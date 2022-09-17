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- Associated Press
Голова військової розвідки США прокоментував хід війни в Україні
Невдачі та обмежені ресурси Росії в Україні показують, що її війська наразі не здатні досягти початкових цілей президента РФ Володимира Путіна щодо вторгнення в країну, заявив у п’ятницю глава розвідки Пентагону.
“Зараз ми підходимо до моменту, коли, я думаю, Путіну доведеться переглянути цілі цієї операції", — сказав генерал-лейтенант Скотт Бер’єр, директор Розвідувального управління Міністерства оборони США, представникам розвідки та національної безпеки на конференції біля Вашингтона. Тому що "зараз цілком зрозуміло, що він не зможе здійснити свій початковий намір".
Путін відправив війська в сусідню Україну в лютому, намагаючись, як кажуть офіційні особи США, повалити дружній до Заходу уряду України. На початку війни українські війська відтіснили російських бойовиків від Києва. І минулого тижня Росія зазнала ще однієї серйозної невдачі, коли український контрнаступ змусив її війська відступити зі значної території на північному сході України.
«Росіяни планували окупацію, не обов’язково вторгнення, і їх відкинуто», — сказав Бер’є, посилаючись на небажання Путіна наразі повністю мобілізувати російські сили, щоб відправити більше людей на війну.
Президент США Джо Байден та інші офіційні особи адміністрації не називають останній відступ Росії перемогою України чи зламом у війні, і аналітики застерігають, що неможливо передбачити майбутнє.
“Він приходить до рішення, - сказав Бер'єр про Путіна. - Яким буде це рішення, ми не знаємо. Але це значною мірою вплине на тривалість конфлікту".
Бер'єр виступив на саміті розвідувального співтовариства в штаті Меріленд неподалік Вашингтона.
Відповідаючи на запитання про занепокоєння щодо того, що Путін може затосувати зброю масового знищення, якщо йому завадять на полі бою українські сили, які США підтримують, заступник директора ЦРУ Девід Коен сказав: "Я не думаю, що ми повинні недооцінювати відданість Путіна початковим цілям. Я не думаю, що є підстави вважати, що він від цього відмовився".
Сполученим Штатам також не варто недооцінювати «схильність до ризику» Путіна, сказав Коен. Путін і його офіційні особи на початку війни робили натякали на ядерний арсенал Росії та масову відплату, попереджаючи НАТО не втручатися в конфлікт.
"Зважаючи на це, ми не бачили конкретних доказів планування використання [зброї масового знищення]", - сказав Коен. Більш вірогідною формою будь-якої помсти Росії проти Сполучених Штатів були б спроби втручання до політичної системи США, сказали інші представники безпеки та розвідки.
Окремо на великому регіональному саміті в Узбекистані в п'ятницю Путін заявив, що продовжить атаку на Україну та попередив, що Москва може збільшити удари по інфраструктурі країни, якщо українські війська завдадуть удару по об'єктах у Росії.
У саміті в Узбекитані взяли участь лідери Китаю, Індії, Туреччини та інших країн.
Путін заявив, що «звільнення» всього східного Донбасу України є головною військовою метою Росії і що він не бачить необхідності її переглядати.
"Ми нікуди не поспішаємо", - сказав російський лідер.
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Польща побудувала новий морський шлях, щоб зменшити залежність від Росії
ВАРШАВА, Польща (AP) — Лідери Польщі відсвяткували у суботу відкриття нового — хоча й незавершеного — каналу, який, як вони кажуть, усуне необхідність для кораблів отримувати дозвіл Росії на вхід з Балтійського моря до портів Віслинської лагуни.
Захід був приурочений до 83-ї річниці радянського вторгнення до Польщі під час Другої світової війни та символічно продемонстрував кінець впливу Москви на економіку та розвиток регіону, який межує з російським Калінінградським ексклавом. Уряд каже, що водний шлях дає Польщі повний суверенітет у північно-східному регіоні, який потребує інвестицій та економічного розвитку.
«Ідея полягала в тому, щоб відкрити цей водний шлях і більше не просити дозвіл у недржньої країни, чия влада не вагаючись нападає та підкорює інших», — сказав президент Польщі Анджей Дуда.
