Потрібні чи не потрібні: американські експерти про дебати в Україні

Звичайно потрібні дебати! Це божевілля проводити президентські вибори, де вирішується доля твоєї країни, без дебатів.

"Звичайно потрібні дебати! Це божевілля проводити президентські вибори, де вирішується доля твоєї країни, без дебатів", зазначив Браян Вітмор із Центру аналізу європейської полтики.

"Що вони збираються робити з корупцією? Україна трансформується з олігархічної країни у країну зі справжнім плюралізмом. Я хочу знати як кожен кандидат бачить цей шлях. За 5 років ми цього не побачили, або ж прогрес був дуже повільний. Зеленський досі обіцяв цуценят, веселки і чудеса. Я б хотів бачити, які справжні, конкретні кроки він збирається зробити. І єдиний шлях це побачити – це дебати", - додав Вітмор.

Майкл Карпентер із Центру Дипломатії та Глобального залучення імені Пенна-Байдена також погоджується про необхідність дебатів.

Це найбідніша країна в Європі, навіть бідніша за Молдову. У нього було 5 років щоб перезапустити економіку. Які нові ідеї він має?

Експерт вважає, і Порошенко і Зеленський мають відповісти українцям на наступні запитання: "Що вони збираються зробити щоб подолати корупцію? Щоб виграти війну з Росією? Щоб підняти українську економіку?"

Побачити словесний двобій кандидатів у президенти України хотіла би і Мелінда Гарінг з Атлантичної Ради США: "Я хотіла б почути чому Зеленський вважає, що референдум щодо НАТО абсолютно необхідний, якщо сьогодні опитування кажуть, що більшість українців підтримують вступ в НАТО. Чому ми навіть про це говоримо? Україна визначилися з цим питанням і твердо стоїть на прозахідному шляху".

"Від Порошенка я хочу почути, як він збирається розвивати економіку. Українська економіка росте лише на 3 з половиною відсотка. Це найбідніша країна в Європі, навіть бідніша за Молдову. У нього було 5 років щоб перезапустити економіку. Які нові ідеї він має?" - додала Гарінг.

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