Тегеран відкинув вимогу США про перевірку іранських військових об’єктів

Іран відкинув вимогу високопоставленого дипломата Сполучених Штатів щодо інспекції іранських військових об’єктів інспекторами МАГАТЕ, нехтуючи коментарями представниці США при ООН, називаючи це «мрією».

Представник іранського уряду Мохаммад Багер Нобахт заявив репортерам, що вимога посла Ніккі Гейлі не заслуговує на увагу. Іран не дозволить будь-якої інспекції своїх об’єктів, зокрема «наших військових об’єктів».

Він сказав, що ці об’єкти і вся інформація про них «засекречені». Заяву Нобахта передало іранське телебачнення.

Минулого тижня Гейлі заявила, що Сполучені Штати хочуть перевірити іранські військові й невійськові об’єкти, щоб переконатися, чи дотримуються умови ядерної угоди від 2015 року між Іраном і провідними країнами світу.

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