Він сказав, що інвестиції окупляться через збільшення вартості землі навколо, через розвиток міст і портів у лагуні завдяки збільшенню торгівлі, бізнесу та туризму.
Кілька тисяч людей із національними біло-червоними прапорами зібралися під дощем, щоб спостерігати, як технічне судно «Зодіак II» проходить через водні ворота для урочистого відкриття каналу.
Очікується, що прохід невеликих суден та яхт буде дозволено в неділю.
Лідер правлячої правлячої партії Польщі Ярослав Качинський сказав натовпу, що це «початок четвертого великого порту Польщі (Ельблонг) і новий поштовх для розвитку цієї землі», який скоротить безробіття, яке є серед найвищих у Польщі - 7,6%.
Качинський підкреслив, що будівництво каналу свідчить про те, що «Польща є справді незалежною, суверенною та сильною державою, і має вагу».
Канал, вартістю майже 420 мільйонів доларів США, перетинає Віслинську косу на схід від Гданська і дозволяє кораблям йти з Балтійського моря та Гданської затоки до Ельблонга та менших портів лагуни без дозволу на прохід російською протокою Пілава. Це також скорочує маршрут від Балтики до Ельблонга приблизно на 100 кілометрів (54 морські милі).
Однак вантажні судна не можуть використовувати прохід, доки підхід до порту Ельблонг не буде поглиблено до 5 метрів (16 футів). Очікується, що вартість робіт становитиме 21 мільйон доларів, що є джерелом суперечок між національним урядом і місцевою владою.
- Голос Америки
"Не робіть цього" - Байден попередив Путіна про наслідки застосування ядерної зброї в Україні
Президент США Джо Байден застеріг російського президента Путіна від застосування хімічної, або тактичної ядерної зброї в Україні, повідомляє CBS.
"Не робіть цього. Не робіть цього. Не робіть цього. Ви зміните обличчя війни на несхоже ні на що з часів Другої Світової війни", - сказав Байден в інтерв'ю програмі СBS "60 хвилин", у відповідь на питання ведучого Скотта Пеллі проте, що би Байден сказав Путіну, якщо той думає застосувати хімічну чи ядерну зброю в Україні. Пеллі припустив, що, через успіхи України у війні, Путін може почуватись "загнаним у кут" і вдатись до таких заходів.
Байден відмовився називати те, як відреагують США, якщо все ж Путін піде на такий крок.
"Гадаєте, я б вам сказав, якщо б навіть точно знав, що це буде? - запитав Байден. - Звичайно, я вам не скажу, але наслідки будуть значними. Вони стануть іще більшими ізгоями в світі, ніж будь-коли. В залежності від того, що саме вони зроблять, буде визначено відповідь".
Шоу "60 хвилин" почне свій наступний сезон в неділю.
Речник Кремля Песков ухилився від відповіді на питання про можливість застосування ядерної зброї в Україні і порадив звернутись до доктрини, повідомляють російські ЗМІ.
Як повідомляв Голос Америки, аналітики у США обговорюють загрозу застосування Росією ядерної зброї на тлі поразок в Україні.
Генерал США (у відст) Кевін Раян, експерт Гарвардського університету, в коментарі Insider каже - якщо Росія прийме до свого складу регіони Донецької та Луганської областей, це може означати для Росії, що бойові дії точаться на її території, і це відкриє шлях для загальної мобілізації, а також поставить питання про застосування ядерної зброї. "Зброя НАТО буде стріляти всередині Росії і, що важливіше, російська держава буде під атакою, а ми знаємо, що це "червона лінія" для застосування ядерної зброї", - додає він.
Подібним занепокоєнням в інтерв'ю ВВС, пише Newseek, поділилась і колишня заступниця генсека НАТО Роз Готемоллер. Вона вказала, що не очікує використання Путіним міжконтинентальних ракет, але припускає, що той зробить "один удар через Чорне море, або вдарить по українському військовому об'єкту".
Колишній радник з нацбезпеки США Джон Болтон також припустив в інтерв'ю британському LBC, що через "катастрофічні поразки" ймовірність використання ядерної зброї Росією зростає.
