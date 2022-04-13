Байден вперше назвав геноцидом війну Росії проти України

Президент США Джо Байден вперше звинуватив російську владу у злочинах проти людства в Україні, назвавши російського керівника «диктатором, який оголосив війну і чинить геноцид».

«Так, я назвав це геноцидом, бо стає чіткіше й чіткіше, що Путін просто намагається знищити ідею можливості бути українцями і докази зростають», - сказав Байден журналістам 12 березня.

З'являється щораз більше доказів буквально жахливих речей, які росіяни скоїли в Україні...

Президент Байден не раз говорив про воєнні злочини Росії, і давно казав, що вважає Путіна відповідальним за вбивства, але застосування терміну геноцид називають визначальним.

Договір ООН називає геноцидом дії скоєні «з намірами знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу».

Агентство Associated Press, нагадуючи це визначення, вказує, що міжнародні конвенції вимагають втручання країн - підписантів у таких випадках.

Байден сказав, що він наразі дає особисту моральну оцінку, а юридичну повинні дати міжнародні правники.

«З'являється щораз більше доказів буквально жахливих речей, які росіяни скоїли в Україні, і ми будемо дізнаватися лише більше й більше про спустошення, і дамо юристам визначити на міжнародному рівні, чи це підпадає під визначення, чи ні», - сказав Байден.

Президент України Володимир Зеленський назвав заяву Байдена «справжніми словами справжнього лідера» і наголосив, що «називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу».

Чільний радник українського президента Михайло Подоляк сказав, що «це крок до того, аби примусити РФ сісти на лаву підсудних. Нашим партнерам вкрай важливо давати точні юридичні дефініції тому, що відбувається. Називати геноцид геноцидом — наближати кінець масовим вбивствам в Україні».

Називати геноцид геноцидом — наближати кінець масовим вбивствам в Україні.

Звинувачення американського керівника з'явилося в той сам день, коли Володимир Путін наполіг, що він не збирається припиняти вторгнення в Україну.

Путін сказав 12 квітня, що російський наступ «триватиме до його повного завершення і виконання всіх визначених завдань».

Заява Путіна пролунала на тлі зосередження російських військ на південному сході України і приготувань до наступу там, після того як українська армія відбила наступ Росії на Київ.

Російський керівник також відкинув можливість мирного врегулювання, заявивши, що переговори з Україною «зайшли в глухий кут» зокрема через те, що українці звинуватили росіян у воєнних злочинах та вимагають притягнення Москви до відповідальності.

Путін та його союзник, білоруський правитель Александр Лукашенко, наполягали, що свідчення вбивств російськими військовими українських цивільних, зокрема у містечку буча під Києвом, були нібито вигадані і спеціально інсценізовані.

Окрім сотень виявлених розстріляних цивільних під Києвом надходять також дані про сотні українців вбитих російськими військами у Чернігівській області, значна частина якої була окупована Росією впродовж приблизно місяця.

Представники української влади кажуть, що в обложеному росіянами місті Маріуполь в Донецькій області вже загинули десятки тисяч людей.