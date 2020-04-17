Експерти у Вашингтоні дають позитивні але обережні оцінки обміну полоненими, який у четвер відбувся в Україні. Відео

Колишній посол США в Україні, а нині віце-президент Інституту миру Вільям Тейлор позитивно оцінив останній обмін полоненими між Росією та Україною, зазначивши, що це є ознакою того, що сторони здатні до діалогу, і висловивши обережну надію, що такий діалог може зрештою привести до миру. Натомість політолог Майк Карпентер, директор Інституту з дипломатії та глобального залучення та розвитку імені Пенн-Байдена має менш оптимістичну позицію щодо обміну полоненими та і стверджує, що Путін погоджується на такі кроки лише для того, щоб затягти конфлікт та зрештою отримати своє.