Є і ті, хто не вважає, що Путін застосує ядерну зброю. Професор університету Джорджа Вашингтона Роберт Оттунг заявив Insider, що Путін не буде застосовувати ядерну зброю, навіть якщо "втратить все в Україні", через страх дій у відповідь.
А аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос сказав виданню, що Путін, ймовірно, зможе залишитись при владі і попри поразки в Україні, і висловив переконання, що "за зачиненими дверима Захід пообіцяв Кремлю вжити відповідних дій, якщо так безпрецедентно буде застосовуватись така зброя".
Публічна критика Індії війни Путіна в Україні може виявитися дієвішою, ніж заяви США і ЄС – коментатори
Наступного дня після того, як керівник Китаю утримався від підтримки Росії в її війні проти України, в п'ятницю прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що «зараз не час для війни».
Оглядачі зауважують, що ця публічна критика глави Кремля через майже семимісячний конфлікт в Україні свідчить про посилення міжнародної ізоляції Росії. А те, що вона виходить від Індії, може вплинути на позицію Росії.
На саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) президент Путін почув відкрито про занепокоєння країн, на підтримку яких Москва покладалася у протистоянні із Заходом через її напад на Україну
«Я знаю, що сьогоднішня епоха не є епохою війни, і я говорив з вами про це телефоном», — сказав Моді Путіну на зустрічі у узбецькому Самарканді, яку телевізійні канали транслювали у прямому ефірі.
Путін сказав Моді, що він розуміє, що індійський лідер стурбований ситуацією в України, але Москва робить усе можливе, щоб припинити конфлікт.
«Я знаю вашу позицію щодо конфлікту в Україні, ту стурбованість, яку ви постійно висловлюєте, -–сказав Путін. – Ми зробимо все, щоб якомога швидше це припинити».
За словами Путіна, Україна відмовилася від переговорів, бо заявила, що буде воювати, поки не вижене зі своєї землі всі російські війська.
Після того, як західні країни наклали санкції на Росію, змушуючи її вивести свої війська з України та припинити нелегальну агресію, Путін неодноразово казав, що Росія не ізольована, тому що вона може дивитися на схід до великих азіатських держав, таких як Китай та Індія.
Ці азійські країни збільшили купівлю російських енергоносіїв після того, як їхню закупівлю стали обмежувати європейські держави. Індія, яка від початку війни намагалася триматися нейтралітету в українському питанні, стала другим покупцем російської нафти після Китаю, скориставшись можливістю купувати російську нафту за зниженими цінами у той час, коли зростали світові ціни на продовольство та пальне.
Але на зустрічі ШОС Путін почув, що попри економічну вигоду, Індія і Китай не зацікавлені у продовженні російської війни в Україні, говорять оглядачі.
Фахівець з питань національної безпеки корпорації RAND Дерек Гроссман вважає, що на самміті в Узбекистані сталася непересічна подія.
«Сьогодні шляхи Індії та Росії розійшлись: замість того, щоб приватно вмовляти Путіна припинити війну, Моді публічно присоромив його. Подивимося, що з цього вийде, але я повинен сказати, що повідомлення з Індії матиме більшу вагу, ніж із США чи Заходу. Ненадійна позиція Китаю також повинна змусити Росію замислитися», – зауважив дослідник у своєму твіті.
Повідомляючи про зустріч в Узбекистані, газета New York Times, зауважує, що сигнали з Делі та Пекіна свідчать про те, що Росія потрапляє до глибшої міжнародної ізоляції.
Газета нагадує при цьому, що Індія та Китай надали Путіну підтримку в ООН, зменшуючи вплив резолюцій. При цьому Індія утрималася від голосування з критикою агресії Росії, хоча вона і висловила стурбованість насильством. Також Росія залишається основним джерелом дешевшої зброї для індійської армії, пише газета.
У четвер Путін сказав президенту Китаю Сі Цзіньпіну, що він розуміє, що Сі стурбований ситуацією в Україні, але похвалив лідера Китаю за «збалансовану» позицію щодо конфлікту.
- Голос Америки
Як прийняли переселенців з Бахмута на Кіровоградщині. Відео
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