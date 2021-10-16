США: Відносини із Грецією виходять на новий рівень

Сполучені Штати і Греція оновили існуючу Угоду про взаємну співпрацю у галузі оборони, що розцінюється як крок у бік зміцнення двосторонніх оборонних зв'язків.

Поправку до угоди було підписано держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіас, під час візиту останнього до Вашингтона.

Стратегічний діалог США і Греції був ініційований в 2018 році держсекретарем Майком Помпео і його грецьким колегою.

Блінкен назвав діалог свідченням загальної прихильності двох країн поглибленню партнерства, завдяки якому вони стануть «ще більш потужною силою для забезпечення миру, процвітання і людської гідності».

Поправка дозволить американським військам в Греції проводити підготовку та операції у більшій кількості локацій, розповів Блінкен на прес-конференції.

Як відзначив Блінкен у Twitter, поправка гарантує, що США мають кращу здатність "просувати мир, безпеку, та процвітання у Східному Середземномор'ї".

Посольство США у Греції повідомило, коментуючи підписання дипломатами оновленої угоди, що сторони виводять їх відносини на "новий рівень".

Дендіас заявив, що поправка захищає інтереси Греції і робить можливим співробітництво, що виходить за рамки оборонних питань.

Як повідомляє американське видання The Washington Examiner, у Вашингтоні Дендіас також наголосив на загрозі війни з Туреччиною, з якою стикається його країна.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", The Washington Examiner.

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