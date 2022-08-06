США: Ми не бачимо від Росії готовності до дипломатичного рішення у війні проти України

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила в п'ятницю, що США не бачать "готовності Росії прийняти дипломатичне рішення", щоб завершити війну проти України.

"Москва та Київ мають віднайти шлях, як жити разом в мирі. Завжди краще вирішувати розбіжності за столом переговорів, а не на полі бою, - заявила Томас-Грінфілд у виступі в університеті Гани. - На жаль, ми не бачимо ознак, що Росія готова сприйняти дипломатичне рішення. Все ж наш обов'язок перед народом України, який так сильно страждає, підтримати всі зусилля, щоб завершити війну щирим діалогом на умовах, які встановлять самі українці".

Африка на південь від Сахари є регіоном, який найбільше постраждав від перебоїв у світовому постачанні продовольства через вторгнення Росії в Україну, вказала Грінфілд.

«Ціни на продукти харчування в усьому світі вищі на 23%, ніж рік тому, але вони найбільше вдарили по Африці на південь від Сахари, де на їжу витрачається 40% сімейного бюджету, — сказала посол. - Незалежно від того, як ви ставитеся до Росії, ми всі маємо потужний спільний інтерес у пом’якшенні впливу війни в Україні на продовольчу безпеку».

Томас-Грінфілд цього тижня перебуває у чотириденному турне по Африці, відвідуючи Уганду, Гану та Кабо-Верде. Основна тема візиту - продовольча безпека на континенті.

Вона підкреслила, що до того, як Росія вторглася в Україну, яка є великим світовим виробником зерна та рослинної олії, понад 190 мільйонів людей у всьому світі відчували нестачу їжі, частково через пандемію COVID-19.

Дипломатка США відвідує Уганду через тиждень після візиту Лаврова

«З моменту неспровокованої війни Росії, повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за нашими оцінками, це число може зрости до 230 мільйонів, — сказала Томас-Грінфілд. - Це означало б, що понад 40 мільйонів людей можуть постраждати від нестачі продоволства після того, як президент Путін вирішив вторгнутися до свого сусіда та вкрасти його землю. Це більше людей, ніж усе населення Гани».

Перебуваючи в Аккрі, вона оголосила про виділення понад 127 мільйонів доларів на нову гуманітарну допомогу для Африки, зосереджену на біженцях і переміщених особах.

Посилена дипломатія

Томас-Грінфілд - не єдиний офіційний представник США, який відвідує регіон. Адміністратор USAID Саманта Пауер нещодавно була на Африканському Розі, а держсекретар Ентоні Блінкен з неділі прямує до Південної Африки, Руанди та Демократичної Республіки Конго.

Росія активізувала власні зусилля щодо зміцнення зв’язків з континентом після початку війни проти України. Раніше цього місяця міністр закордонних справ Сергій Лавров здійснив офіційну поїздку до чотирьох африканських країн.

Багато африканських урядів відчувають себе затиснутими між наддержавами в конфлікті й намагаються залишатися нейтральними. Незабаром після вторгнення Москви 24 лютого Генеральна Асамблея ООН зажадала від Росії припинити військові операції. Лише одна африканська держава, Еритрея, проголосувала проти резолюції, тоді як майже половина з 54 інших або утрималися, або не голосували.

"Я також чув від деяких, що африканці насправді не хочуть, щоб на них чинили тиск, щоб вони вибрали чиюсь сторону чи зайняли певну позицію, - визнала посол США. - Я це розумію. Ніхто з нас не хоче повторення холодної війни. І африканці мають право визначати свою зовнішньополітичну позицію без тиску та маніпуляцій, без погроз”.

Вона намагалася спростувати деяку російську дезінформацію, зокрема наполягання Кремля на тому, що Сполучені Штати та інші західні країни ввели санкції на експорт продовольства та добрив.

"Санкції Америки, дозвольте мені повторити, не поширюються на експорт продуктів харчування та добрив і крапка", - сказала вона.

Томас-Грінфілд сказала, що Москва перервала свій власний експорт, запровадивши квоти на азотні та комплексні добрива та встановивши мита на експорт зерна. Вона також розповіла, як російські війська проводять диверсії та знищують сільське господарство України, мінують ріллю, знищують обладнання та бомблять елеватори.

"Справда в тому, що це шкодить Африці, - сказала вона. - Росія та Україна забезпечують понад 40% поставок пшениці в Африку”.

Остання угода між Україною, Росією, Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй дозволить доставити зерно з України через Чорне море, а Москва отримає допомогу в зменшенні занепокоєння глобальних страховиків і вантажовідправників щодо роботи з російським експортом, коли їм загрожують санкції в банківському та інших секторах. Ціни на пшеницю вже знижуються протягом двох тижнів після підписання угоди в Стамбулі.

Томас-Грінфілд закликала Гану та інші африканські країни покращити свої сільськогосподарські сектори, щоб вони могли стати більш захищеними від глобальних потрясінь за рахунок більшої самозабезпеченості. Частина пакету допомоги, який вона оголосила, включає 2,5 мільйона доларів для Гани на покращення виробництва та імпорт добрив для фермерів.

«Зараз настав час годувати майбутнє, перетворити Гану та інші африканські країни на власну житницю, — закликала вона. - Світ голодний, а ваш потенціал необмежений. І не можна втрачати жодної хвилини».