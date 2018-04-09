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США: Північна Корея бажає порушити тему денуклеаризації Корейського півострова

  • Голос Америки

Високопоставлений американський службовець заявив, що Північна Корея бажає вести переговори із США на тему денуклеаризації Корейського півострова.

Це перші конкретні ознаки, що лідер КНДР Кім Чен Ин хоче зустрітися з президентом Дональдом Трампом з часу, коли минулого місяця запропонував провести саміт.

Як раніше повідомлялось, Трамп заявив, що він бажає зустрітися з Кім Чен Ином ще до кінця травня. Проте про подробиці, включно з порядком денним переговорів та місцем зустрічі, ще не повідомлено. Однак американські офіційні розмови заявили, що між Вашингтоном і Пхеньяном продовжуються таємні контакти.

Президент Трамп послідовно закликає до денуклеаризації Корейського півострова.

У минулому Північна Корея обіцяла заморозити свою ядерну програму в обмін на продовольчу допомогу і пом’якшення економічних санкцій. Ці обіцянки не були дотримані.

Директор дослідів з ділянки оборони Центру національних інтересів у Вашингтоні Гаррі Казіаніс заявив, що Північна Корея висуне якісь вимоги перед тим, як відновляться переговори і що її вимоги для згоди відмовитися від ядерної зброї «будуть астрономічно високими».

«Вони можуть просити сотні мільярдів доларів економічної допомоги, сказав Казіаніс «Голосу Америки». – Вони можуть вимагати усунення американських військ з Корейського півострова. Вони можуть навіть сказати, щоб Південна Корея позбулася всієї ядерної технології і ядерних реакторів».

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