Ось що Ілон Маск назвав більшою небезпекою для світу, ніж Північна Корея

Серед його численних попереджень про зростання штучного інтелекту, Ілон Маск сказав, що автономні машини є небезпечнішими для світу, ніж Північна Корея, і можуть розв’язати «зброю терору». Він порівняв застосування штучного інтелекту з «викликанням диявола», повідомляє видання Washington Post.

Тепер винахідник-мільярдер і генеральний директор Tesla, який вважає, що штучний інтелект може спровокувати наступну світову війну, випустив ще одне серйозне застереження про те, як супер-інтелектуальні машини можуть домінувати у світі. Ці суперкомп’ютери можуть стати «безсмертним диктатором, від якого ми ніколи не втечемо», – Маск пристрасно попереджає в новому документальному фільмі «Чи ти довіряєш цьому комп'ютеру?», пише видання.

У документальному фільмі режисера Кріса Пейна Маск приєднується до все більшого кола експертів, які попереджають, що розумні машини вже принципово змінюють наше суспільство шляхом накопичення персональних даних, просування науки й медицини та починаючи створювати нові форми суперінтелекту, йдеться в статті.

«Ми швидко прямуємо до цифрового суперінтелекту, який набагато перевершує будь-яку людину, – говорить Маск у фільмі, прем’єра якого відбулася в четвер у Лос-Анджелесі. – Я думаю, це дуже очевидно», передає видання.

У фільмі представлені й інші експерти з технологій, які стверджують, що люди вже втрачають свій зв'язок із технологією, надаючи їй потужності та здібності, яких ніколи не зможе повернути людство.

Згідно з повідомленням видання Mashable, Маск настільки прагне донести свої застереження щодо штучного інтелекту до громадськості, що заплатив за те, щоб фільм транслювався безкоштовно на YouTube впродовж вихідних.

«Це дуже важливий предмет, – сказав він на прем'єрі фільму, повідомляє Mashable. – Це впливатиме на наше життя так, як ми цього навіть не можемо собі уявити».

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