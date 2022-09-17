Голова військової розвідки США прокоментував хід війни в Україні

Невдачі та обмежені ресурси Росії в Україні показують, що її війська наразі не здатні досягти початкових цілей президента РФ Володимира Путіна щодо вторгнення в країну, заявив у п’ятницю глава розвідки Пентагону.

“Зараз ми підходимо до моменту, коли, я думаю, Путіну доведеться переглянути цілі цієї операції", — сказав генерал-лейтенант Скотт Бер’єр, директор Розвідувального управління Міністерства оборони США, представникам розвідки та національної безпеки на конференції біля Вашингтона. Тому що "зараз цілком зрозуміло, що він не зможе здійснити свій початковий намір".

Путін відправив війська в сусідню Україну в лютому, намагаючись, як кажуть офіційні особи США, повалити дружній до Заходу уряду України. На початку війни українські війська відтіснили російських бойовиків від Києва. І минулого тижня Росія зазнала ще однієї серйозної невдачі, коли український контрнаступ змусив її війська відступити зі значної території на північному сході України.

«Росіяни планували окупацію, не обов’язково вторгнення, і їх відкинуто», — сказав Бер’є, посилаючись на небажання Путіна наразі повністю мобілізувати російські сили, щоб відправити більше людей на війну.

Президент США Джо Байден та інші офіційні особи адміністрації не називають останній відступ Росії перемогою України чи зламом у війні, і аналітики застерігають, що неможливо передбачити майбутнє.

“Він приходить до рішення, - сказав Бер'єр про Путіна. - Яким буде це рішення, ми не знаємо. Але це значною мірою вплине на тривалість конфлікту".

Бер'єр виступив на саміті розвідувального співтовариства в штаті Меріленд неподалік Вашингтона.

Відповідаючи на запитання про занепокоєння щодо того, що Путін може затосувати зброю масового знищення, якщо йому завадять на полі бою українські сили, які США підтримують, заступник директора ЦРУ Девід Коен сказав: "Я не думаю, що ми повинні недооцінювати відданість Путіна початковим цілям. Я не думаю, що є підстави вважати, що він від цього відмовився".

Сполученим Штатам також не варто недооцінювати «схильність до ризику» Путіна, сказав Коен. Путін і його офіційні особи на початку війни робили натякали на ядерний арсенал Росії та масову відплату, попереджаючи НАТО не втручатися в конфлікт.​

"Зважаючи на це, ми не бачили конкретних доказів планування використання [зброї масового знищення]", - сказав Коен. Більш вірогідною формою будь-якої помсти Росії проти Сполучених Штатів були б спроби втручання до політичної системи США, сказали інші представники безпеки та розвідки.

Окремо на великому регіональному саміті в Узбекистані в п'ятницю Путін заявив, що продовжить атаку на Україну та попередив, що Москва може збільшити удари по інфраструктурі країни, якщо українські війська завдадуть удару по об'єктах у Росії.

У саміті в Узбекитані взяли участь лідери Китаю, Індії, Туреччини та інших країн.

Путін заявив, що «звільнення» всього східного Донбасу України є головною військовою метою Росії і що він не бачить необхідності її переглядати.

"Ми нікуди не поспішаємо", - сказав російський лідер.