Голова розвідки США закликала до "виваженої" відповіді на витік документів Пентагону

Керівниця розвідки США вважає, що країна має засвоїти «вірні уроки» і не реагувати надмірно на витік сотень секретних документів на популярній серед геймерів платформі соціальних мереж.

Директорка національної розвідки Авріл Гейнс сказала, що масштабний витік інформації про війну в Україні та розвідку, зібрану США як щодо супротивників, так і союзників, «просто пригнічує... дуже розчаровує».

Вона також застерегла від поспішного впровадження змін у протоколи безпеки, які можуть перешкодити здатності США ділитися та ефективно використовувати розвіддані в майбутньому. «Я думаю, що ми завжди, з будь-якого сценарію, з будь-якого інциденту ми засвоїмо урок, коли зрозуміємо, що сталося, і покращимо захист інформації», — сказала Гейнс перед аудиторією в середу у Фонді Карнегі у Вашингтоні.

«Я думаю, що ми всі намагаємося зробити правильні висновки і не перетискати внаслідок цього, — додала вона. - Я маю на увазі прагнення покращувати практику, але не підривати нашу здатність надавати інформацію та втілювати нашу місію».

Службовця Національної гвардії США, 21-річного Джека Тейшейру заарештували на початку цього місяця, і пред’явили численні звинувачення, через те, що він вилучив документи з безпечного робочого середовища, забрав їх додому, а потім опублікував інформацію або фотографії документів на Discord.

Минулого тижня New York Times повідомила, що Тейшейра також міг поділитися секретною інформацією на загальнодоступному каналі YouTube із сотнями користувачів.

Пентагон назвав витік інформації «умисним злочинним актом» і минулого тижня оголосив, що вже почав обмежувати доступ до секретної інформації. У неділю голова Комітету з розвідки Сенату США заявив ABC News, що іншим відомствам, а не лише військовим, можливо, доведеться почати вводити додаткові обмеження на доступ до надсекретних документів.

«Коли ми підійдемо до цього найвищого рівня секретності, ми, можливо, побачимо, що надто багато людей користуються цим, понад 4 мільйони людей мають допуск», — сказав сенатор-демократ Марк Ворнер, комітет якого опікується розвідувальними службами країни.

«Нам потрібен хтось, хто б повністю відповідав за весь процес впровадження грифу "секретно", і я думаю, що до цих секретних документів має бути менший доступ», – додав він.

Інші законодавці США також закликали до реформ. «Якщо ви збираєтеся надати людині з таким рівнем емоційної зрілості доступ до інформації, чому ми не використали технологію, щоб перешкодити нею ділитися?» Про це заявив сенатор-республіканець Джон Кеннеді після нещодавнього секретного брифінгу.

Але глава розвідки США в понеділок закликала до «виваженого» підходу, зазначивши, що рішення США поширювати, а в деяких випадках і розсекречувати розвіддані, допомогло підірвати операції впливу Росії напередодні її вторгнення в Україну, і стимулювало підтримку Києва.

«Під час конфлікту в Україні ми пройшли дуже ретельний процес, щоб мати можливість розкрити стільки інформації, скільки ми відчували, що зможемо, зберігаючи при цьому в основному наші джерела та методи. І я вважаю, що це було доцільно", - сказала Гейнс.

«З цим завжди пов’язаний ризик, – додала вона. - Але я думаю, що це також може бути корисно для національної безпеки та зовнішньої політики. І це, звичайно, наша головна місія».