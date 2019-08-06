На тлі загострення торговельної війни США назвали Китай валютним маніпулятором

Уряд США дійшов висновку, що Китай маніпулює своєю валютою, і Вашингтон має намір з допомогою Міжнародного валютного фонду припинити дії Пекіна, які в Америці вважають несправедливою конкуренцією.

Про це заявив американський міністр фінансів Стівен Мнучин на тлі загострення торговельної війни між двома країнами.

Після оголошення долар впав до найнижчого за останні два тижня рівня щодо євро.

Китай у понеділок вперше за десять років дозволив юаню опуститися нижче ключового рівня - 7 юанів за долар і згодом заявив, що припинить купувати у США сільськогосподарську продукцію.

Зниження курсу юаня на 1,4% відбулося кількома днями по тому, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп застав фінансові ринки зненацька, оголошенням про наміри з першого вересня накласти додатково 10% мита на решту китайського імпорту, обсяги якого сягають 300 мільярдів доларів.

Оголошення з'явилося після короткого затишшя в торговельній війні, яка сповільнила зростання світової економіки і вплинула на міжнародні потоки товарів.

Сполучені Штати останнього разу офіційно називали Китай валютним маніпулятором 1994 року.

США вважають валютними маніпуляторами ті уряди, які навмисно впливають на обмінний курс їхніх національних валют щодо долара, щоб отримати переваги у міжнародній торгівлі.

Дешевший китайський юань означає, що китайські товари коштують менше, якщо їх купувати за валюти інших країн.

Офіційна газета китайської Комуністичної партії у вівторок написала, що Сполучені Штати “навмисно руйнують міжнародний порядок”.

У жорсткій редакційній статті газети не сказано про останнє рішення США, але заявлено, що Вашингтон бере в заручники власних громадян, повідомляє агентство Reuters.

Часопис стверджує, що великі країни повинні гарантувати стабільність у світі, а також створювати умови і можливості для розвитку всіх країн.

1988 року США звинувачували у валютному маніпулювання Тайвань і Південну Корею.

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