Новий голова Пентагону: Китай пропонує країнам міняти суверенітет на прощення боргів

Міністр оборони США Марк Еспер піддав різкій критиці "дестабілізуючі" дії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні під час свого першого міжнародного турне.

Це включає перетворення глобальної ресурсної бази на арену військової діяльності, використання хижацької економіки та угод про обмін суверенітету країн на прощення їм боргів

Виступаючи перед журналістами у Сіднеї поруч із держсекретарем США Майком Помпео та їхніми австралійськими колегами, Еспер сказав, що США налаштовані "рішуче проти тривожної моделі агресивної поведінки, дестабілізуючої поведінки Китаю".

"Це включає перетворення глобальної ресурсної бази на арену військової діяльності, використання хижацької економіки та угод про обмін суверенітету країн на прощення їм боргів, і просування спонсорованих державою крадіжок інтелектуальної власності інших країн", - заявив Еспер.

Згадуючи прощення боргів в обмін на суверенітет країн, Еспер ймовірно мав на увазі так звані "боргові пастки", як, наприклад, угода 2017 року, за якою, Китай отримав контроль над портом у Шрі-Ланці.

Після того, як влада Шрі-Ланки не змогли здійснювати платежі задля погашення заборгованості перед Китаєм, їй довелося передати китайському уряду порт і територію у 60 квадратних кілометрів терміном на 99 років.

На думку старшого директора Центру воєнної і політичної влади при Фонді захисту демократій Бредлі Боумана, Китай, ймовірно, скоїв найбільшу крадіжку інтелектуальної власності в історії людства.

Боуман заявив кореспонденту "Голосу Америки", що інтелектуальну власність, викрадену Пекіном, використовують для модернізації китайських арсеналів, які, в разі військового конфлікту, використають для вбивства американців і їхніх союзників.

"США не сидітимуть склавши руки, поки одна країна намагається змінити регіон собі на користь за рахунок інших", - сказав Еспер.

Помпео заявив у неділю, що США не просять країни "обирати" між США і Китаєм.Однак у союзників в регіоні посилюється стурбованість через зростання економічної і військової напруженості між Китаєм і США.

Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн високо оцінила міцні "товариські відносини" між США та Австралією, але зазначила, що Китай - також важливий партнер для її країни.

"Ніхто не зацікавлений в тому, щоб Індо-Тихоокеанський регіон став більш суперницьким або конфронтаційним", - сказала вона.

Країни Південно-Східної Азії зіткнулися з перспективою вибору сторін у червні під час щорічного військового форуму "Шангрі-Ла діалог" в Сингапурі. Питання набуло настільки серйозного характеру, що прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун попередив, що невеликі країни "примушуються" до вибору сторін.

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