Президент Куби Рауль Кастро піддав критиці «ворожу риторику» з боку Трампа

Промова президента Трампа у п’ятницю була «повна ворожої риторики, яка нагадує часи відкритого протистояння». Таку оцінку, за повідомленням видання The Hill, дано в заяві адміністрації президента Куби Рауля Кастро.

Куба не задоволена з приводу зміни у політиці Трампа щодо Куби. Трамп відмінив кілька змін, які запровадив колишній президент Барак Обама під час свого другого терміну на посаді, що регулювали відносини з Кастро і пом’якшили обмеження на подорожування і торгівлю між обома країнами.

Згідно з Кастро, «останні два роки показали, що обидві країни можуть співпрацювати і співіснувати у цивілізований спосіб». Інформаційні агентства повідомляють, що заява адміністрації Кастро, оприлюднена контрольованими урядом ЗМІ, закликає до «респектабельного діалогу» із Сполученими Штатами.

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