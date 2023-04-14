Підозрюваного у поширенні секретної інформації Тейшейру можуть засудити на 15 років

Американська дипломатка Марі Йованович, посолка США в Україні у 2016-2019 рр, презентувала книгу мемуарів Lessons from the edge (Уроки з краю), що охоплюють дипломатичну роботу Йованович в Україні, Вірменії, Киргизстані. А також про роки її роботи у США, зокрема, в період президентства Дональда Трампа, дії якого вона називала “залякуванням” та свідчила у справі про його імпічмент.

“В українців можемо багато чому вчитися. Щодо своєї демократії ми також повинні почати діяти так, наче від цього залежать наші життя”, - сказала Марі Йованович під час презентації мемуарів в Аспен Інституті у Вашингтоні.

Дипломатка відзначила “дорослість” українського громадянського суспільства та його зростання із 2001 р., коли вона розпочала роботу у посольстві США в Україні.

“Як відвойовують дітей від Росії, як українці об'єднуються, це і є реальне громадянське суспільство", - додала на підтвердження цієї думки ексміністерка фінансів України Наталія Яресько, яка модерувала презентацію. - Саме воно [громадянське суспільство - ред.] забезпечило успіх українського захисту. Бо лідерство важливе, але сам президент без людей, які діють разом всією країною, щоб захистити державу, не був би здатний на успіх. Цим Україна відрізняється від, наприклад, Білорусі”.

Як американські громадяни, ми також маємо стосунок до цієї війни. Це стосується нашої національної безпеки.

Стосовно війни Росії проти України, Йованович наголосила під час презентації: “Як американські громадяни, ми також маємо стосунок до цієї війни. Це стосується нашої національної безпеки. Погоджуюся із президентом Зеленським, який сказав Конгресу, що допомога Україні – це не благодійність, а інвестиція у безпеку. Коли подивитеся, що Росія зробила у Грузії, Сирії, ви розумієте, що ми не можемо дозволити їй робити це далі. Росія хоче відродити імперію”.

Йованович переконана, що США повинні допомагати Україні перемогти у війні, інакше доведеться мати справу з подальшими загарбницькими діями Росії, а також діями інших автократій, які наразі “спостерігають, як реагує світ, коли хтось дозволяє порушувати міжнародні правила”.

“Як ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти Україні перемогти - ось питання, яке ми повинні собі ставити”,- каже Йованович.

На питання про Китай, Йованович зауважила: “Якби я була українкою, я б не довіряла Китаю. Вони досить близькі до Росії. Ми знаємо, що Зеленський запросив китайського лідера до Києва, але Китай не готовий наразі до такого візиту”.

Серветки й маленький дзен-садок із піском у посольстві

У книзі Йованович розповідає про колектив посольства США як спільноту, про “родинні” заходи посольської громади, спільні побоювання щодо радіації з Чорнобиля, про спільні відзначення як свят, так і втрат, чи болісних сумних подій.

Ми мали багато причин для стресу. Було стільки сліз, що на моєму столі для перемовин стояли серветки й маленький дзен-садок із піском, крихітними камінчиками та мініатюрними граблями, щоб запропонувати людям робити щось руками під час обговорення складних тем”, - розповідається у книзі.

Шість переїздів і 20 років по тому я все ще маю цю прекрасну бордову писанку.

Українськими писанками Марі Йованович досі декорує не лише Великодні свята, але і – щороку – різдвяну ялинку. Одну з писанок дипломатка отримала у найважчий день своєї кар'єри – її намалювала однокласниця 10-річної Абігаль Гулки, яка загинула в автокатастрофі разом з батьком Ґреґорі Гулкою, американським працівником Посольства США в Україні. “Шість переїздів і 20 років по тому я все ще маю цю прекрасну бордову писанку, і щороку прикрашаю нею свою різдвяну ялинку на знак пам'яті про Абігаль і Ґреґа”.

Щодо колишнього президента США Дональда Трампа, який відкликав Йованович з посади головної дипломатки в Україні у 2019 році, авторка книги прокоментувала цей крок як “раніше немислимий напад на нашу демократію”.

Я бачила спроби нелегітимного захоплення влади в інших країнах, але ніколи не думала, що побачу щось подібне вдома.

“Я бачила такі спроби нелегітимного захоплення влади в інших країнах, але ніколи не думала, що побачу щось подібне вдома”, - йдеться у мемуарах.

“У змові Трампа і Джуліані в Україні ми бачили нещадну, цілеспрямовану одержимість збереженням влади, відсутність моральних цінностей, сорому та ввічливості, приголомшливе ігнорування та неповагу до фактів, правди й досвіду”, - написала Йованович.

Дипломатка також “озброїлася” висловом Тараса Шевченка, коли поверталася з України після свого відкликання Трампом із посади. У розділі книги під назвою "I love Ukraine" авторка розповідає: “Я завершила [промову в Україні перед від'їздом до США, - ред.] чи не найвідомішим рядком великого українського письменника Тараса Шевченка: «Борітеся - поборете». Це була моя остання вказівка великій команді… Це також було нагадуванням мені самій. Я знала, що божевілля Джуліані-Луценка не закінчилося. Я не знала, до чого повертаюся, але я знала, що матиму ще одну битву в майбутньому. Я мала боротися далі. І я мала побороти, перемогти”.

Як повідомляв Голос Америки, раніше Йованович заявляла, що українські посадовці попереджали її про кампанію з заплямування її репутації з боку адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, а також колишнього українського прокурора Юрія Луценка. Мін'юст США у 2020 році перевіряв інформацію, подану у "фільмі-розслідуванні" консервативного телеканалу One America, де фігурував також Луценко. Фільм, як виявилося, містив чимало неточностей.

Йованович зацитувала і власну матір, яка радила їй: “Ти завжди надійся на краще, але готуйся працювати. Про всяк випадок. Бо ніколи не знаєш, що попереду”.

Як повідомляв Голос Америки, колишня посолка США в Україні Марі Йованович двічі свідчила в рамках розслідування Конгресу США, яке завершилось винесенням рішення про імпічмент Дональду Трампу в Палаті представників.

За документами американської неурядової організації American Oversight, Державний департамент США тоді виступав проти свідчень Йованович, яка була діючою співробітницею відомства.

Сам Дональд Трамп, коли був президентом, звинувачував колишню посолку Йованович, що вона принаймні рік відмовлялась вішати офіційний портрет президента у посольстві США у Києві.

"Вона – не янгол", - розповідав Трамп каналу Fox News. - "Ця посолка, про яку говорять, що вона така чудова, не хотіла вішати мій портрет в посольстві. Вона не хотіла його вішати".

"Багато з того, що вона робила, мені не подобалось", - заявляв Трамп.