії, в боротьбі з пандемією COVID-19 наша країна стане арсеналом вакцин», - сказав Байден.

Байден зазначив, що жодна країна не відправить за кордон більше вакцин, ніж США.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила у понеділок, що вакцини буде відправлено до країн, які "потерпають від пандемії".

Згідно з оновленими федеральним даними станом на ранок понеділка, в США введено більш 272 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 і поширено понад 340 мільйонів.

"Відправляючи 80 мільйонів вакцин до інших країн, ми будемо боротись з хворобою у світі, щоб лишатись у безпеці вдома", - твітує сьогодні Саманта Пауер, очільниця Агентства США з міжнародного розвитку.

"Добре, що США скоро почнуть експортувати вакцини від COVID-19: це врятує життя в інших країнах та вдома, пришвидшить глобальне екологічне відновлення, послабить імміграційні тиски, та буде прикладом доброї волі. Краще пізніше, ніж ніколи, але було би ще краще пришвидшити процес та збільшити його масштаби", - твітує Річард Хаас, президент американського аналітичного центру Council on Foreign Relations.

Майже 60 відсотків дорослого населення США отримали хоча б одне щеплення, що значно вище, ніж у багатьох країнах, таких, як Бразилія і Індія, які відчайдушно потребують додаткових доз і стикаються зі зростанням захворюваності.

Байдена давно закликають поділитися американськими вакцинами з іншими країнами, але він підкреслював, що спочатку необхідно взяти під контроль пандемію в США.

Дивіться також: Час-Тайм. Як убезпечити регіон Чорного моря від агресії РФ?